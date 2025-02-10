Expertos aseguran que debería haber un Salario Mínimo por cada comunidad autónoma porque "hay regiones donde supera el 60% del salario medio"

El profesor García advierte de una realidad que podría justificar un SMI por comunidad autónoma, una idea que gana peso en el debate. Según ha explicado, "el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60 por 100 de los salarios medios en varias comunidades autónomas". Esta situación, señala, podría estar detrás de la caída de afiliación que se está produciendo en sectores como el agrario o el de los empleados de hogar en esas regiones específicas.