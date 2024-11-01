"Por favor, vacúnense", pide un alto funcionario de salud de EEUU ante el auge de casos de sarampión

Mehmet Oz destacado funcionario de salud de Estados Unidos instó el domingo a la gente a vacunarse contra el sarampión en un momento con brotes activos en varios estados y mientras Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus de eliminación del sarampión. Un brote en Carolina del Sur que afecta a cientos de personas ha superado el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y también hay uno en la frontera entre Utah y Arizona.