La extrema derecha gana la batalla del algoritmo en las redes sociales donde se informan los más jóvenes

"Desokupa News: las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Empezamos". Daniel Esteve frente al micrófono. Click. "No os han parado de subir los impuestos, quieren subiros la cuota de autónomos y meteros también el mecanismo intergeneracional para sostener las pensiones: os van a arruinar el futuro". Wall Street Wolverine conspirando durante ocho minutos. Click. "España sigue poniendo en el punto de mira las campañas de aborto para las jóvenes españolas mientras financia todos los programas sociales para inmigrant

| etiquetas: extrema derecha , algoritmo , redes sociales , juventud
23 comentarios
Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Estos grupos tienen mensajes más simples, más polarizantes y más aptos para un vídeo de treinta segundos que un análisis exhaustivo sobre derechos sociales, vivienda o redistribución de la riqueza

Es un círculo vicioso, la imbecilización lleva a la simplicidad y la simplicidad a la imbecilización
4 K 60
RegiVengalil #3 RegiVengalil *
#1 Es un círculo vicioso, la imbecilización lleva a la simplicidad y la simplicidad a la imbecilización

Prefiero tres ideas simples entre las que poder elegir que sólo una compleja.

La complejidad no es sinónimo de autenticidad.

Lo que diferencia a esta época con respecto a épocas anteriores (sobre todo siglo XX) es que antes los políticos se peleaban por el poder, y desde ahí intentaban asegurarse un monopolio más o menos estricto de los medios de comunicación (por ejemplo, el PSOE…   » ver todo el comentario
0 K 7
#11 soberao *
#1 #3 Lo que está claro que luego vendrán las caídas del guindo. Cada generación es dueña de su destino y está a tiempo de elegir su futuro, sus errores, tendrán sus consecuencias.
0 K 15
RegiVengalil #14 RegiVengalil *
#11 #12 que luego vendrán las caídas del guindo

Hay gente de las generaciones jóvenes que ya nunca va a dejar de votar derecha, a un partido u a otro.

La izquierda se ve por muchos jóvenes, doy fe de ello porque hablo con ellos, como "gente que aspira a vivir del estado, a base de paguitas, subvenciones o de impuestos que pagan otros, creadores de pobreza, que favorecen la inmigración descontrolada o costumbres sociales o sexuales estrambóticas"

La izquierda lo tiene cada vez más chungo.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#14 son jóvenes pero no tontos. Pisan la calle.
0 K 7
RegiVengalil #21 RegiVengalil
#17 la clave es llamarlos idiotas porque no son de izquierdas como sus abuelos a su edad.
0 K 7
#23 soberao *
#14 La propaganda funciona y el dinero que se invierte en propaganda contra la izquierda se usa para algo.
En muchos pueblos los partidos de izquierda ni si quiera logran completar la lista para las municipales, partidos "grandes" como Sumar ni siquiera se presenta a las municipales, pero luego te ves a gente como el psuedoperiodista éste que no le falta pasta ni medios para estar todo el día paseándose para liarla.
No se supone que éste es representante del parlamento europeo ¿qué hace haciendo campaña electoral para las elecciones al parlamento?

Esta gente va varios años por delante y no les falta pasta. El juicio le va a venir bien incluso para coger más votos y tiempo en los medios
0 K 15
jonolulu #12 jonolulu
#3 No es cuestión de preferencias, la realidad es compleja te guste o no, y pensar por uno mismo requiere tiempo y foco, algo que por otro lado acaparan las propias redes y medios. Y desmontar y comprobar bulos es una tarea que requiere aún más tiempo y energías que pensar sin más.

No estoy llamando idiotas a los jóvenes, la imbecilización es transversal.

Por ejemplo puedes pensar que cobras poco porque estás cotizando para pagar las pensiones de los jubilados o pensar que cobras poco porque tu explotador no te paga una mierda. Ambos son posibles explicaciones, pero solo una se ajusta a la realidad.
1 K 19
RegiVengalil #19 RegiVengalil
#12 o pensar que cobras poco porque tu explotador no te paga una mierda

Esa frase, te diría un joven "de derechas", es manipulación.

Si tienes un explotador, lo que debes hacer es cambiarte de trabajo y el explotador se quedará sin trabajadores.

Eso ocurre en los países con un mercado laboral sano y con empleo.

No la basura que tenemos en España desde hace 50 años por tener una regulación laboral (impuesta por los sindicatos y la izquierda) que sólo favorece el empleo escaso y mal pagado.

Y eso sin hablar de los impuestos brutales a los que está sometido cualquier trabajador por cuenta ajena, claro
0 K 7
#16 soberao
#3 No son mensajes simples, son falsos como los mensajes de las sectas, decirle a la gente lo que quiere oír aunque sea falso.
0 K 15
RegiVengalil #22 RegiVengalil
#16 eso lo dices tú porque no te interesa oir la verdad.
0 K 7
manzitor #18 manzitor
#1 Y lo extremo lleva al click, que es el meollo financiero de esto.
0 K 11
Supercinexin #2 Supercinexin
No va a ganar la batalla el Comunismo Libertario, evidentemente, siendo todas las RRSS propiedad de tecnofeudales, fascistas y billonarios.

Las RRSS no son "independientes" ni "el algoritmo" es objetivo: está todo diseñado para calzarte los contenidos que la derecha quiere que veas.
2 K 48
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Si la culpa del algoritmo, nuestra nunca jamais :popcorn: :troll:
1 K 28
carakola #4 carakola
Ay, si fuera solo en las redes... Los medios de comunicación están igual.
0 K 20
Feindesland #9 Feindesland
Si en el otro lado está Publico y medips así, no me extraña...

:-D
0 K 20
alcama #5 alcama
Los jóvenes ven a la ultraizquierda apaleando a un periodista, noticia que por cierto no ha salido en Meneame
4 K 17
RegiVengalil #6 RegiVengalil *
#5 radicales próximos a socios del gobierno apalizan a un periodista de un medio contrario al gobierno. El radical es Vito Quiles, faltaría más

Conclusión: los jóvenes "son imbéciles", no saben lo que les conviene xD

La voy a poner en la cola, a ver lo que dura :-D

El periodista atacado por la manada de 'abertzales': "Si me hubieran atrapado en el suelo mis heridas serían muy graves"

www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/espana/2025/10/31/6904f074e85ece00
0 K 7
RoterHahn #7 RoterHahn
#5
¿Algun enlace al respecto?
Si me lo pasas, te voto positivo.
Si no me lo pasas, me pensare que es otro bulo tuyo, y por ende te votare , pero con un negativo.
0 K 15
alcama #10 alcama
#7 Puedes buscarlo en Google. Estamos en 2025 majete
1 K -9
RoterHahn #13 RoterHahn
#10
No.
Tu eres el que acusa, tu eres el que tienes que demostrarlo.
No yo.
Entonces dare que es bulo.
0 K 15
alcama #15 alcama
#13 Haz lo que te salga de los cojones. Lo que es seguro es que de esta vas derecho al ignoré porque no me interesa leer a gente obtusa
1 K -9
RoterHahn #20 RoterHahn *
#_15
Otro valiente cobarde mas.
Todos los fachas sois valientes, hasta que se os demuestra lo contrario.
0 K 15

