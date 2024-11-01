edición general
23 meneos
22 clics
Una familia ya no puede alquilar en España: el 68% de las rentas supera el esfuerzo recomendado

Una familia ya no puede alquilar en España: el 68% de las rentas supera el esfuerzo recomendado

El portal Idealista alerta que las familias en nuestro país deben destinar mucho más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda

| etiquetas: vivienda , españa
19 4 0 K 125 actualidad
20 comentarios
19 4 0 K 125 actualidad
uyquefrio #4 uyquefrio
Un saludo a los rentistas (y a los que están esperando un deceso para poder serlo también, no se me enfade nadie).
1 K 22
wildseven23 #5 wildseven23
#4 En otro día, mi hijo, que aún no tiene ni 13 años, me dijo que la única forma en la que podría tener vivienda era muriéndonos su madre y yo :'(
3 K 42
Mirandina #10 Mirandina
#5 joder macho, revisa lo que aprende
0 K 6
#17 Seat127
#5 pues si empieza a jugar a juegos de rol, tiembla :troll:
1 K 19
#18 flixter
#5 para luego decirte "por cierto has visto que cosa mas curiosa hay en estas escaleras??" :troll:
0 K 7
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#4 otro para ti.
0 K 8
almadepato #8 almadepato
Genial que un medio financiado por los que suben los precios del alquiler den publicidad a tal estafa social.
1 K 21
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y solucione pronto el problema de la vivienda en España.
Disfrutad lo votado.
1 K 19
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si una familia no puede alquilar en España, quien puede? los arabes? latam? no, los guiris.
0 K 19
Ominous #15 Ominous
#1 Los extranjeros sí pueden, porqué no tienen tantos remilgos, no les importa vivir 3 o 4 generaciones si tienen que apretarse en cinturón.
Aquí si aún no te has ido de casa a los 25 ya pareces un fracasado.
0 K 11
#19 uvi
#1 No seamos alarmistas, habla de UNA familia, el resto de familias si que podrá, no? :troll:
0 K 10
Jaime131 #2 Jaime131
Pues no vamos tan mal, yo pensaba que eso les ocurría a muchas familias.
0 K 10
#20 colemur
El mercado ha fallado a la hora de proveer vivienda a la población.
Si en vuestra Comunidad Autónoma o ayuntamiento las administraciones correspondientes no dan vivienda, toca joderse.
La falta de vivienda nos afecta a todos o bien directamente o bien porque jode a la sociedad en la que estamos inmersos y lso problemas sociales nos afectan indirectamente en muchos aspectos.
0 K 8
domadordeboquerones #14 domadordeboquerones
El cobete
0 K 7
#16 Borgiano
El cobete.
0 K 7
SerVicius #9 SerVicius
El problema de la ocupación se nos va de las manos.
0 K 7
#6 cocococo
Pues a emigrar a Somalia (pero con papeles) y mientras a disfrutar de lo votado y de lo abstenido.
0 K 7
Glidingdemon #3 Glidingdemon
La solución va a ser la inmigración, la de largarnos de esta mierda de pais y que les alquilen las casas a los giris, pero a ver quien trabaja después para darles servicio a todos los turistas. Lo mismo los rentistas tienen que empezar a trabajar.
0 K 7
#7 MetalAgm
#3 No hace falta irse... hay muchisimos pueblos de la España vaciada con vivienda y terreno por doquier a precio muy economico... el problema sigue siendo la centralizacion en las grandes ciudades de los trabajos, el turismo, la inversion, etc y todo no se puede... o eligen turismo o eligen trabajos y vivienda...
1 K 24

menéame