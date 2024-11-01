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La defensa de Aldama exhibe un audio en el que Koldo ofrece a Ábalos 500.000 euros al mes de una petrolera de Venezuela

La defensa de Aldama exhibe un audio en el que Koldo ofrece a Ábalos 500.000 euros al mes de una petrolera de Venezuela

La defensa del conseguidor del caso mascarillas, Víctor de Aldama, ha solicitado exponer en el juicio un audio en el que se escucha a Koldo García ofrecer al exministro José Luis Ábalos una mordida de 500.000 euros mensuales de una petrolera de Venezuela vinculada al ex líder opositor Juan Guaidó. En la transcripción del audio adelantada por El Mundo y a la que ha accedido 20minutos, se aprecia que Koldo García solicitó a Ábalos que, a su vez, pidiera a Pedro Sánchez llamar a Guaidó.

| etiquetas: aldama , defensa , koldo , abalaos , petrolera , venezuela
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4 comentarios
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josde #1 josde
Si Guaido es un prófugo exiliado en Miami no pinta nada en Venezuela, ni llego a presidir nada, aunque gano las elecciones.
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eltxoa #2 eltxoa
plot twist!
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Gnomo #4 Gnomo
La corrupción del PSOE es cojonante
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Bolgo #3 Bolgo
No te fíes de tus amigos…
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menéame