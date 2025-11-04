edición general
Feijóo y Abascal comienzan las conversaciones sobre el relevo de Mazón al frente de la Generalitat

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han comenzado en la mañana de este martes las conversaciones para buscar quién relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Ambos han mantenido una conversación “cordial” y con “buen tono” en la que han abordado la situación política de la Comunidad Valenciana, pero en la que “no se han puesto nombres sobre la mesa para la Presidencia de la Generalitat”, según un breve comunicado difundido por el Partido Popular.

oceanon3d #2 oceanon3d *
Abascal los va a torear como un "maestro" con traje de luces de esos que tanto les gusta a la derecha ... no les queda nada a los peperos.

Pobre Valencia ... pobres valencianos en manos de esta gente y de vecinos con las persianas bajadas y que los van a volver a votar.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Va a pedir la luna y naturalmente se enfadaran mucho pero tranquilos que no habrá elecciones.
johel #12 johel *
#2 Lo terriblemente pateticco es que si se pone traje de luces, esas van a ser literalmente todas "las luces" que vamos a ver en valencia.
#4 Es lo que tiene arrimarse a los supremacistas, con arrimarte a ellos ya te han ganado.
#14 Hynkel
#4 Al menos esta vez no pueden marear la perdiz. Tienen dos meses para poner las cartas arriba o habrá elecciones automáticas.

Alguien tendrá que retratarse.
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#14 Ni 15 días les doy. Esa pasta no se va a robar sola.
Milmariposas #9 Milmariposas
#2 Estaría hasta divertido que pusieran al torero... :roll:
Pacofrutos #10 Pacofrutos *
#2 A Barrabás...Conociendo el percal...  media
#6 tierramar *
Esto No es democracia, sino crimencracia. Que partidos politicos que viven para sí mismos, decidan sobre la gobernanza de una comunidad suena a dictadura. Es el pueblo valenciano el que tiene que decidir quien quiere que gobierne. AL no haber habido un juicido Nurenberg con el franquismo, su continuidad PPSOE.VOX siguen haciendo lo que les da la gana, como en la dictadura, en que la opinión ni necesidades de la poblacion contaban para nada, en una dictadura lo das por hecho, ¿Pero en una supuesta democracia? O todavía estamos en al dictadura y no nos hemos dado cuenta?
Edheo #18 Edheo
#6 Más bien lo segundo, aunque notarse, hace ya mucho que se nota
Para un fascista, exponerse a la voluntad del pueblo, es de parguelas, o bujarras... pregúntales y te lo dirán.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Recordad PP y VOX han mantenido al desgraciado que por su incompetencia ha condenado a más de 200 valencianos. Eso es lo que opinan de vuestra vida y lo que les importáis.
#7 Jodere
Son los mismos, no se morderán entre ellos, eso si Abascal va a sacar mas que Feijóo, este esta acorralado.
#11 Suleiman
Es interesante en parte porque será el modelo que quieren implantar en toda España, quitando cosas que todavía no pueden hacer porque no son gobierno central... Pero para hacerse una idea a la baja.... Cambio climático - Woke, lengua valenciana -woke, mujeres - woke. Etc....
Asimismov #13 Asimismov *
Mantener a Mazón de president fue para intentar culpabilizar a Sánchez, haciendo ver qué Mazón era una víctima más de Sánchez.
No le ha funcionado después de enormes esfuerzos y cuando se rinde, llega Santi Abascal, que si se lo creyó, denunciando a Sánchez como el responsable de 229 víctimas + 1 president.
¡No cabe un tonto más!
johel #20 johel
#13 ya veras como si, que si que caben mas. Atento a las elecciones.
p.d. ojala me tenga que comer mis letras.
#8 MPPC
Hasta los tobillos o más allá
obmultimedia #5 obmultimedia
Condicion para seguir: Candidato del VOX, como trague Feijóo ya sabremos como sucederan las elecciones generales.
#3 uvi
Tanto que piden elecciones a los demás...consejos doy que para mi no tengo
#15 trasparente
Le va a sacar hasta los higados. Y si no, elecciones, que suben seguro. Porque les van a volver a votar a tope, "ej k el perro se lo da todo a los catalanes". Estos descendientes de los fenicios no tienen arreglo
#17 AlexGuevara
O sea, el futuro de València se decide en Madrid….
Edheo #19 Edheo
#17 Como siempre ha sido, por otra parte. Por algo, Valencia es la ciudad dos veces Leal... o Lela, que digo yo.
