edición general
1 meneos
24 clics

Expertos aseguran que debería haber un Salario Mínimo por cada comunidad autónoma porque "hay regiones donde supera el 60% del salario medio"

El profesor García advierte de una realidad que podría justificar un SMI por comunidad autónoma, una idea que gana peso en el debate. Según ha explicado, "el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60 por 100 de los salarios medios en varias comunidades autónomas". Esta situación, señala, podría estar detrás de la caída de afiliación que se está produciendo en sectores como el agrario o el de los empleados de hogar en esas regiones específicas.

| etiquetas: s.m.i , diferenciado por autonomía , nuevo lloro
1 0 0 K 12 actualidad
29 comentarios
1 0 0 K 12 actualidad
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Siempre que sea superior al que fija el gobierno central, sin problema.
10 K 116
#3 Alcalino
Pienso lo contrario

Si se hace eso, el salario mínimo seguiria aumentandob en las grandes capitales a la vez que se reduce en la España vaciada

De hecho tener un salario mínimo igual en toda España es uno de las cosas que evita que la España vaciada se vacíe todavía mas
8 K 82
#7 Tensk
#3 Efectivamente. Me pregunto quiénes son esos "expertos" que sólo pretenden que las diferencias sigan aumentando.

Eso y que, además, las empresas que se lo puedan permitir deslocalizarían sus empresas a aquellas donde los costes laborales sean menores. Es de cajón que eso crearía más trabajo precario.

Expertos, dicen...
2 K 27
skaworld #18 skaworld
#11 Meu... Tu salario de Sepulveda sera más bajo que el de Madrid... pero en un mercado unico... Tu salario bajo de Sepúlveda tendrá que pagar la gasolina al mismo precio que madrid, el super al mismo precio que Madrid, el movil, la consola, el ordenador... prácticamente todos los bienes al mismo precio que Madrid (porque si tengo que venderlos mas baratos en Sepulveda... no los llevo) lo unico que quizá rebajaria y de manera marginal sería el sector servicios y aun asi habría que verlo.

CC #3 #7
3 K 56
#20 Tensk
#18 Correcto!
0 K 11
#22 jfgaliza
#18 te has dejado algo que suele suponer entre el 30 y el 50 por ciento del gasto mensual de una persona: ¿cual es la diferencia entre un alquiler o una hipoteca en Sepúlveda y Madrid?
1 K 14
fofito #27 fofito
#18 Efectivamente ,los salarios ya son mas bajos en Sepulveda, sin necesidad de recurrir a smi ninguno, y aunque es ciert que ciertos servicios y productos tienen el mismo valor que en la capital,a veces incluso mas altos,no es menos ciertocque otros ,incluido el alquiler y la hipoteca seran muchísimo mas economicos que en la capital.
Una cosa esta clara, y todos lo sabemos, en cualquier capital es necesario ingresar mas dinero para poder llevar una calidad de vida semejante a la que llevarías en un pueblo.
0 K 11
fofito #11 fofito
#3 Tener una salario mínimo mas alto en Madrid capital que en Sepulveda no deberia de hacer que la gente de Sepulveda se mude a Madrid, mas que nada porque en la capital todo es mucho más caro que en el pueblo y la diferencia no repercute en que unos vivan mejor que los otros.
Lo que si produce esa migración es la falta de oportunidades y servicios en el pueblo por el efecto centripeto que ejerce la capital.
1 K 23
#24 jfgaliza
#3 Tener un salario mínimo igual en toda España beneficia la centralización, ya que las empresas no tienen ahorro de costes por establecerse en la España vaciada, ni las empresas ya establecidas en la España vaciada tienen una ventaja competitiva que les permita crecer.
3 K 32
#28 jriguera
#3 Exacto. Solo ayudaría a crear mas desigualdad y con movimientos de gente para conseguir mejores salarios.
0 K 6
DaniTC #4 DaniTC
Lo siguiente las pensiones, prestación por desempleo, ayudas a los estudios, becas universitarias...

Como siempre recortando por abajo.
2 K 40
iveldie #19 iveldie
#15 pues hasta hace dos años costaba lo mismo que pagamos, la queríamos vender y nos ofrecían lo mismo. La compramos en el boom inmobiliario a principios del 2000. En 25 años el precio se mantuvo, ahroa pues sobre el doble calculo que nos pagarían.

