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La Fiscalía mantiene la petición de cárcel en el 'caso mascarillas', pero el PP pide para Aldama una rebaja que le eximiría de entrar en prisión
La defensa de Koldo García defendía un aumento de la pena para Aldama después de que la UCO situara al empresario en la cúspide de la presunta organización criminal que se juzga en el Supremo.
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politica
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1
K
189
politica
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relacionadas
#2
Esteban_Rosador
Lo del PP es para agradecer que Aldama acusara al PSOE de financiación ilegal. Sin pruebas, claro.
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#4
machismocriminal
#2
Que mal va a envejecer esto.
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15
#5
konde1313
#4
Va a envejecer igual que las veinte causas judiciales contra Podemos, o la cacería a Begoña. Es la demostración de que una parte de la judicatura en España está a sueldo del PP. El día que se juzgue la evidente corrupción judicial vamos a alucinar aún más.
4
K
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#6
machismocriminal
#5
Va a envejecer igual de mal que una ristra de chistorras, por muchos que algunos os aferréis a que esto va a acabar como las causas contra Camps.
Impresionante voltereta por cierto en un mismo comentario defender absoluciones de justicia a los tuyos, y que a la vez la justicia es corrupta.
The copium.
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K
6
#16
konde1313
#6
He dicho que una parte de la judicatura española está a sueldo del PP. Lo cual no es nuevo (el PP bloquea la renovación judicial cuando no está en el poder por buenos motivos) y es insultantemente obvio. Eso quiere decir que hay jueces honestos y hay otros que dan vergüenza ajena la defensa que hacen de los intereses del PP.
Así que he dicho lo que he dicho, no lo que tú te inventas.
1
K
32
#17
machismocriminal
#16
Que sí, que es super obvio, cuando dictaminan lo que no te gusta, fachas, y cuando sí, honestos.
Si todo el mundo puede ver el criterio obvio que seguís, es ridículo.
0
K
6
#31
konde1313
#17
Cuando tras VEINTE causas judiciales no hay NADA, cuando tras DOS AÑOS de instrucción no hay NADA mientras el nombre de Rajoy aparece más de TREINTA VECES los papeles de Barcenas sin que sea imputado, por poner un ejemplo obsceno…
¿En serio tienes el valor de negar que hay jueces que están usando la justicia para hacer política? Ni fachas, ni pollas: corruptos, joder.
0
K
13
#11
mariKarmo
#4
lleva envejecido desde el primer dia que salió de la cárcel
0
K
12
#12
machismocriminal
#11
Desde que nació si me apuras.
0
K
6
#33
josde
#2
Y Koldo otro protegido de la GC.
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20
#1
A.more
Es de los suyos. Corruptos buenos
6
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77
#7
konde1313
Qué vergüenza. El PP de Feijóo ya apunta las mismas maneras corruptas del gobierno de Aznar y Rajoy y todavía no están en el poder.
El que vota al PP ya sabe lo que está votando.
2
K
44
#3
nereira
La acusación particular liderada por el PP ha propuesto una nueva rebaja para Aldama por confesión "muy cualificada".
1
K
39
#19
jonolulu
*
#15
El Supremo no permite denunciar a Aldama mientras esté abierto el proceso. Repetís el mismo no-argumento como papagayos
gaceta.es/espana/el-tribunal-supremo-no-permite-al-psoe-querellarse-co
2
K
36
#20
machismocriminal
#19
Ya ves
www.rtve.es/noticias/20260504/bolanos-demanda-aldama-acusaciones-vulne
0
K
6
#24
jonolulu
#20
Toma, otra
www.lavanguardia.com/politica/20241122/10129659/bolanos-resta-credibil
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K
16
#25
machismocriminal
#24
Todas esas hacen que la denuncia de Bolaños no exista, claro que sí guapi
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K
6
#14
Andreham
#9
El mensaje es que más te vale tener padrinos y decir en sede judicial lo que toca, y entonces "te pagarán el trabajo".
De lo contrario, te suicidas o te mueres por enfermedad.
1
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27
#13
UnMeroEspectador
#9
"Colaborar con la justicia" no es acusar al presidente del gobierno en un tribunal sin pruebas. Eso es mentir para librarse de la justicia y debería estar penado.
1
K
27
#15
machismocriminal
#13
Sin pruebas porque lo digas tú
Fíjate que fácil, si el presidente considera que son injurias esas acusaciones, lo tiene tan fácil como denunciar.
Aunque no le ha salido bien a ninguno antes, que alegaba ni conocer a Aldama y luego salen mensajitos cariñosos dando todo tipo de loas a su labor....
0
K
6
#21
rogerius
*
#15
¿Como las que sirvieron para condenar al FGE? Anda, mírate bien que las llevas en bolsillo, junto al argumentario.
1
K
27
#23
machismocriminal
*
#21
Ah sí, las inexistentes pruebas del FGE que borró sus dispositivos el mismo día de ser imputado antes de que se los incautaran y redactó una nota delictiva antes de que hubiera filtración, porque su bola de cristal le anticipó que iba a haberla y podía intentar usar como excusa que ya se habia filtrado....
