Expulsados 16 multirreincidentes extranjeros que delinquían en varios municipios de Catalunya

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión de un total de 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes, con numerosos antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos, que actuaban principalmente en varios municipios de Catalunya, informa este viernes en un comunicado. En cuanto a la procedencia de los expulsados, 10 de ellos procedían del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de prisión, 3 eran expulsados por resolución judicial y el resto fueron detenidos 'in situ' para efectuar expulsión en 72 horas. En el oper