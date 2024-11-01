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En el finiquito os deben pagar los días de descanso semanal no disfrutados

En el finiquito os deben pagar los días de descanso semanal no disfrutados

Si descansas sábado y domingo y te vas o te echan el viernes, te tienen que pagar también el sábado y el domingo.

| etiquetas: derecho , laboral , finiquito
10 9 0 K 188 DchoLaboral
9 comentarios
10 9 0 K 188 DchoLaboral
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Por los casos que yo he visto:
- De dicen fecha de salida en el futuro y te organizas tú (por ejemplo, dentro de un mes acabas) Hace nada ha salido una chica en un ERE y cuando le han dado el visto bueno (era voluntaria) se ha ido de vacaciones a consumirlas que quedaban (9 días laborables, casi dos semanas)
- Te echan en ese momento, te cortan el acceso al ordenador, etc ... pero sigues siendo empleado de la empresa durante quince días, sin tener que ir al trabajo (te dicen que cesas a los quince días y es entonces cuando vas al SEPE a apuntarte)

Yo no he conocido casos de gente que le quedaran más de quince días de vacaciones pendientes en el momento del despido.
1 K 37
cocolisto #8 cocolisto
Que tenga que ser lo obvio recordado, no está de más para resguardarse de empresarios piratas.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
Dependerá de si entraste un viernes o un lunes , no?
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No sé con qué gentuza se encuentran estos de laboro pero:
- Si te echan hay un preaviso de 15 días. O los curras o te los pagan (vamos, vas a cobrar igual) Con independencia de la fecha de salida (lunes o viernes)
- Idem con las vacaciones pendientes, o las disfrutas en esos 15 días o te las tiene que pagar (sí o sí)

Así que estos deben manejar casos muy, pero muy cutres para ratear tanto. Y con los contratos fin de obra, debe pasar algo similar.
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#2 juanac
#1 sabes si te pueden obligar a cogerte estáos 15 días de vacaciones, solo la mitad, o si depende de algo?
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Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 manejan los casos que son conflicto, precisamente para mantener informados a trabajadores, Toñis y padefos .
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HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#3

Me da a mí que esos como mucho leen el marca, oyen la COPE, como sus jefes y se creen ricos de derechas.
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pitercio #7 pitercio *
#1 yo he visto enviar el burofax cuando el pollo despegaba un mes hacia Argentina; hacer tiempo en el despacho con rrhh hasta que la mayoría de la gente saliese pitando de fin de semana para un despido disciplinario que acabó siendo nulo; amenazas pasivo-agresivas o agresivo-agresivas para que el despedido firmase el recibí; y la mejor, despido con preaviso pero "no te los cojas de vacaciones porque nos dicen que tienes que hacer traspaso a tu sustituta".
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

cutres, cutres ... a poco que el currante sepa un poco de sus derechos, lo tienen crudo.
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menéame