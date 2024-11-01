Fernández Larios, el ex agente de Pinochet detenido por ICE y a la espera de deportación

Armando Fernández Larios, ex agente de la policía política de Augusto Pinochet (1973-1990) y acusado de violaciones a los derechos humanos, fue detenido en Florida (Estados Unidos) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se encuentra a la espera de ser deportado, informaron este martes fuentes oficiales.
| etiquetas: fernández larios , pinochet , ice
Y este criminal vivía amparado por el gobierno federal...EEUU siempre ha protegído a sus hijos de puta.