Ha sido un sacrificio terrible, eso si.
2 K 30
pip #8 pip
Esto es abrir un melón interesante. Si pones el salario mínimo adecuado para vivir dignamente en Barcelona, vivirás bastante bien en algún pueblo perdido de Cataluña. Entonces, el salario mínimo de toda la comunidad autónoma estará ligado a su ciudad más importante.

Si lo pones por ciudades, corres el riesgo de cobrar diferente según trabajes en la acera de Barcelona o en la acera de L'Hospitalet.

No sé si esto tiene solución sencilla.
2 K 27
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Estoy de acuerdo a medias, en el sentido de que hay comunidades (como Baleares) que no te da para vivir ni siquiera que dos en casa cobren salario mínimo.
1 K 24
iveldie #12 iveldie
#2 depende de si tienes la casa pagada. Nosotros en Baleares cobramos salario mínimo y cuando acabemos la hipoteca podremos vivir de lujo. Nos quedan dos años.
1 K 18
Javi_Pina #15 Javi_Pina
#12 Bueno 40 años viviendo de perros y ahora podréis empezar a vivir bien, pero ahora piensa a qué precio pagaste tú la casa y a qué precio están ahora.
0 K 12
camvalf #13 camvalf
#2 ¿tu crees que si aumenta el salario no van aumentar los costes de vida?
Tenemos unos empresarios con mentalidad de que todas las ganancias del mundo o son suficientes. Siempre que se toma una medida para mitigar los efectos de la subidas van acompañada de medidas para aumentar el margen de beneficios. Ejemplo la reducción de IVA que rápidamente fue absorbida parcialmente por subida de precios.
0 K 12
Javi_Pina #17 Javi_Pina
#13 bueno si sube todo también es bien, suben los impuestos y el PIB y a esto al capitalismo le gusta mucho
0 K 12
camvalf #25 camvalf
#17 creo que en este hilo de conversación no estamos hablado de lo mismo.
0 K 12
#21 UserNotFound_164
Algo me he perdido...¿Cómo puede ser que el SMI sea un 60% superior al salario medio?
1 K 20
Kantinero #23 Kantinero
#21 Yo también me lo pregunto, la explicación que le veo es que metan en el paquete los sueldos de las empleadas de hogar o de aquellos que trabajan a media jornada, incluso sin declarar....
0 K 13
#9 mstk
Quienes quieran ganar mas que protesten y/o hagan huelga. Un currito del metal de Pontevedra gana mucho mas que uno de Murcia.
1 K 19
#26 Marisadoro *
¿Es matemáticamente posible que existan varios mínimos?
0 K 17
#5 Marisadoro
Y el pan, la gasolina, los tomates, los euros....
0 K 17
#10 Tensk
No se puede ser de izquierdas y creer que un smi diferente en función de los costes medios de la vida es bueno para la población.
1 K 14
Kantinero #16 Kantinero
Eso es, como no tenemos suficientes rifirrafes con las diferencias actuales ampliémoslas un poco más
0 K 13
#29 Abril_2025 *
Una lectura alternativa es que están pidiendo que en algunas regiones el SMI no suba.

Por ello hay estudios que lo desaconsejan.
adriantodoli.com/2025/02/10/el-smi-por-ccaa-produce-unos-efectos-posit

Y quienes lo ven bien son los liberales
www.elblogsalmon.com/entorno/salario-minimo-deberia-ser-ajustable-comu
0 K 11
#14 sliana
Pues esos expertos deberían impedir que un madrileño compre una casa en una de esas comunidades baratas porque luego no hay quien compre. Por ejemplo.
0 K 7
#6 encurtido *
Estando de acuerdo en que sea un smi descentralizado, también creo que hay más semejanzas entre el mundo rural de cualquier comunidad autónoma que entre un pueblo pequeño y su ciudad grande más cercana.

Sobre todo porque en el mundo rural y pueblos pequeños que no sean áreas metropolitanas, que es donde aplicaría el SMI, las normas laborales son eludidas de forma generalizada (horario, contrato, smi, despido, vacaciones, etc.).
0 K 7

menéame