FACUA denuncia una web que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional por vulnerar la ley de comercio electrónico

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la web Ultrainvicta.com, que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional, entre otros, ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por vulnerar la ley de comercio electrónico.

karakol #2 karakol
Todos los patriotas valientes con la cara tapada, parece que no estén muy orgullosos de su fascismo y tengan que esconderse.

Por cierto, The North Face igual tiene algo que decir por el uso de su imagen en ese estercolero.
3
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 igual habría que preguntar a su departamento de marketing xD
1
#7 cheosky
#2 North face, HH, loNSDAle...
1
#16 cheosky
#7 #2 Y me cuesta mucho pensar que las siglas HH sean una triste casualidad en esa marca
0
Artillero #14 Artillero
#2 pues llevas toda la razón...eso de taparse la cara es fascismo puro y duro...:troll:  media
0
cocolisto #3 cocolisto
Facua haciendo lo que debería hacer la policía y el sistema judicial.¿No habrá demasiadas complicidades?
1
#4 malditopendejo
#3 a ver si más que complicidades van a ser lazos familiares....
2
the_fuck_right #6 the_fuck_right *
No me parece bien, que cada uno venda parafernalia de lo que le salga de los huevos
Vale, es por temas que no son ideológicos, si no por protección al consumidor pues bien que hacen :hug:

cc #3
0
Battlestar #13 Battlestar
#3 A ver, que Facua los denuncia por no mostrar el nif ni si quiera la empresa propietaria de la pagina. Si tenemos que poner a la policía y jueces a revisar la web en búsqueda de infracciones administrativas relacionadas con la visibilidad de las empresas nos quedamos sin policias y jueces para hacer nada xD
0
Torrezzno #1 Torrezzno
Luce tus valores  media
1
Battlestar #11 Battlestar
#1 Y todos con la cara tapada. Si es que los del mundotoday lo tienen más difícil cada día que pasa.
0
JanSmite #15 JanSmite
No hay cojones de ir a una manifestación de neonazis/fascistas y decir:

"¡¿ALGUIEN HA PEDIDO UN TAXI!?

xD xD xD
0
Celebrus #9 Celebrus *
Un saludo a todos los que han blanqueado a estas organizaciones e idolologías. Habéis creado un monstruo que, a la que os despistéis, os devorará igual que los musulmanes, negros y gente de izquierdas que tienen el punto de mira.
1
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
Y en cuanto tiren del hilo verán que o defraudan con las ganancias o blanquean dinero de otros trapis. Está en el ADN de la derecha.
0
Battlestar #8 Battlestar
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Jo-der, son más complejos los nombres de las organizaciones que las tecnologías que gestionan xD
0
#12 mm2525
Este domingo fui por primera vez al rastro de Madrid, y había un puesto que vendía banderas con el aguilucho y demás. Me chocó mucho que se permitiera la venta de eso. Lo mejor, una bufanda de"me gusta la fruta".
0

