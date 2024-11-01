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Jordi Évole reta a Ayuso y a su novio con el siguiente mensaje tras la entrevista al fiscal general

Jordi Évole reta a Ayuso y a su novio con el siguiente mensaje tras la entrevista al fiscal general

"Las puertas de Lo de Évole siguen abiertas a cualquiera de los protagonistas de Lo del Fiscal. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Su jefe de gabinete. El Sr. González Amador. O los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.Gracias por acompañarnos una temporada más".

| etiquetas: jordi évole , ayuso y a su novio , mar
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6 comentarios
18 4 0 K 151 actualidad
Nube_Gris #4 Nube_Gris
¿Por que razón va a querer asistir Ayuso?

La amenaza de su jefe de gabinete se cumplió, su juez condenó y su electorado se lo tragó.

¿Para que se va a meter en un debate donde se vea quien tiene razón y quien no, si se hizo justicia o si no? Todo eso le da igual a ella y a todo el PP. A ellos solo les interesan verter todos los días la cantidad necesaria de mentiras en el depósito cerebral de sus votantes para que puedan echar el día.
3 K 49
#5 tierramar
#4 Efectivamente, un programa para gente pensante, no es su foro ni su publico
1 K 22
#2 Leon_Bocanegra
Los magistrados de la sala 2° tendrán que pedir permiso para ir al programa.
Y si los que controlan la sala desde atrás lo permiten, que vayan.
1 K 36
#1 chavi
Grande Évole!!

A ver que contestan..xD xD xD
1 K 32
Dene #3 Dene
#1 dudo que los apesebraos de la sala 2º se den por aludidos...solo responden ante la Historia, con H mayuscula!!
mas posibilidades tendría con el borrachuzo de pelo blanco si le pilla despues de la sobremesa
0 K 12
josde #6 josde
#1 Ni se van a molestar en contestar. xD
0 K 20

menéame