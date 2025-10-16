edición general
La Fiscalía corrige al juez Peinado: el procedimiento del jurado no necesita prórrogas

El juez Peinado amplió el caso hasta abril y la fiscalia informa que "nos hallamos en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. No se halla sujeto a las limitaciones de los plazos máximos de instrucción"

#1 concentrado
A este juez le han dado el título de licenciado en derecho en un tómbola
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Este juecezuelo es al que le dieron el título sin oposición, no?

Se nota.
#4 mrM4
#2 cuarto turno se llama
#3 Suleiman
Lo que hace no es por casualidad, busca el primer titular, que es el que queda, y sabe que nadie le puede parar los pies y le quedan dos telediarios...va con lam
chorra fuera y se la suda todo.