Aunque la publicación de la nota es delito igualmente, a saber qué pruebas quereis de eso cuando él mismo confesó autoría.
0
K
6
#28
UnMeroEspectador
*
#15
No lo digo yo, a ver... ¿dénde están esas pruebas?. Puta casualidad que el partido de la oposición pida casi la absolución del tipo, puta casualidad.
Y el caso mascarillas no es su primer caso, que viene de la trama de hidrocarburos, vamos que es un verdadero empresario corrupto que no merece un ápice de reducción de condena.
Pero este cantará el trato que han hecho con el desde el PP, cuando pise trena, porque Roma no paga traidores, sino al tiempo.
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K
8
#29
machismocriminal
#28
En el juzgado, donde lleva tiempo entregando cosas
www.meneame.net/story/defensa-aldama-exhibe-audio-koldo-ofrece-abalos-
www.rtve.es/noticias/20260318/victor-aldama-entrega-juez-informacion-s
www.elmundo.es/espana/2026/05/03/69f792c421efa078258b4586.html
Además aportando testimonios suyos, y de otros, que alegan haber ido con fajos a la sede del PSOE y cosas por el estilo, y que pueden alcanzar rango de prueba.
0
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6
#10
mariopg
el trato a los delincuentes de derechas es españa es aberrante
1
K
27
#22
rogerius
#10
Sí, aberrante por exquisito.
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K
19
#27
XtrMnIO
Con tal de que Aldama no suelte la mierda que tiene con el PP... O que os creéis? Que sólo mangoneaba con Abalos y Koldo?
No os acordáis que al principio de la instrucción también se vio salpicado el PP pero se tapó deprisa y corriendo?
1
K
25
#18
jonolulu
Por los servicios prestados y para que siga cantando sin partitura
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16
#30
Leon_Bocanegra
Hoy le toca hacer el cibervoluntariado a
@machismocriminal
!
Y no es mejor que el resto de cibervoluntarios de derechas que pululan por aquí.
0
K
16
#32
machismocriminal
#30
Ah sí, la típica campaña de acoso y abuso ideológica de estos lares, que no falte para mostrar como sois.
0
K
6
#26
pirat
A la baselga de begoño ya la han exonerado...
era broma...
0
K
9
#8
UnMeroEspectador
Pero si el tipo era el corruptor... por mucho que tire de la manta ahora, no puede tener menos pena que el corrompido. Porque esto solo lanzará un mensaje muy claro, corromper sale a cuenta.
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K
8
#9
machismocriminal
#8
El mensaje es que cooperar con la justicia sale a cuenta.
Y eso sirve para que muchos otros confiesen y acabe pillandose más corruptos y corruptores.
Que me creo más que el corruptor sea el gobierno, pedir soborno es menos arriesgado que sobornar a la autoridad encargada de meter en la cárcel a sobornantes.
0
K
6
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33
comentarios)
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Impresionante voltereta por cierto en un mismo comentario defender absoluciones de justicia a los tuyos, y que a la vez la justicia es corrupta.
The copium.
Así que he dicho lo que he dicho, no lo que tú te inventas.
Si todo el mundo puede ver el criterio obvio que seguís, es ridículo.
¿En serio tienes el valor de negar que hay jueces que están usando la justicia para hacer política? Ni fachas, ni pollas: corruptos, joder.
El que vota al PP ya sabe lo que está votando.
gaceta.es/espana/el-tribunal-supremo-no-permite-al-psoe-querellarse-co
www.rtve.es/noticias/20260504/bolanos-demanda-aldama-acusaciones-vulne
www.lavanguardia.com/politica/20241122/10129659/bolanos-resta-credibil
De lo contrario, te suicidas o te mueres por enfermedad.
Fíjate que fácil, si el presidente considera que son injurias esas acusaciones, lo tiene tan fácil como denunciar.
Aunque no le ha salido bien a ninguno antes, que alegaba ni conocer a Aldama y luego salen mensajitos cariñosos dando todo tipo de loas a su labor....
Aunque la publicación de la nota es delito igualmente, a saber qué pruebas quereis de eso cuando él mismo confesó autoría.
Y el caso mascarillas no es su primer caso, que viene de la trama de hidrocarburos, vamos que es un verdadero empresario corrupto que no merece un ápice de reducción de condena.
Pero este cantará el trato que han hecho con el desde el PP, cuando pise trena, porque Roma no paga traidores, sino al tiempo.
www.rtve.es/noticias/20260318/victor-aldama-entrega-juez-informacion-s
www.elmundo.es/espana/2026/05/03/69f792c421efa078258b4586.html
Además aportando testimonios suyos, y de otros, que alegan haber ido con fajos a la sede del PSOE y cosas por el estilo, y que pueden alcanzar rango de prueba.
No os acordáis que al principio de la instrucción también se vio salpicado el PP pero se tapó deprisa y corriendo?
Y no es mejor que el resto de cibervoluntarios de derechas que pululan por aquí.
era broma...
Y eso sirve para que muchos otros confiesen y acabe pillandose más corruptos y corruptores.
Que me creo más que el corruptor sea el gobierno, pedir soborno es menos arriesgado que sobornar a la autoridad encargada de meter en la cárcel a sobornantes.