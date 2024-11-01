edición general
Fernández Larios, el ex agente de Pinochet detenido por ICE y a la espera de deportación

Armando Fernández Larios, ex agente de la policía política de Augusto Pinochet (1973-1990) y acusado de violaciones a los derechos humanos, fue detenido en Florida (Estados Unidos) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se encuentra a la espera de ser deportado, informaron este martes fuentes oficiales.

themarquesito #1 themarquesito
Que se joda
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Vaya, por fin hay constancia de que el ICE ha detenido a un criminal.
skaworld #3 skaworld
El 11 de noviembre creo es San Martin

Por si a alguno le pica la curiosidad de cuando cae leyendo esto
#7 laruladelnorte
También está vinculado con la conocida como ‘Caravana de la Muerte’, una comitiva militar que a bordo de un helicóptero Puma se desplegó por distintas ciudades del país para asesinar a opositores durante los primeros meses de la dictadura

Y este criminal vivía amparado por el gobierno federal...EEUU siempre ha protegído a sus hijos de puta.
Malinke #4 Malinke
Pues nada, si lo deportan a Chile, creo que con el nuevo gobierno va a tener trabajo asegurado.
#2 Suleiman
Espera que se entere Trump, a este lo indulta.
elprincipedelosingenuos #6 elprincipedelosingenuos
Roma no paga a traidores.
