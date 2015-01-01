El fin de las caries está cada vez más cerca: científicos desarrollan una vacuna podría acabar con ellas para siempre

Pronto podríamos decirle adiós a las molestas caries, ya que se encuentra en estudio una vacuna desarrollada por un grupo de científicos y que podría ponerle fin a este molesto problema bucal. El odontólogo Gerard Anton avanza esta información que podría cambiar por completo la vida de miles de personas, ya que se trata de la enfermedad crónica número uno en el mundo, ahorrándose tanto dinero como problemas de salud.
Es buena noticia, pero hace años que se viene diciendo algo asi, y no se acaba de sacar algo, el lobby de los dentistas tiene que ser de los chungos.
Los secuaces del flúor ya están en camino.
En todo caso, siempre quedaran los antivacunas como clientes preferentes y acerrimos de la sanidad privada
Me refiero a la noticia de que llevan 10 diciendo que va a salir vacuna y luego desaparece esa vacuna, supongo que crean el hype oara financiarse y luego no es para tanto o no es rentable... Vamos como pasa con los mil prototipos de baterias, a eso me refería
Ese clásico vas por una cosa y te endosan muchas más.
"Uff que mal lo tiene".