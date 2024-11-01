Feijóo y Abascal rompen puentes: choque frontal entre PP y Vox en plena crisis de la derecha

La tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal alcanza su punto más alto. Los líderes del PP y Vox han protagonizado este lunes un enfrentamiento abierto lleno de reproches personales y acusaciones cruzadas de “mentir” y “traicionar” a los votantes de la derecha. Lo que debía ser una jornada política rutinaria se ha convertido en un duelo público que fractura aún más la unidad del bloque conservador frente a Pedro Sánchez.