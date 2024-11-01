"Por favor, vacúnense", pide un alto funcionario de salud de EEUU ante el auge de casos de sarampión

Mehmet Oz destacado funcionario de salud de Estados Unidos instó el domingo a la gente a vacunarse contra el sarampión en un momento con brotes activos en varios estados y mientras Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus de eliminación del sarampión. Un brote en Carolina del Sur que afecta a cientos de personas ha superado el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y también hay uno en la frontera entre Utah y Arizona.
Me temo que los técnicos le habrán enseñado alguna proyección pesimista y se ha dado cuenta que no podrá quitarse el muerto de encima y no quiere terminar en la posteridad como colaborador necesario en
algunaotra pandemia.
"Las complicaciones más frecuentes son la neumonía, una infección pulmonar que puede volverse grave, y la encefalitis, inflamación del cerebro que puede causar daños permanentes." Si con esta simple información no te vacunas, es que eres gilipollas y mereces contagiarte. Por imbécil.
Primero, para que, cuando aparezcan los efectos de la decisión y los brotes tochos, el resto del mundo se deje de gilipolleces.
Segundo, para poder estudiar más y mejor ciertas cosas como la encefalitis.