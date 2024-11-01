edición general
Feijóo justifica plantar al rey en el inicio del curso judicial: "Quien falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta"

Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos delante del Supremo para decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes", asegura el líder del PP frente a la presidenta de Madrid, cuya pareja está al borde del banquillo por fraude fiscal, y quien le ha agradecido su presencia: "Gracias por habernos elegido"

Comentarios destacados:    
kintxo #4 kintxo
También estaba junto a Ana Millán, imputada por currupción (Nº 3 de Ayuso)
6 K 89
MJDeLarra #5 MJDeLarra
Sánchez tenía que haberse quedado a recibir la agresión que los de BOX le tenían preparada?

Este señor quiere ser presidente de qué?
3 K 38
victorjba #9 victorjba
#5 De su comunidad de vecinos, pero los separatistas del 4º B votaron a otro y acabó no siendo presidente porque no quiso.
1 K 27
dark_soul #7 dark_soul
Alguien le tendría que recordar a este señor que como líder de la oposición tiene, al menos, las atribuciones legislativas que el portero de una finca en la calle Génova. Que podria haberse quedado en casa o a un yate a qué le den cremita
2 K 32
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Claro abandonar a los valencianos y que se mueran más de 200 es algo normal y hay que arropar al que está de fiesta y folleteo.

¡Anda a tomar por culo pedazo de subnormal!
3 K 32
NebotL #15 NebotL *
#1 pero el pedazo de mierda este sabe que él mismo tampoco estuvo en Paiporta, ¿no?
0 K 6
#20 konde1313
#15 Pero no estuvo porque no quiso.
1 K 18
#6 Mandri20
Frijol haciendo el ridículo, como siempre.
1 K 26
#2 Leon_Bocanegra
Se puede ser más subnormal?
Si
Mañana más.
2 K 21
jonolulu #11 jonolulu
Lo que nos enseña el PP continuamente es que siempre se puede caer más bajo
1 K 20
pepel #16 pepel *
Quienes abandona al Jefe del Estado en la apertura del Curso Judicial, ¿qué son?
0 K 19
oceanon3d #12 oceanon3d *
Cada dia lo tengo más claro: para votar a esta banda se tiene que ser una mala persona o indigente mental. O quizás las dos cosas.

Yo lo tengo claro; este gobierno que ha pasado por las crisis y adversidades más grandes de toda la democracia de notable alto.

Gracias Perro ... aún con alguna cagada un gran presidente.

A cagar mongolos de los cojones.
1 K 16
Barney_77 #17 Barney_77
#12 Votarías a Pedro aunque físicamente te meara en la boca.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#12 @admin @Imparsifal usuarios como este dan lustre a la página. No cabe duda de qué ha dado un giro de 360⁰. Enhorabuena!!!
0 K 7
#10 Suleiman
Este tío no vivirá en un universo paralelo?
0 K 14
Kantinero #8 Kantinero *
Ayuso = PP = Mazón = Muerte
0 K 11
#19 konde1313
Luego se ha ido a comer al Ventorro con Mazón.

Este tipo es muy tonto.
0 K 11
#13 okeil
A ver Frijolito, ¿Dónde has visto tú en el supremo a un energúmeno que se dirige a ti amenazándote con un palo? ... Muy mal, has abandonado al heredero de Franco eso está muy mal, te vamos a quitar la medallita de primer facha ...
0 K 10
#21 Inno
Los mas preocupante, aterrador, es pensar que la alternativa a Sanchez es este tipo que parece un teleñeco sin gafas, Feijoo, Abascal. Que nivel de integridad moral tan cutre , que utilizan las armas mas sucias habidas y por haber. Solo para facilitar su coronación a la presidencia del estado . Sin méritos, sin inteligencia social, sin aptitudes relevantes, se presentan a liderar un estado complejo como es España. Los votantes se creen que estos hipócritas y cínicos les van a mejorar su vida,…   » ver todo el comentario
0 K 10
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
El galgo de Paiporta.
0 K 7

