Jordi Évole reta a Ayuso y a su novio con el siguiente mensaje tras la entrevista al fiscal general

"Las puertas de Lo de Évole siguen abiertas a cualquiera de los protagonistas de Lo del Fiscal. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Su jefe de gabinete. El Sr. González Amador. O los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.Gracias por acompañarnos una temporada más".
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La amenaza de su jefe de gabinete se cumplió, su juez condenó y su electorado se lo tragó.
¿Para que se va a meter en un debate donde se vea quien tiene razón y quien no, si se hizo justicia o si no? Todo eso le da igual a ella y a todo el PP. A ellos solo les interesan verter todos los días la cantidad necesaria de mentiras en el depósito cerebral de sus votantes para que puedan echar el día.
Y si los que controlan la sala desde atrás lo permiten, que vayan.
A ver que contestan..
mas posibilidades tendría con el borrachuzo de pelo blanco si le pilla despues de la sobremesa