Feijóo justifica plantar al rey en el inicio del curso judicial: "Quien falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta"  

Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos delante del Supremo para decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes", asegura el líder del PP frente a la presidenta de Madrid, cuya pareja está al borde del banquillo por fraude fiscal, y quien le ha agradecido su presencia: "Gracias por habernos elegido"