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Expertos confirman que envolver sus tarjetas en papel aluminio crea una jaula de Faraday económica que bloquea las ondas de radio y evita el robo de datos bancarios en lugares concurridos

Expertos confirman que el papel de aluminio puede ayudar a proteger nuestras tarjetas bancarias de forma económica siendo eficaz contra el "skimming inalámbrico".

| etiquetas: tarjeta , aluminio , faraday
3 0 1 K 38 cultura
14 comentarios
3 0 1 K 38 cultura
#5 topecb
Con un lector RFID sólo pueden leer 1 tarjeta, si tienes 2 o más en la cartera -el DNI también cuenta- colisionan y no pueden leer los datos.
Y en el caso de que los leyeran, solo ven la numeración (PAN) + caducidad, ni CVV ni titular.
Si alguien hace una compra por internet donde no pidan CVV ni doble factor o teclea la numeración en un TPV, entras a la app del banco y rechazas el cargo, en 24/48h tienes el dinero de vuelta ;)
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OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
#5 yo en el móvil llevo desconectado el nfc y, la tarjeta asociada lleva caducada desde 2024. Y la tarjeta que suelo usar está en la cartera entre la tarjeta caducada y el dni
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BastardWolf #12 BastardWolf
#5 venia a esto mismo, yo las tarjetas las llevo todas juntas y tengo comprobado que da error al intentar leer alguna sin separarlas
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ronko #1 ronko
Estoy seguro de que las venden hechas y más vistosas, antes de ponerse con la tarjeta como si fuera un bocadillo.

Y de ponerse con la tarjeta. :troll:
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devilinside #3 devilinside
#1 La farla directamente te influye con sus ondas en el cerebro y te hace sacar la pasta del cajero
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BastardWolf #11 BastardWolf
#3 de 60 en 60 euros...
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devilinside #13 devilinside
#11 Bueno, tengo algún amigo que va de 50 en 50 pavos. Claro que su tendero no gramea salvo con antiguos amigos. Juega en una liga superior
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BastardWolf #14 BastardWolf
#13 la de 50 generalmente es de batalla, para una urgencia vale pero si eres un poco sibarita evitas esas calidades
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Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Yo tengo un tarjetero de metal que evita eso, y es muy práctico.
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Aokromes #6 Aokromes
#1 asi es, hay carteras metalicas para eso bien resultonas.
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josde #7 josde *
#1 Algo como esto que ademas es barato 4,89€ diez protectores

www.amazon.es/Colorido-protector-identidad-RFID，fundas-protectoras/dJtJLkmZA3-ph5wA5zo&dib_tag=se&keywords=protector+tarjetas+credito&qid=1775583927&sprefix=protector+tajetas+credito%2Caps%2C119&sr=8-6
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jonolulu #8 jonolulu
El principio del titular prometía a noticia de El Mundo Today
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#2 hipernes
Se venden en Amazon hace tiempo, también para pasaportes. Ahora bien , jaula de faraday ECONÓMICA? porque es barata o protege nuestra economía?
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#10 lestat
Una jaula de faraday económica no existe. Será una jaula de faraday electromagnética.

Vaya tela el nivel de la sociedad....
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menéame