Feijóo quiere jóvenes ambiciosos que “no vivan del Estado”

El líder del Partido Popular ha señalado que en España hay jóvenes que tienen pagas, “pero no tienen oportunidades”; y otros que “se conforman con una vida subsidiada, pero no tienen una vida propia”. A continuación, ha reivindicado la España “inconformista y ambiciosa” y ha sostenido que el país “está en una situación de decadencia desde hace más de un lustro que no está ofreciendo su mejor versión”.

#2 Pivorexico
Van a disolver las juventudes del PP? :shit:
15 K 209
#4 mam23
#2 Carromero esta temblando
2 K 37
obmultimedia #19 obmultimedia
#2 va a eliminar los salarios de diputados y senadores. :troll:
0 K 10
Supercinexin #1 Supercinexin *
"Para vivir del Estado ya estoy yo y mis amigos políticos y empresarios del sector privado" - añadió Alberto, adoptando su habitual pose chulesca.
11 K 136
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
#1 Y sus juventudes fachas.
0 K 20
vicus. #5 vicus. *
Lo digo de verdad y en serio, me avergüenzo de que en mi tierra, Galicia, este subnormal haya sido elegido cuatro veces presidente de la Xunta. Porque este tio es tonto del culo, aparte de no tener cultura del esfuerzo ninguna, un pavo que se ha pasado la vida viviendo de lo público sin doblar el espinazo en su vida, diciéndole a los jóvenes que no hagan como él, si es que es ser tonto o tomar a la gente por tonta, que precisamente son sus votontos.
6 K 79
#3 mam23
No recuerdo que este tipo renunciara al sueldo vitalicio como ex-presidente
5 K 71
#7 mam23
#3 perdon, aun pienso que Aznar es el lider del partido.
0 K 7
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 Feijóo ex presidente, cuando ?.
1 K 32
#11 mam23
#10 de Galicia. {0x1f609}
2 K 37
camvalf #15 camvalf
Parece mentira que esto lo diga un pollo que lleva viviendo de la política toda su vida y rodeado de gente que hace lo mismo
4 K 54
Nómada_sedentario #17 Nómada_sedentario
#15 Tal cual. Quienes tenemos más de dos neuronas hemos detectado enseguida la hipocresía (una más).
0 K 10
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Aznar simpre ha sido el tapado del PP , hace y deshace a su gusto, creo que con Ayuso meterá la pata, fuera de Madrid esa bicha exterminadora no se come un colín.
0 K 20
angelitoMagno #13 angelitoMagno
¿Pero que jóvenes viven del estado? ¿Al cumplir los 18 te dan una renta básica de 1000€/mes o algo así?
0 K 14
#18 tyrrelco *
#13 17000 al mes me dan a mí, por jovenzuelo de 49 tacos, haberme hecho extranjero, jurar apoyo fiel a ETA y mudarme a vivir a las vascongadas.
0 K 10
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Nuevas Degeneraciones del Partido de los Pijos, tranquilos que no va por vosotros.
0 K 12
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Hace bien recomendando a los jóvenes que no sigan el puto ejemplo de gente miserable y sin escrúpulos como él mismo o Abascal
0 K 11
#12 Katos
yo creo ur todos podríamos ser funcionarios es lo mejor para una economía sólida.
No he visto tanta ineptitud en mucho tiempo, enhorabuena.
0 K 7
#14 encurtido *
Este discurso tendría su calado, se odia de forma generalizada a los funcionarios (excepto los que lo son, o aspirantes). Pero no si lo dice alguien como él.

Un tío joven sin el lastre típico de los que llevan tiempo en este partido, que sea empresario, suelta esto y va encaminado para las elecciones.
0 K 7

