Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Miguel Mollá Ramos, el técnico de Emergencias que validó el primer mensaje del Es Alert que se envió a las 20.11 horas durante la dana del 29 de octubre (29-O) y del que hubo varios borradores ha fallecido esta semana, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del deceso. Mollá Ramos declaró el pasado 15 de mayo ante la jueza, el fiscal y los letrados de la dana. [...] Su fallecimiento se habría producido a causa de un infarto, según confirman las misma fuentes.