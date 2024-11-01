edición general
Feijóo intenta apropiarse ahora de la subida de las pensiones pese a que el PP ha votado varias veces en su contra

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su formación presentará una proposición de ley para “garantizar” la subida de las pensiones pese a haber Presupuestos prorrogados. En realidad, ya ha habido varias subidas de las pensiones con las cuentas prorrogadas en los últimos años y precisamente es el Gobierno quien aprueba un real decreto ley con la medida, como el que el PP tumbó este enero junto a Junts (aunque luego ambas formaciones rectificaron con un decreto posterior con escasos cambios).

fareway #1 fareway *
Se puede ser mala persona, se puede ser un sinvergüenza o incluso un delincuente pero lo de esta gentuza es de Soto del Real. Les tenían que encerrar en Génova hasta que no salieran a pedir perdón.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 Si la lluvia no lo impide está tarde bajaré a dar una vuelta y me encontraré con los tíos de mi esposa. Los dos jubilados... y los dos del PP a muerte.

Sarna con gusto no les picará
Deviance #9 Deviance
#5 tendrás la oportunidad de explicarles porqué es contraproducente apoyar a inútiles y ladrones, pero me da que no quieres entrar a trapo , jajajaja , suerte compañero meneante.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#9 Para nada. Cuando lo intenté hace tiempo respondían con todo el argumentario de "las mañanas de Carlos Herrera" y como que paso. xD
Deviance #12 Deviance
#11 jajajaja , ya vienes "escaldao" , a mi me pasaba tb con mi familia en las cenas de nochebuena y tal , acabé por callarme porque eso era ya bastante dantesco, viva franco y el copón...... no sabía donde meterme, bueno si.... en el tigre , como todo hijo de vecino respetuoso
Deviance #10 Deviance
#1 Yo ya no entiendo lo de este país que tenemos, los más inútiles y más lerdos son los que al final llegan más arriba , es que no me encaja, JODER :wall:
Milmariposas #2 Milmariposas
PP : definición gráfica  media
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Y qué otra cosa van a hacer.
Mintiendo han conseguido enjuiciar a un Fiscal y a la familia del Presidente. Mintiendo ganaron Madrid y mintiendo saben que ganarán el Gobierno del país. Solamente aplican su programa, que es mentir.
OCLuis #7 OCLuis
Si existe la figura del defensor del consumidor, que procura defender nuestros derechos frente a las empresas y a los fabricantes, ¿por que narices no existe el defensor del votante, para poner a todos estos memos en su sitio? Esto no es opinión ni viraje... estos son datos reales de votaciones en el congreso. Esto no se puede interpretar ni retorcer. Los votos y las cuestiones son los que son.

Pero eso sería completamente imposible: si los corruptos odian a los periodistas que trabajan de periodistas, si alguien se atreviese a destapar sus contradicciones sería un blanco mayor para ellos que cualquier líder de izquierdas.
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
La derecha española tiene tan poco que ofrecer a los españoles que sólo les queda robar los logros.

Toros, muerte y obras inútiles, es su legado.
ipanies #4 ipanies
Feijóo es un pollo sin cabeza... O un gallego sin gafas xD :troll:
#3 aletmp *
"[...] presentaremos otra iniciativa para que se actualicen las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prorroga presupuestaria"

Cuanto la van a actualizar? no lo dice. Pero soy un señor mayor y recuerdo que cuando ellos gobernaban las subian un 0.25% al año. Que oiga, actualizabas quedaban. Mentira no era...
autonomator #14 autonomator
Alfalfa para sus votontos.
Deviance #13 Deviance
Por mi parte, y sin querer inferir a nadie en su capacidad de pensamiento, lo que opino es que esta gente (derechuzos y fachas desnortados) ya no saben si matan o espantan.
A lo que se dedican es a ENGAÑAR para llevarse el gato , y la pasta de paso , al agua.
ahí la dejo.
