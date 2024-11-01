Feijóo intenta apropiarse ahora de la subida de las pensiones pese a que el PP ha votado varias veces en su contra

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su formación presentará una proposición de ley para “garantizar” la subida de las pensiones pese a haber Presupuestos prorrogados. En realidad, ya ha habido varias subidas de las pensiones con las cuentas prorrogadas en los últimos años y precisamente es el Gobierno quien aprueba un real decreto ley con la medida, como el que el PP tumbó este enero junto a Junts (aunque luego ambas formaciones rectificaron con un decreto posterior con escasos cambios).
| etiquetas: feijóo , pp , pensiónes , mentiras , voto , contra
Sarna con gusto no les picará
Mintiendo han conseguido enjuiciar a un Fiscal y a la familia del Presidente. Mintiendo ganaron Madrid y mintiendo saben que ganarán el Gobierno del país. Solamente aplican su programa, que es mentir.
Pero eso sería completamente imposible: si los corruptos odian a los periodistas que trabajan de periodistas, si alguien se atreviese a destapar sus contradicciones sería un blanco mayor para ellos que cualquier líder de izquierdas.
Toros, muerte y obras inútiles, es su legado.
Cuanto la van a actualizar? no lo dice. Pero soy un señor mayor y recuerdo que cuando ellos gobernaban las subian un 0.25% al año. Que oiga, actualizabas quedaban. Mentira no era...
A lo que se dedican es a ENGAÑAR para llevarse el gato , y la pasta de paso , al agua.
ahí la dejo.