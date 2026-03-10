Febrero de 2026 fue el quinto mes más cálido registrado, con 1,49ºC más de media, según Copernicus

El último informe del Servicio de Cambio Climático europeo advierte que los registros térmicos de febrero superaron ampliamente los promedios históricos, con anomalías notables en océanos y episodios climáticos extremos que impactaron severamente a numerosos territorios europeos
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De un tiempo a esta parte el ritmo lo marcan los tecnotalibanes que creen que no estamos tan mal, si no ya se hubiese inventado "algo" para solucionarlo. Cagate lorito...
Si te aburres y quieres descubrir y sondear esos mundos solo tienes que invocar a sorrillo y ya echas la tarde.
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