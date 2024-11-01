Feijóo y Abascal rompen puentes: choque frontal entre PP y Vox en plena crisis de la derecha

La tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal alcanza su punto más alto. Los líderes del PP y Vox han protagonizado este lunes un enfrentamiento abierto lleno de reproches personales y acusaciones cruzadas de “mentir” y “traicionar” a los votantes de la derecha. Lo que debía ser una jornada política rutinaria se ha convertido en un duelo público que fractura aún más la unidad del bloque conservador frente a Pedro Sánchez.
| etiquetas: feijóo y abascal , rompen puentes , pp y vox recrudecen su enfrentamiento
por eso, sumado a mi estúpida incoherencia, voto a progresistas...
es.wikipedia.org/wiki/Espectro_político?wprov=sfla1
Aún que no estoy de acuerdo en las políticas económicas liberales, pienso que si es necesario un partido político que las defienda, sin entrar en los autoritarismos clásicos que acaban aglutinando las derechas tradicionales.
Cuando llegue el momento tendremos un gobierno de centro Pp-VoX por encima de los 200 escaños.
El Pp actual es lo que era PSOE antes de Sánchez y convertirse a extrema izquierda.
Sí, hay altas posibilidades de que vea su sueño cumplido siendo Presidente del Gobierno (que para eso dejó Galicia).
Ahora bien, no le va a quedar otra que aceptar que Abascal sea vicepresidente y que la mitad de los ministerios dependan de VOX, y viendo cómo han acabado los gobiernos autonómicos de PP y VOX igual le sale más a cuenta perder las elecciones y volverse a Galicia....
Se necesitan los unos a los otros para seguir viviendo de los impuestos de los españoles.