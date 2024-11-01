·
17
meneos
56
clics
Figaredo traspasa todos los límites y anima a entrar a RTVE con una bomba atómica: "Le mejoro la apuesta"
El pasado septiembre desde Vox plantearon entrar a RTVE "con una motosierra o un lanzallamas"
|
etiquetas
:
figaredo
,
rtve
,
motosierra
,
bomba atómica
,
vox
14
3
0
K
118
actualidad
14 comentarios
#2
ipanies
Mientras los inútiles estos no tengan consecuencias por sus amenazas e incitaciones al odio esto seguirá escalando hasta que pase algo... Luego vendrán los lloros.
3
K
35
#8
Arzak_
¿Ese mismo que tiene cara de monaguillo viciosillo ultrajado y vilipendiado?
2
K
33
#7
soberao
Animando a atentar contra un medio de comunicación público. Cómo se la educación de los niños que han estudiado en el colegio de pago.
1
K
22
#3
ipanies
Uno al que le pagas el sueldo para que invite al odio... Y sobrino de un ladrón.
1
K
21
#4
Pivorexico
*
Y sin usar palabras largas
Edito , pues sin esto no se pilla mi comentario .
www.youtube.com/shorts/iXw0Gnv4nxM
1
K
20
#10
JackNorte
Menos mal que es de extrema derecha, sino acabaria en la carcel.
1
K
18
#1
YSiguesLeyendo
quién es Figaredo?
1
K
18
#11
HolayAdios
#1
Es sobrino de Rodrigo Rato, el chorizo vicepresidente que salió dándole a "la campanita" con tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares.
Figaredo estudió derecho en la Universidad Pontificia Comillas (vamos que le pagaron y regalaron la carrera), no ha dado un palo al agua que no sea por enchufe. Y todos lo sufriremos si llega algún día a manejar en Ministerio de Economía.
Lo que hizo su tito se va a quedar en pañales
3
K
36
#12
YSiguesLeyendo
al de más arriba que no ha entendido la ironía de mi pregunta en
#1
. un saludo!
0
K
12
#6
Top_Banana
Un niño tonto. Salen más caros que los coches.
0
K
15
#14
pitercio
Los XOA recogen a todos los subnormales que se encuentran en la celda de agresivos.
0
K
15
#9
Iruñakis
O se les sigue el relato populista de difamación y bulos o se les pone una bomba, menudos fascistillas…
1
K
13
#13
kaos_subversivo
Porque todos los pijazos de vox tienen cara de haberse comido todas las collejas en el patio de pequeños?
0
K
12
#5
Cometeunzullo
Que pinta tiene en la miniatura de cencerro.
0
K
11
