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Expertos confirman que envolver sus tarjetas en papel aluminio crea una jaula de Faraday económica que bloquea las ondas de radio y evita el robo de datos bancarios en lugares concurridos
Expertos confirman que el papel de aluminio puede ayudar a proteger nuestras tarjetas bancarias de forma económica siendo eficaz contra el "skimming inalámbrico".
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:
tarjeta
,
aluminio
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faraday
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#5
topecb
Con un lector RFID sólo pueden leer 1 tarjeta, si tienes 2 o más en la cartera -el DNI también cuenta- colisionan y no pueden leer los datos.
Y en el caso de que los leyeran, solo ven la numeración (PAN) + caducidad, ni CVV ni titular.
Si alguien hace una compra por internet donde no pidan CVV ni doble factor o teclea la numeración en un TPV, entras a la app del banco y rechazas el cargo, en 24/48h tienes el dinero de vuelta
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#9
OrialCon_Darkness
#5
yo en el móvil llevo desconectado el nfc y, la tarjeta asociada lleva caducada desde 2024. Y la tarjeta que suelo usar está en la cartera entre la tarjeta caducada y el dni
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#12
BastardWolf
#5
venia a esto mismo, yo las tarjetas las llevo todas juntas y tengo comprobado que da error al intentar leer alguna sin separarlas
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#1
ronko
Estoy seguro de que las venden hechas y más vistosas, antes de ponerse con la tarjeta como si fuera un bocadillo.
Y de
ponerse
con la tarjeta.
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#3
devilinside
#1
La farla directamente te influye con sus ondas en el cerebro y te hace sacar la pasta del cajero
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#11
BastardWolf
#3
de 60 en 60 euros...
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#13
devilinside
#11
Bueno, tengo algún amigo que va de 50 en 50 pavos. Claro que su tendero no gramea salvo con antiguos amigos. Juega en una liga superior
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#14
BastardWolf
#13
la de 50 generalmente es de batalla, para una urgencia vale pero si eres un poco sibarita evitas esas calidades
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#4
Alakrán_
#1
Yo tengo un tarjetero de metal que evita eso, y es muy práctico.
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#6
Aokromes
#1
asi es, hay carteras metalicas para eso bien resultonas.
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#7
josde
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#1
Algo como esto que ademas es barato 4,89€ diez protectores
www.amazon.es/Colorido-protector-identidad-RFID，fundas-protectoras/d
JtJLkmZA3-ph5wA5zo&dib_tag=se&keywords=protector+tarjetas+credito&qid=1775583927&sprefix=protector+tajetas+credito%2Caps%2C119&sr=8-6
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#8
jonolulu
El principio del titular prometía a noticia de El Mundo Today
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#2
hipernes
Se venden en Amazon hace tiempo, también para pasaportes. Ahora bien , jaula de faraday ECONÓMICA? porque es barata o protege nuestra economía?
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#10
lestat
Una jaula de faraday económica no existe. Será una jaula de faraday electromagnética.
Vaya tela el nivel de la sociedad....
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Y en el caso de que los leyeran, solo ven la numeración (PAN) + caducidad, ni CVV ni titular.
Si alguien hace una compra por internet donde no pidan CVV ni doble factor o teclea la numeración en un TPV, entras a la app del banco y rechazas el cargo, en 24/48h tienes el dinero de vuelta
Y de ponerse con la tarjeta.
www.amazon.es/Colorido-protector-identidad-RFID，fundas-protectoras/dJtJLkmZA3-ph5wA5zo&dib_tag=se&keywords=protector+tarjetas+credito&qid=1775583927&sprefix=protector+tajetas+credito%2Caps%2C119&sr=8-6
Vaya tela el nivel de la sociedad....