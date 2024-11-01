FACUA denuncia una web que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional por vulnerar la ley de comercio electrónico

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la web Ultrainvicta.com, que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional, entre otros, ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por vulnerar la ley de comercio electrónico.
| etiquetas: nucleo nacional , facua , fascista , comercio , electrónico
Por cierto, The North Face igual tiene algo que decir por el uso de su imagen en ese estercolero.
No me parece bien, que cada uno venda parafernalia de lo que le salga de los huevos
Vale, es por temas que no son ideológicos, si no por protección al consumidor pues bien que hacen
cc #3
"¡¿ALGUIEN HA PEDIDO UN TAXI!?
Jo-der, son más complejos los nombres de las organizaciones que las tecnologías que gestionan