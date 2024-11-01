edición general
6 meneos
22 clics
Feijóo y Abascal rompen puentes: choque frontal entre PP y Vox en plena crisis de la derecha

Feijóo y Abascal rompen puentes: choque frontal entre PP y Vox en plena crisis de la derecha

La tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal alcanza su punto más alto. Los líderes del PP y Vox han protagonizado este lunes un enfrentamiento abierto lleno de reproches personales y acusaciones cruzadas de “mentir” y “traicionar” a los votantes de la derecha. Lo que debía ser una jornada política rutinaria se ha convertido en un duelo público que fractura aún más la unidad del bloque conservador frente a Pedro Sánchez.

| etiquetas: feijóo y abascal , rompen puentes , pp y vox recrudecen su enfrentamiento
5 1 0 K 65 politica
26 comentarios
5 1 0 K 65 politica
Laro__ #2 Laro__ *
Necesitamos una derecha decente en este país y me temo que no nos la van a traer ninguno de estos dos.
3 K 57
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Hay alguna decente por algún país ?. :troll:
1 K 22
Laro__ #7 Laro__
#5 No pido mucho. A mi me bastaría con que no esté influenciada por integristas católicos y/o franquistas.
0 K 18
tul #12 tul
#7 entonces no has comprendido a quien representa la derecha
0 K 12
Laro__ #15 Laro__
#12 ¡A mí! :troll:
por eso, sumado a mi estúpida incoherencia, voto a progresistas...
0 K 18
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#7 Difícil eso, es el alma de la derecha y su mayor sustento.
0 K 10
Laro__ #19 Laro__
#18 De la indecente derecha española; no de la derecha.
0 K 18
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#19 En pocos países es decente.
0 K 10
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#2 Una derecha decente y un agua seca.
1 K 24
#10 Tronchador.
#2 Creo que hablas de una derecha en lo económico en vez de en lo social.
es.wikipedia.org/wiki/Espectro_político?wprov=sfla1
Aún que no estoy de acuerdo en las políticas económicas liberales, pienso que si es necesario un partido político que las defienda, sin entrar en los autoritarismos clásicos que acaban aglutinando las derechas tradicionales.  media
1 K 25
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Abascal asegura que “Feijóo es un fraude político”, le dijo la sartén al cazo apártate que me tiznas.
2 K 38
luspagnolu #9 luspagnolu
No nos dejemos engañar: en cuanto toquen poder, serán amigos inseparables.
1 K 32
Sandilo #8 Sandilo
Están en precampaña y tiran de la cuerda, como hacen todos los partidos.

Cuando llegue el momento tendremos un gobierno de centro Pp-VoX por encima de los 200 escaños.
1 K 18
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#8 Hay que estar bastante enajenado o bastante escorado hacia lo más extremo de la línea de la derecha del arco político para decir que un gobierno de PP-Vox sería de centro.
1 K 17
Sandilo #20 Sandilo
#13 Centro-izquierda para ser exactos.

El Pp actual es lo que era PSOE antes de Sánchez y convertirse a extrema izquierda.
0 K 6
Alegremensajero #21 Alegremensajero
#20 Lo dicho, enajenado de la realidad...
0 K 7
#17 wictor69
#8 ni PP+ vox van a sacar por encima de 200 escaños ni mucho menos eso sería un gobierno de centro
0 K 7
mariKarmo #1 mariKarmo *
Qué mal papel tiene Feijóo la verdad.

Sí, hay altas posibilidades de que vea su sueño cumplido siendo Presidente del Gobierno (que para eso dejó Galicia).

Ahora bien, no le va a quedar otra que aceptar que Abascal sea vicepresidente y que la mitad de los ministerios dependan de VOX, y viendo cómo han acabado los gobiernos autonómicos de PP y VOX igual le sale más a cuenta perder las elecciones y volverse a Galicia....
0 K 16
#11 Suleiman
Espera que hable ayuso.. y esto lo acaba de dinamitar.
0 K 13
XtrMnIO #22 XtrMnIO
Paripé.

Se necesitan los unos a los otros para seguir viviendo de los impuestos de los españoles.
0 K 13
Catacroc #23 Catacroc
#16 ¿Seguro que ese comentario era para mi y no para 8? por ejemplo.
0 K 12
Catacroc #4 Catacroc
Si, si, romper puentes. Abascal tira de la cuerda y Frijolito hace como que no le sigue el juego pero no engaña a nadie. Cuando sea necesario Vox dira lo que hay que hacer y el PP dira "si señor" y luego se preguntaran por que les estan comiendo la tostada.
0 K 12
#16 wictor69
#4 centro??? Jjjjjjjj en el fondo eres un cachondo
0 K 7
Destrozo #26 Destrozo
Pronto han empezado el teatro para repartirse el país al día siguiente a las elecciones
0 K 11
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
De centro PP y Vox, jajajajaja, ya lo están demostrando en las autonomías donde gobiernan, el centro que son.
0 K 10
#25 Jarod_mc
españa necesita un partido de derechas limpio, ya no por convicciones políticas sino por sana oposicion, el panorama político de españa es un auténtico asco.
0 K 5

menéame