Los fabricantes de aviones alertan de la falta de pilotos: "España necesita incorporar 500 más al año"

Un mundo más conectado, hubs continentales y aeropuertos, más capaces, una flota de aviones en pleno desarrollo y una generación de pilotos que entrará en fase de jubilación en las dos próximas décadas. En tiempos en que la tecnología parece capaz de sustituir al ser humano en tantos oficios, los fabricantes aeronáuticos hablan ya de la necesidad de afrontar un gran relevo generacional a los mandos de los aviones.