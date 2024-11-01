Feijóo pide la dimisión de Puente por Adamuz: “El Gobierno nos ha llenado de datos para confundirnos”

El líder del PP solicitará la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Senado por el accidente ferroviario pese a que el presidente ha pedido dar explicaciones esta misma semana en el Congreso y acusa al Ejecutivo de “activar la tensión y la crispación”.
Son un puto meme ... son unos mierdas con patas.
Y Tellado pidiendo la dimisión de Puente en base a un bulo de El Mundo sobre los raíles antiguos.
-Hemos pedido un informe exaustivo del accidente para esclarecer las causas y nos lo han entregado, lo cual es de una miseria moral sin precedentes.
Pero exigir que den la cara y que expliquen y cuando la dan, les dices que estas confuso por la informacion que has pedido, es para mirarselo, Frijolito.
Se van a cargar el país.
Y luego los toletes de siempre, damnificados también, dirán que no se podía saber.
Pero los rojos somos los locos que vemos nazis y genocidas por todas partes.
Ya no me hace ni gracia ni el ya te lo dije ni el tener razon la van a liar tan gorda que estan haciendo a los chinos y sus sistema bueno.