·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8639
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
9569
clics
Esto debería estar prohibido
5536
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
5798
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
3971
clics
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad
más votadas
597
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
506
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
689
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
670
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
401
La distinción de Ayuso entre barrios ricos y obreros deja a los colegios del sur al borde del colapso: “14 años sin financiación”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
22
clics
Una familia ya no puede alquilar en España: el 68% de las rentas supera el esfuerzo recomendado
El portal Idealista alerta que las familias en nuestro país deben destinar mucho más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
19
4
0
K
125
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
125
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
uyquefrio
Un saludo a los rentistas (y a los que están esperando un deceso para poder serlo también, no se me enfade nadie).
1
K
22
#5
wildseven23
#4
En otro día, mi hijo, que aún no tiene ni 13 años, me dijo que la única forma en la que podría tener vivienda era muriéndonos su madre y yo
3
K
42
#10
Mirandina
#5
joder macho, revisa lo que aprende
0
K
6
#12
wildseven23
#10
0
K
12
#17
Seat127
#5
pues si empieza a jugar a juegos de rol, tiembla
1
K
19
#18
flixter
#5
para luego decirte "por cierto has visto que cosa mas curiosa hay en estas escaleras??"
0
K
7
#13
Macnulti_reencarnado
#4
otro para ti.
0
K
8
#8
almadepato
Genial que un medio financiado por los que suben los precios del alquiler den publicidad a tal estafa social.
1
K
21
#11
Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y solucione pronto el problema de la vivienda en España.
Disfrutad lo votado.
1
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
Si una familia no puede alquilar en España, quien puede? los arabes? latam? no, los guiris.
0
K
19
#15
Ominous
#1
Los extranjeros sí pueden, porqué no tienen tantos remilgos, no les importa vivir 3 o 4 generaciones si tienen que apretarse en cinturón.
Aquí si aún no te has ido de casa a los 25 ya pareces un fracasado.
0
K
11
#19
uvi
#1
No seamos alarmistas, habla de UNA familia, el resto de familias si que podrá, no?
0
K
10
#2
Jaime131
Pues no vamos tan mal, yo pensaba que eso les ocurría a muchas familias.
0
K
10
#20
colemur
El mercado ha fallado a la hora de proveer vivienda a la población.
Si en vuestra Comunidad Autónoma o ayuntamiento las administraciones correspondientes no dan vivienda, toca joderse.
La falta de vivienda nos afecta a todos o bien directamente o bien porque jode a la sociedad en la que estamos inmersos y lso problemas sociales nos afectan indirectamente en muchos aspectos.
0
K
8
#14
domadordeboquerones
El cobete
0
K
7
#16
Borgiano
El cobete.
0
K
7
#9
SerVicius
El problema de la ocupación se nos va de las manos.
0
K
7
#6
cocococo
Pues a emigrar a Somalia (pero con papeles) y mientras a disfrutar de lo votado y de lo abstenido.
0
K
7
#3
Glidingdemon
La solución va a ser la inmigración, la de largarnos de esta mierda de pais y que les alquilen las casas a los giris, pero a ver quien trabaja después para darles servicio a todos los turistas. Lo mismo los rentistas tienen que empezar a trabajar.
0
K
7
#7
MetalAgm
#3
No hace falta irse... hay muchisimos pueblos de la España vaciada con vivienda y terreno por doquier a precio muy economico... el problema sigue siendo la centralizacion en las grandes ciudades de los trabajos, el turismo, la inversion, etc y todo no se puede... o eligen turismo o eligen trabajos y vivienda...
1
K
24
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Disfrutad lo votado.
Aquí si aún no te has ido de casa a los 25 ya pareces un fracasado.
Si en vuestra Comunidad Autónoma o ayuntamiento las administraciones correspondientes no dan vivienda, toca joderse.
La falta de vivienda nos afecta a todos o bien directamente o bien porque jode a la sociedad en la que estamos inmersos y lso problemas sociales nos afectan indirectamente en muchos aspectos.