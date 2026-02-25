Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Miguel Mollá Ramos, el técnico de Emergencias que validó el primer mensaje del Es Alert que se envió a las 20.11 horas durante la dana del 29 de octubre (29-O) y del que hubo varios borradores ha fallecido esta semana, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del deceso. Mollá Ramos declaró el pasado 15 de mayo ante la jueza, el fiscal y los letrados de la dana. [...] Su fallecimiento se habría producido a causa de un infarto, según confirman las misma fuentes.
Parece más un aviso a navegantes, aunque también es raro a estas alturas de cuento
Aquí se detallan los hallazgos basados en investigaciones y desclasificaciones:
La "Pistola de Infartos" de la CIA
El Arma: En 1975, durante las audiencias del Comité Church, se reveló que la CIA había desarrollado una pistola especial… » ver todo el comentario
Nada, nada... un clásico, nada nuevo en el clan pepperoni. Circulen.