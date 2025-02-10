Expertos aseguran que debería haber un Salario Mínimo por cada comunidad autónoma porque "hay regiones donde supera el 60% del salario medio"

El profesor García advierte de una realidad que podría justificar un SMI por comunidad autónoma, una idea que gana peso en el debate. Según ha explicado, "el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60 por 100 de los salarios medios en varias comunidades autónomas". Esta situación, señala, podría estar detrás de la caída de afiliación que se está produciendo en sectores como el agrario o el de los empleados de hogar en esas regiones específicas.
Si se hace eso, el salario mínimo seguiria aumentandob en las grandes capitales a la vez que se reduce en la España vaciada
De hecho tener un salario mínimo igual en toda España es uno de las cosas que evita que la España vaciada se vacíe todavía mas
Eso y que, además, las empresas que se lo puedan permitir deslocalizarían sus empresas a aquellas donde los costes laborales sean menores. Es de cajón que eso crearía más trabajo precario.
Expertos, dicen...
CC #3 #7
Una cosa esta clara, y todos lo sabemos, en cualquier capital es necesario ingresar mas dinero para poder llevar una calidad de vida semejante a la que llevarías en un pueblo.
Lo que si produce esa migración es la falta de oportunidades y servicios en el pueblo por el efecto centripeto que ejerce la capital.
Como siempre recortando por abajo.
Ha sido un sacrificio terrible, eso si.
Si lo pones por ciudades, corres el riesgo de cobrar diferente según trabajes en la acera de Barcelona o en la acera de L'Hospitalet.
No sé si esto tiene solución sencilla.
Tenemos unos empresarios con mentalidad de que todas las ganancias del mundo o son suficientes. Siempre que se toma una medida para mitigar los efectos de la subidas van acompañada de medidas para aumentar el margen de beneficios. Ejemplo la reducción de IVA que rápidamente fue absorbida parcialmente por subida de precios.
Por ello hay estudios que lo desaconsejan.
Y quienes lo ven bien son los liberales
Sobre todo porque en el mundo rural y pueblos pequeños que no sean áreas metropolitanas, que es donde aplicaría el SMI, las normas laborales son eludidas de forma generalizada (horario, contrato, smi, despido, vacaciones, etc.).