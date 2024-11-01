edición general
Figaredo traspasa todos los límites y anima a entrar a RTVE con una bomba atómica: "Le mejoro la apuesta"

Figaredo traspasa todos los límites y anima a entrar a RTVE con una bomba atómica: "Le mejoro la apuesta"

El pasado septiembre desde Vox plantearon entrar a RTVE "con una motosierra o un lanzallamas"

ipanies #2 ipanies
Mientras los inútiles estos no tengan consecuencias por sus amenazas e incitaciones al odio esto seguirá escalando hasta que pase algo... Luego vendrán los lloros.
3
Arzak_ #8 Arzak_
¿Ese mismo que tiene cara de monaguillo viciosillo ultrajado y vilipendiado? 8-D
2
#7 soberao
Animando a atentar contra un medio de comunicación público. Cómo se la educación de los niños que han estudiado en el colegio de pago.
1
ipanies #3 ipanies
Uno al que le pagas el sueldo para que invite al odio... Y sobrino de un ladrón.
1
#4 Pivorexico
Y sin usar palabras largas :troll:

Edito , pues sin esto no se pilla mi comentario .www.youtube.com/shorts/iXw0Gnv4nxM
1
JackNorte #10 JackNorte
Menos mal que es de extrema derecha, sino acabaria en la carcel.
1
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
quién es Figaredo?
1
#11 HolayAdios
#1 Es sobrino de Rodrigo Rato, el chorizo vicepresidente que salió dándole a "la campanita" con tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares.
Figaredo estudió derecho en la Universidad Pontificia Comillas (vamos que le pagaron y regalaron la carrera), no ha dado un palo al agua que no sea por enchufe. Y todos lo sufriremos si llega algún día a manejar en Ministerio de Economía.
Lo que hizo su tito se va a quedar en pañales
3
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
al de más arriba que no ha entendido la ironía de mi pregunta en #1. un saludo!
0
Top_Banana #6 Top_Banana
Un niño tonto. Salen más caros que los coches.
0
pitercio #14 pitercio
Los XOA recogen a todos los subnormales que se encuentran en la celda de agresivos.
0
Iruñakis #9 Iruñakis
O se les sigue el relato populista de difamación y bulos o se les pone una bomba, menudos fascistillas…
1
#13 kaos_subversivo
Porque todos los pijazos de vox tienen cara de haberse comido todas las collejas en el patio de pequeños?
0
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Que pinta tiene en la miniatura de cencerro.
0

