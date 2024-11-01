edición general
"Por favor, vacúnense", pide un alto funcionario de salud de EEUU ante el auge de casos de sarampión

Mehmet Oz destacado funcionario de salud de Estados Unidos instó el domingo a la gente a vacunarse contra el sarampión en un momento con brotes activos en varios estados y mientras Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus de eliminación del sarampión. Un brote en Carolina del Sur que afecta a cientos de personas ha superado el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y también hay uno en la frontera entre Utah y Arizona.

Aokromes #2 Aokromes
que no se vacunen y que prohiban a cualquier persona que haya puesto alguna vez el pie en los eeuu entrar en la UE sin un certificado de vacunacion.
themarquesito #4 themarquesito
Han llegado a tal situación con los brotes de sarampión que Oz ha tenido que salir a pedir lo obvio. Su jefe, RFK Jr, es un notorio antivacunas, por cierto
placeres #7 placeres
#4 No es que sea mucho mejor que su jefe a pesar de ser originalmente cirujano (con bastantes patentes en su campo, aka desarrollo nuevas técnicas quirúrgicas) su gloria viene de programas de televisión, sobre todo el suyo en donde invitó a famosos anti-vacunas, curadores de fe, mediums, medicinas milagro etc etc.

Me temo que los técnicos le habrán enseñado alguna proyección pesimista y se ha dado cuenta que no podrá quitarse el muerto de encima y no quiere terminar en la posteridad como colaborador necesario en alguna otra pandemia.
Bombástico #3 Bombástico
Mehmet Oz será depurado en breve.
#1 k-loc
El nivel de estulticia de alguna gente es acojonante. Solo con buscar en San Google "sarampión adultos" y saber leer el primer enlace:

"Las complicaciones más frecuentes son la neumonía, una infección pulmonar que puede volverse grave, y la encefalitis, inflamación del cerebro que puede causar daños permanentes." Si con esta simple información no te vacunas, es que eres gilipollas y mereces contagiarte. Por imbécil.
ochoceros #8 ochoceros
#1 Habrá quien no se la ponga porque deja de financiarla el estado y no se lo pueden permitir, como le ocurre a gente que se chuta insulina para perros porque es más barata. Además las epidemias en yankilandia no significan más gastos para el estado si no más beneficios para la sanidad privada.
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#8 Posiblemente no se la pongan por otros motivos, como tener dirigentes antivacunas.
#5 JanSolo
Algunos los daños cerebrales ya los tienen de antes y por eso no se vacunan.
#6 lamonjamellada
Al resto del mundo nos viene bien que no se vacunen por dos motivos.
Primero, para que, cuando aparezcan los efectos de la decisión y los brotes tochos, el resto del mundo se deje de gilipolleces.
Segundo, para poder estudiar más y mejor ciertas cosas como la encefalitis.
