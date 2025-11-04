Feijóo y Abascal comienzan las conversaciones sobre el relevo de Mazón al frente de la Generalitat

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han comenzado en la mañana de este martes las conversaciones para buscar quién relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Ambos han mantenido una conversación “cordial” y con “buen tono” en la que han abordado la situación política de la Comunidad Valenciana, pero en la que “no se han puesto nombres sobre la mesa para la Presidencia de la Generalitat”, según un breve comunicado difundido por el Partido Popular.