El fin de las caries está cada vez más cerca: científicos desarrollan una vacuna podría acabar con ellas para siempre

Pronto podríamos decirle adiós a las molestas caries, ya que se encuentra en estudio una vacuna desarrollada por un grupo de científicos y que podría ponerle fin a este molesto problema bucal. El odontólogo Gerard Anton avanza esta información que podría cambiar por completo la vida de miles de personas, ya que se trata de la enfermedad crónica número uno en el mundo, ahorrándose tanto dinero como problemas de salud.