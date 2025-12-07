Los fabricantes de aviones alertan de la falta de pilotos: "España necesita incorporar 500 más al año"

Un mundo más conectado, hubs continentales y aeropuertos, más capaces, una flota de aviones en pleno desarrollo y una generación de pilotos que entrará en fase de jubilación en las dos próximas décadas. En tiempos en que la tecnología parece capaz de sustituir al ser humano en tantos oficios, los fabricantes aeronáuticos hablan ya de la necesidad de afrontar un gran relevo generacional a los mandos de los aviones.
No es cuestión de si la juventud tiene o no disciplina, es cuestión de que si no sale a cuenta esa inversión uno ya ni se mete.
Pagada está mejor pagada que fregar suelos, si. Pero hay que hacer unos cursos que valen un dineral y si luego acabas en una low-cost con salario low-cost, ya ni te metes.
Hay pocos pilotos, y el curso cuesta un pastizal. Además están fuertemente sindicados y van todos a una, es difícil explotarlos.
Es como si los fabricantes de autobuses se quejasen de que hay pocos autobuseros.
... igual, deberían ir también a Perú a buscar pilotos!
Porque lo normal en los accidentes son cúmulos de circunstancias ajenas al pilotaje.