Feijóo intenta apropiarse ahora de la subida de las pensiones pese a que el PP ha votado varias veces en su contra

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su formación presentará una proposición de ley para “garantizar” la subida de las pensiones pese a haber Presupuestos prorrogados. En realidad, ya ha habido varias subidas de las pensiones con las cuentas prorrogadas en los últimos años y precisamente es el Gobierno quien aprueba un real decreto ley con la medida, como el que el PP tumbó este enero junto a Junts (aunque luego ambas formaciones rectificaron con un decreto posterior con escasos cambios).