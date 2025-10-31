La extrema derecha gana la batalla del algoritmo en las redes sociales donde se informan los más jóvenes

"Desokupa News: las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Empezamos". Daniel Esteve frente al micrófono. Click. "No os han parado de subir los impuestos, quieren subiros la cuota de autónomos y meteros también el mecanismo intergeneracional para sostener las pensiones: os van a arruinar el futuro". Wall Street Wolverine conspirando durante ocho minutos. Click. "España sigue poniendo en el punto de mira las campañas de aborto para las jóvenes españolas mientras financia todos los programas sociales para inmigrant
Es un círculo vicioso, la imbecilización lleva a la simplicidad y la simplicidad a la imbecilización
Prefiero tres ideas simples entre las que poder elegir que sólo una compleja.
La complejidad no es sinónimo de autenticidad.
Lo que diferencia a esta época con respecto a épocas anteriores (sobre todo siglo XX) es que antes los políticos se peleaban por el poder, y desde ahí intentaban asegurarse un monopolio más o menos estricto de los medios de comunicación (por ejemplo, el PSOE… » ver todo el comentario
Hay gente de las generaciones jóvenes que ya nunca va a dejar de votar derecha, a un partido u a otro.
La izquierda se ve por muchos jóvenes, doy fe de ello porque hablo con ellos, como "gente que aspira a vivir del estado, a base de paguitas, subvenciones o de impuestos que pagan otros, creadores de pobreza, que favorecen la inmigración descontrolada o costumbres sociales o sexuales estrambóticas"
La izquierda lo tiene cada vez más chungo.
En muchos pueblos los partidos de izquierda ni si quiera logran completar la lista para las municipales, partidos "grandes" como Sumar ni siquiera se presenta a las municipales, pero luego te ves a gente como el psuedoperiodista éste que no le falta pasta ni medios para estar todo el día paseándose para liarla.
No se supone que éste es representante del parlamento europeo ¿qué hace haciendo campaña electoral para las elecciones al parlamento?
Esta gente va varios años por delante y no les falta pasta. El juicio le va a venir bien incluso para coger más votos y tiempo en los medios
No estoy llamando idiotas a los jóvenes, la imbecilización es transversal.
Por ejemplo puedes pensar que cobras poco porque estás cotizando para pagar las pensiones de los jubilados o pensar que cobras poco porque tu explotador no te paga una mierda. Ambos son posibles explicaciones, pero solo una se ajusta a la realidad.
Esa frase, te diría un joven "de derechas", es manipulación.
Si tienes un explotador, lo que debes hacer es cambiarte de trabajo y el explotador se quedará sin trabajadores.
Eso ocurre en los países con un mercado laboral sano y con empleo.
No la basura que tenemos en España desde hace 50 años por tener una regulación laboral (impuesta por los sindicatos y la izquierda) que sólo favorece el empleo escaso y mal pagado.
Y eso sin hablar de los impuestos brutales a los que está sometido cualquier trabajador por cuenta ajena, claro
Las RRSS no son "independientes" ni "el algoritmo" es objetivo: está todo diseñado para calzarte los contenidos que la derecha quiere que veas.
Conclusión: los jóvenes "son imbéciles", no saben lo que les conviene
La voy a poner en la cola, a ver lo que dura
El periodista atacado por la manada de 'abertzales': "Si me hubieran atrapado en el suelo mis heridas serían muy graves"
¿Algun enlace al respecto?
Si me lo pasas, te voto positivo.
Si no me lo pasas, me pensare que es otro bulo tuyo, y por ende te votare , pero con un negativo.
No.
Tu eres el que acusa, tu eres el que tienes que demostrarlo.
No yo.
Entonces dare que es bulo.
Otro
valientecobarde mas.
Todos los fachas sois valientes, hasta que se os demuestra lo contrario.