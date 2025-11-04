Feijóo y Abascal comienzan las conversaciones sobre el relevo de Mazón al frente de la Generalitat

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han comenzado en la mañana de este martes las conversaciones para buscar quién relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Ambos han mantenido una conversación “cordial” y con “buen tono” en la que han abordado la situación política de la Comunidad Valenciana, pero en la que “no se han puesto nombres sobre la mesa para la Presidencia de la Generalitat”, según un breve comunicado difundido por el Partido Popular.
Pobre Valencia ... pobres valencianos en manos de esta gente y de vecinos con las persianas bajadas y que los van a volver a votar.
#4 Es lo que tiene arrimarse a los supremacistas, con arrimarte a ellos ya te han ganado.
Alguien tendrá que retratarse.
Para un fascista, exponerse a la voluntad del pueblo, es de parguelas, o bujarras... pregúntales y te lo dirán.
No le ha funcionado después de enormes esfuerzos y cuando se rinde, llega Santi Abascal, que si se lo creyó, denunciando a Sánchez como el responsable de 229 víctimas + 1 president.
¡No cabe un tonto más!
p.d. ojala me tenga que comer mis letras.