edición general
26 meneos
29 clics
Feijóo pide la dimisión de Puente por Adamuz: “El Gobierno nos ha llenado de datos para confundirnos”

Feijóo pide la dimisión de Puente por Adamuz: “El Gobierno nos ha llenado de datos para confundirnos”

El líder del PP solicitará la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Senado por el accidente ferroviario pese a que el presidente ha pedido dar explicaciones esta misma semana en el Congreso y acusa al Ejecutivo de “activar la tensión y la crispación”.

| etiquetas: feijóo , dimisión , puente , sánchez
21 5 1 K 96 actualidad
25 comentarios
21 5 1 K 96 actualidad
Comentarios destacados:        
oceanon3d #2 oceanon3d *
A ver si lo entiendo ¿dice que el gobierno es demasiado diligente y profesional dando dado muchos datos en este asunto tan complejo para confundirnos? ¿que han pecado de exceso de información?

xD xD xD xD xD xD

Son un puto meme ... son unos mierdas con patas.

Y Tellado pidiendo la dimisión de Puente en base a un bulo de El Mundo sobre los raíles antiguos.
31 K 313
skaworld #8 skaworld
#2

-Hemos pedido un informe exaustivo del accidente para esclarecer las causas y nos lo han entregado, lo cual es de una miseria moral sin precedentes.
12 K 144
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#8 Para ellos la manera adecuada de abordar una catástrofe es mentir, culpar a otros, ocultar información, irse a un restaurante o un spa... Es normal que desconfíen de quien aporta información.
7 K 84
#9 SantanaS
#2 madre mía, si se aturulla con la información que ha dado Puente, como para gobernar un pais. Que se lo cuente con dibujitos.
6 K 65
ummon #15 ummon
#2 A ver, cuando los estrategas le dijeron a este que hay que simplificar todo al máximo para vender ideas y obtener votos no sé percató que esa estrategia es para ganar votos no para aplicársela a él mismo.
0 K 11
#20 Indiana.Collons *
#2 Puente ya ha reconocido que lo de el mundo era todo mentira "salvo alguna cosa"

www.meneame.net/story/puente-admite-ahora-no-renovo-todo-carril-adamuz
0 K 6
josde #22 josde
#2 Ellos están acostumbrados desde siempre de ocultar, mentir y tergiversar lo poco que dan de datos.
0 K 8
arsuceno #5 arsuceno
Conviene aclarar que no es ElMundoToday.
7 K 73
#25 slimedition *
Se adelantó #5

EDIT: EMT? :shit:
0 K 6
Dene #4 Dene *
En realidad, Feijoo tiene razón.. a nada que le den 2 o 3 datos (cosas tipo "el agua moja", "de noche está oscuro" y cosas así) el tipo ya revienta y no da mas de sí...
5 K 61
#24 omega7767
#4 ya. El PP usa la misma táctica inundandonos con corrupción, bulos y mentiras. Uno acaba saturado
0 K 11
PaulDurden #1 PaulDurden
Yo siempre tengo la duda de si este tipo habla sobre si mismo o sobre los demás...
6 K 55
JackNorte #3 JackNorte *
Cuando no sabes distinguir entre el titulo y la fecha en que se publico un libro, normal que los datos te confundan.
Pero exigir que den la cara y que expliquen y cuando la dan, les dices que estas confuso por la informacion que has pedido, es para mirarselo, Frijolito.
5 K 54
XtrMnIO #7 XtrMnIO
La derechusma es más de llamar "hilillosh de plashtilina" a una marea negra de chapapote...
4 K 46
#10 Cuchifrito
Y cada vez más cerca de que "esto" sea presidente del gobierno...
3 K 42
oceanon3d #11 oceanon3d
#10 Secuestrado por la necesidad de Abascal ... no te olvides de eso; de VOX con poder para hacer leyes nacionales.

Se van a cargar el país.

Y luego los toletes de siempre, damnificados también, dirán que no se podía saber.
5 K 55
JackNorte #14 JackNorte *
#11 Estan alabando a Trump mientras se carga personas y detiene niños xD en USA su ejemplo a seguir , por no decir el genocidio que van a reunirse con Netanyahu. xD
Pero los rojos somos los locos que vemos nazis y genocidas por todas partes. xD
Ya no me hace ni gracia ni el ya te lo dije ni el tener razon la van a liar tan gorda que estan haciendo a los chinos y sus sistema bueno.
3 K 39
#23 soberao
#21 Aunque llegue a presidente (primero tendrá que perdirle permiso a Ayuso...) lo que diga este señor es siempre irrelevante.
1 K 27
#13 soberao
Todo lo que diga este hombre es irrelevante.
0 K 15
Asimismov #21 Asimismov
#13 este tío puede llegar a ser presidente del próximo gobierno de España. Es relevante lo que diga para saber a quë atenernos cuando eso ocurra.
0 K 12
camvalf #12 camvalf
Ni ello ni sus votantes son capaces de procesar la información a no ser que se la den "cocinada"
0 K 11
Arzak_ #16 Arzak_
En el caso de haber gobernado el PP y sus secuaces, hubiesen dado como veredicto después de sus análisis e investigaciones del accidente, de que fue por obra y gracia de la Santísima Providencia, donde la fragilidad y compresión humana, no tiene cabida para desentrañar esos designios divinos. 8-D
0 K 11
#18 Sacapuntas *
Como decía Ayuso, que no nos vengan con mierdas. Que dimitan y nos dejen gobernar. Todo lo de enmedio nos confunde y nos sobra.
0 K 11
AndresEl_Lanas #6 AndresEl_Lanas
Con el nivel del pobre con un "vía mal estado" hubiera bastado.
0 K 7
ElJamoon #19 ElJamoon
Declaraciones como esta deja clara cuál es la política informativa del PP ante cualquier tipo de catástrofe: información a cuentagotas y un relato más reelaborado que un ultraprocesado del Mercadona.
0 K 6

menéame