Los fabricantes de aviones alertan de la falta de pilotos: "España necesita incorporar 500 más al año"

Un mundo más conectado, hubs continentales y aeropuertos, más capaces, una flota de aviones en pleno desarrollo y una generación de pilotos que entrará en fase de jubilación en las dos próximas décadas. En tiempos en que la tecnología parece capaz de sustituir al ser humano en tantos oficios, los fabricantes aeronáuticos hablan ya de la necesidad de afrontar un gran relevo generacional a los mandos de los aviones.

#1 alkalin
Pay them more.
3 K 37
sotillo
#1 Hombre no es de los sitios que peor se paga, claro que requiere de estudios y cierta disciplina laboral de la que muchos jóvenes no están dispuestos
0 K 10
alkalin
#6 Recuerda que hasta no hace tanto eras joven y los mayores decían lo mismo de ti.

No es cuestión de si la juventud tiene o no disciplina, es cuestión de que si no sale a cuenta esa inversión uno ya ni se mete.

Pagada está mejor pagada que fregar suelos, si. Pero hay que hacer unos cursos que valen un dineral y si luego acabas en una low-cost con salario low-cost, ya ni te metes.
2 K 26
ElBeaver
#6 Ser piloto comercial lleva entre 1.5 y 3 años (o más, según el itinerario), con costos que varían entre €70.000 y €150.000 en España, incluyendo teoría, horas de vuelo (PPL, CPL, ATPL) y habilitaciones, pero el costo final aumenta con la "habilitación de tipo" (ej. €15k-€25k más), dependiendo si eliges formación modular o integrada y la escuela.
1 K 23
drstrangelove
#1 Aquí no aplica...

Hay pocos pilotos, y el curso cuesta un pastizal. Además están fuertemente sindicados y van todos a una, es difícil explotarlos.
0 K 10
perica_we
que me paguen el carnet.
2 K 29
Malinke
¿Pero se quejan los fabricantes en vez de las compañías?
1 K 18
DrEvil
#7 Exacto. Iba a escribir lo mismo. ¿Qué puñetas pintan los fabricantes?
Es como si los fabricantes de autobuses se quejasen de que hay pocos autobuseros.
0 K 7
endy
"Como antes se mencionó, a pesar de que los datos de Airbus y Boeing puedan llamar a la alarma, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) llama a la calma y asegura que «no hay escasez actual de pilotos comerciales» y que los informes de los fabricantes se refieren a «previsiones de la demanda de personal esperada, por lo que no significa que que haya una escasez actual». Sin embargo, sí confirman que hay una demanda bastante alta en España para cubrir estos puestos."
1 K 14
Veelicus
No parece que sea una profesion que merezca demasiado la pena, cuesta mucho sacarse la licencia, los sueldos no son los que eran y es mas que probable que en pocos años muchos aviones no necesiten pilotos para volar...
0 K 11
jdmf
Pues yo acabo de leer ésto: "Las empresas de autobuses españolas recurren a la contratación en Perú ante la falta de chóferes"
www.meneame.net/story/empresas-autobuses-espanolas-recurren-contrataci

... igual, deberían ir también a Perú a buscar pilotos!
0 K 11
josejon
Que se piloten como los drones y se acabó elproblema.
0 K 9
Tecar
A lo mejor el problema no son pilotos, sino el personal de tierra que son los realmente responsables de la seguridad de los vuelos: mecánicos, controladores, etc.
Porque lo normal en los accidentes son cúmulos de circunstancias ajenas al pilotaje.
0 K 7
Desolate
Lo más rentable hoy en día es ser youtuber, influencer o tiktoker...
0 K 7
sliana
donde estan los pilotos españoles? trabajando en aerolineas que les pagan mas que las de aqui. cual es la idea, conseguir pilotos low cost? con la mitad de conocimientos y experiencia necesaria? tu primero.
0 K 7

