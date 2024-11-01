Feijóo quiere jóvenes ambiciosos que “no vivan del Estado”

El líder del Partido Popular ha señalado que en España hay jóvenes que tienen pagas, “pero no tienen oportunidades”; y otros que “se conforman con una vida subsidiada, pero no tienen una vida propia”. A continuación, ha reivindicado la España “inconformista y ambiciosa” y ha sostenido que el país “está en una situación de decadencia desde hace más de un lustro que no está ofreciendo su mejor versión”.