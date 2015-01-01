edición general
El fin de las caries está cada vez más cerca: científicos desarrollan una vacuna podría acabar con ellas para siempre

Pronto podríamos decirle adiós a las molestas caries, ya que se encuentra en estudio una vacuna desarrollada por un grupo de científicos y que podría ponerle fin a este molesto problema bucal. El odontólogo Gerard Anton avanza esta información que podría cambiar por completo la vida de miles de personas, ya que se trata de la enfermedad crónica número uno en el mundo, ahorrándose tanto dinero como problemas de salud.

Escafurciao #1 Escafurciao
Antes se cura el cáncer.
BM75 #4 BM75
#1 En absoluto. Principalmente porque lo que llamamos coloquialmente cáncer son muchísimas enfermedades diferentes, todas ellas de gran complejidad.
Escafurciao #11 Escafurciao
#4 pues con toda la complejidad que tiene no hace frente al negocio que generan las caries.
hazardum #2 hazardum
Moriré y no habran sacado remedio ni para las caries ni para la calvicie :troll:

Es buena noticia, pero hace años que se viene diciendo algo asi, y no se acaba de sacar algo, el lobby de los dentistas tiene que ser de los chungos.
Spirito #6 Spirito *
#2 Ahí sí la llevas.

Los secuaces del flúor ya están en camino. ¬¬
#3 BoosterFelix
podría... o no.
pip #5 pip
Vaya por Dios, a tomar por culo los dentistas, para unos que eran de los pocos en salvarse de perder el trabajo por la IA :troll:
johel #7 johel *
#5 Como si no se fueran a seguir desgastando, rompiendose, desalinandose, requieriendo limpiezas, revisiones, ortodoncias, extracciones... etc. Por no hablar de las modificaciones esteticas que cada dia ocupan mas espacio en el sector.
En todo caso, siempre quedaran los antivacunas como clientes preferentes y acerrimos de la sanidad privada :shit:
unodemadrid #8 unodemadrid
Los dentistas no van a menear esta noticia.
#12 Cuchifrito
#8 Al menos 9 de cada 10 no lo harán.
Cristian_AC #9 Cristian_AC
Llevo desde 2015 leyendo noticias de 3 o 4 vacunas anticaries que ya mismo iban a salir...
#14 Cuchifrito
#9 Como si 10 años fuera mucho en la investigación médica.
Cristian_AC #15 Cristian_AC
#14 ni de coña me refiero a eso colega...
Me refiero a la noticia de que llevan 10 diciendo que va a salir vacuna y luego desaparece esa vacuna, supongo que crean el hype oara financiarse y luego no es para tanto o no es rentable... Vamos como pasa con los mil prototipos de baterias, a eso me refería {0x1f611}
#10 luckyy
Estyo no va para los Ynakis, los fachas, terraplanistas y Miguel Bosé
Skiner #13 Skiner *
No te preocupes que esta vacuna no llegará nunca porque el negocio inmenso que tienen los dentistas no puede ponerse en entredicho.
Ese clásico vas por una cosa y te endosan muchas más.
"Uff que mal lo tiene". :troll:
