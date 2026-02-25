edición general
Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Miguel Mollá Ramos, el técnico de Emergencias que validó el primer mensaje del Es Alert que se envió a las 20.11 horas durante la dana del 29 de octubre (29-O) y del que hubo varios borradores ha fallecido esta semana, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del deceso. Mollá Ramos declaró el pasado 15 de mayo ante la jueza, el fiscal y los letrados de la dana. [...] Su fallecimiento se habría producido a causa de un infarto, según confirman las misma fuentes.

Comentarios destacados:    
ChingPangZe #1 ChingPangZe
La leyenda del PP y las muertes de los testigos clave.
6 K 84
#7 concentrado
#1 Se lo ha llevado Dios, que como todo el mundo sabe, es del PP
2 K 46
rogerius #13 rogerius *
#7 Pues con este ha metido la pata. Ya no podrá cambiar su declaración.
0 K 19
sat #2 sat
Ya en serio, habría que hacer un estudio exhaustivo sobre cómo se muere repentinamente la gente que declara contra el PP. A ver si son muertes estadísticamente normales o están por encima de la media.
3 K 45
Barney_77 #6 Barney_77
#2 También hay que tener en cuenta que el PP tiene muchas causas y juicios. Estadísticamente es más fácil que fallezca un que iba a testificar contra el PP que cualquier otro...
3 K 46
sat #9 sat
#6 También es verdad.
0 K 11
#10 concentrado
#6 Ya pero, curiosamente los que testifican a favor del PP tienen una esperanza de vida más alta.
3 K 65
#11 meneametemp
#6 Con 51 años es raro fallecer de infarto.

Parece más un aviso a navegantes, aunque también es raro a estas alturas de cuento
1 K 19
ummon #14 ummon
#11 La idea de infartos provocados por la CIA o la KGB no es solo una teoría conspirativa, sino un hecho documentado relacionado con el desarrollo de armas exóticas durante la Guerra Fría para cometer asesinatos que parecieran muertes naturales.
Aquí se detallan los hallazgos basados en investigaciones y desclasificaciones:
La "Pistola de Infartos" de la CIA

El Arma: En 1975, durante las audiencias del Comité Church, se reveló que la CIA había desarrollado una pistola especial…   » ver todo el comentario
0 K 11
elTieso #3 elTieso
Estas cosas como que siempre pasan en Levante, caídas por las ventanas, whiskys con tortilla... usted ya me entiende. :roll:
2 K 45
rogerius #12 rogerius
#3 El güisqui con tortilla es fatal pero el whisky con tortilla es mortal de necesidad. :troll:
0 K 19
Spirito #8 Spirito *
Lo han infartado.

Nada, nada... un clásico, nada nuevo en el clan pepperoni. Circulen. :popcorn:
0 K 9
kastanedowski #4 kastanedowski
muertes clave
0 K 7
#5 fingulod
que parezca un accidente
0 K 7

