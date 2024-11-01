edición general
Expulsados 16 multirreincidentes extranjeros que delinquían en varios municipios de Catalunya

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión de un total de 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes, con numerosos antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos, que actuaban principalmente en varios municipios de Catalunya, informa este viernes en un comunicado. En cuanto a la procedencia de los expulsados, 10 de ellos procedían del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de prisión, 3 eran expulsados por resolución judicial y el resto fueron detenidos 'in situ' para efectuar expulsión en 72 horas. En el oper

platypu #1 platypu
16 mulltireincidentes, todos libres, 1 salido de la carcel, otros 10 de un ''centro'' y otros 3 que ya tenian que estar expulsados. Poco nos pasa
2 K 31
#5 Leon_Bocanegra
Los han expulsado pero da igual, los que piden que se expulse a extranjeros multirreincidentes vienen a quejarse porque si, porque les apetece.
1 K 20
#10 pensacola
#7 pues que venga toda áfrica.
0 K 19
#3 pensacola
si vuelven en cayuco, no pasa nada
0 K 19
Connect #7 Connect
#3 Hay que echarle huevos para meterse en un cayuco o simplemente estar muerto de hambre. En general alguien que se ha jugado la vida en el mar sin saber ni siquiera nadar, no se arriesga tanto a ser expulsado. En general estos delincuentes son quienes tienen cierta facilidad para entrar a Europa. Esos chavales marroquís la mayoría que hacen pequeños hurtos o en grupo asaltan abuelos, suelen entrar o con una lancha a todo trapo o incluso en avión con visado de turista conseguido gracias a algún…   » ver todo el comentario
0 K 16
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Me parece bien
0 K 10
alcama #6 alcama
Los españoles cuando emigraban a Alemania en los 60 también eran expulsados ¿no lo recordáis? Íbamos a delinquir y nos expulsaban
0 K 8
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Lo que tenia que ser normal y habitual, es noticia asi nos luce el pelo
0 K 7
#2 Altor
Según las tablas de condenados por diversos delitos del INE; entre los años 2005 y 2006 la tasa de criminalidad aumentó, entre los condenados de nacionalidad española, mas de un 400%. Los homicidios pasaron de menos de 100 a mas de 500, los delitos de lesiones, de apenas cinco mil a casi 25000, los delitos contra la integridad sexual; de menos de 300 a bastante mas de 1000. Y así con todas las tipologías de delitos que recoge el INE. Un aumento en la estadística total de mas del 400%!! en un…   » ver todo el comentario
3 K -27
#8 Leon_Bocanegra *
#2 Reportado por bulo. La regularizacion masiva de zapatero solo otorgaba derecho de residencia y trabajo. No otorgaba la nacionalidad española.
0 K 9

