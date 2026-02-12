·
Exministros del PSOE y PP avisan de que la edad de jubilación deberá retrasarse para sostener las pensiones
El aumento del gasto en pensiones obligará a adoptar más más ajustes a futuro, incluyendo la subida de las cotizaciones, coinciden Valeriano Gómez y Manuel Pimentel [Visible en modo lectura]
pensiones
actualidad
24 comentarios
#2
Spirito
Recortar en corrupción no, eso no... ¿Para qué?
13
K
123
#16
Lacasito.Pérez
#2
Tampoco estaría mal que los bancos devolviesen el dinero del rescate, como hizo ING con el Estado Holandés.
6
K
47
#19
Quel
#2
Y aligerar/optimizar el sobrepeso del estado. Que es como un animal salvaje que solo sabe solucionar los problemas echando más dinero al fuego.
0
K
7
#22
CircumscripcioUnica
#19
Si es mediante referendos, como en Suiza, me parece bien. Pero si los plutócratas que controlan a los diputados son los que han de decidir qué hay que aligerar/optimizar, conmigo no cuentes.
1
K
17
#24
Quel
#22
Me parece perfecto. A la suiza.
0
K
7
#3
Narmer
Qué fácil es pedirle a otros que trabajen desde una buena poltrona. Me gustaría ver a estos manitas suaves subidos a un andamio en pleno verano poniendo ladrillos y cargando sacos de arena pasados los 67 años. Valientes hijos de puta.
6
K
64
#8
jaramero
Con subir los sueldos se hacen sostenibles, así de fácil.
Lo que hace insostenible el sistema es que tengamos menor poder adquisitivo que nuestros padres a nuestra edad pese a tener mayor titulación y generar más beneficio empresarial con nuestro trabajo.
También hace insostenible el sistema que el mercado laboral sólo busque gente entre 25 y 50 años.
Qué sentido tiene retrasar la edad de jubilación si no te van a dar trabajo de lo tuyo después de los 50?
6
K
55
#20
tobruk1234
#8
Pues como hasta los 70 años no nos jubilaremos sera una pension de mierda pq habras estado 20 años viviendo del paro y sin cotizacion a la SS. Todo un logro
0
K
7
#21
jacapaca
#8
el sentido de que te quede la pension minima cercana a una no contributiva por llevar desde los 50 hasta los 75 sin trsbajar....
Está todo bien planeado, antes te morias ahora como no te mueres cobras migajas.
0
K
6
#13
Aguarrás
Los que no han trabajado en su puta vida diciéndole al resto que trabajen casi hasta morir.
Poco miedo le tienen al pueblo, porque lo que se merecen es pagar en su carne la osadía.
Pero eh, violencia no. Os vamos a esclavizar a todos, pero violencia no que es ilegal.
Su puta madre.
3
K
39
#4
Selection
En otras palabras, no son sostenibles.
3
K
36
#6
javibaz
#4
las de los políticos, no. Apenas cotizan y con pocos años tienen paguita de por vida. Que den ejemplo.
3
K
38
#7
repix
Iglesia, guerra y monarquía sí.
Miserables.
3
K
34
#14
fremen11
#7
Y toros y caza, que se olvida
1
K
11
#23
Abrildel21
#0
He añadido que es visible en modo lectura. ¿Te parece bien?
1
K
24
#9
WillAlvein
Sostenible sería por el método de no se... cobrar mayor impuesto de patrimonio a empresas o impedir la evasión fiscal de las empresas. O subir el IRPF a las rentas del capital.
2
K
17
#18
Battlestar
El que esté en una oficina tira que te va, pero un hombre de 70 años subiendo a un andamio picando pared o cargando sacos no parece la más confortable de las ideas.
1
K
16
#11
espartino
*
estarán hablando de subirselo a las mujeres, que tienen 5,3 años más de esperanza de vida. No creo que quieran recibir más con las mismas cotizaciones y estaran de acuerdo que todos nos merecemos el mismo numero de años de descanso tras una vida trabajando. Y sin contar que las profesiones que más desgastan fisicamente son mayoritariamente copadas por hombres al 100%
1
K
14
#17
poseso
Espera, que esta me la sé: la solución será privatizar las pensiones mientras se siguen recortando impuestos (a los ricos)
1
K
13
#12
Rogue
Pensiones vitalicias que ellos disfrutan
0
K
11
#5
almadepato
También podrían deflaccionar su salario.
0
K
11
#15
kastanedowski
Por que no menciona nada sobre los sistemas " anti corrupcion"?
o apoyar guerras que no son ni nuestras?
0
K
10
#10
Jaime131
Seguro que también la retrasan en el caso de los diputados.
0
K
10
#1
Febrero2034
Pero si son sostenibles, por eso se han subido una barbaridad... no serán esos ministros Faxas
0
K
8
