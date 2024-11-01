edición general
El exministro de Defensa israelí: la ideología israelí de la «supremacía judía» se asemeja a la teoría racial nazi

El exministro de Defensa israelí: la ideología israelí de la «supremacía judía» se asemeja a la teoría racial nazi

A finales de la década de 1980, el filósofo israelí Yeshayahu Leibowitz lanzó una controvertida advertencia: la ocupación de 1967 corría el riesgo de convertir a los israelíes en «judeonazis». Leibowitz ha encontrado recientemente un sorprendente partidario de esta opinión: el exministro de Defensa israelí Moshe Ya'alon. El viernes, Ya'alon tuiteó que «Yeshayahu Leibowitz tenía razón y yo estaba equivocado». No se trataba de una referencia benigna, sino que aludía directamente a las «advertencias... sobre el proceso de bestialización que (...)

7 comentarios
#4 capitan.meneito
Hideputa.
#3 luckyy
HDP
#2 Tronchador.
No, no se asemeja. Es exactamente igual, israelíes = nazis.
#6 Spirito
#2 Yo creo que sí.

Ojalá se pudieran hacer test, pruebas o lo que sea fiables, objetivas... y seguramente daría que estos canallas (los dirigentes israelís actuales) son psicópatas o algo por el estilo.
#1 Pablosky
Traducción del Tweet que cita el artículo: x.com/bogie_yaalon/status/2017081347190214941

El martes pasado por la noche asistí a un evento para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria del Holocausto. Al llegar a casa, recibí un mensaje sobre pogromistas judíos que atacaban a palestinos en las colinas del sur de Hebrón, robándoles sus ovejas y quemando sus propiedades. "¡No hay comparación!"...
Tras el bloqueo de las ambulancias que intentaban llegar al

…   » ver todo el comentario
#5 A.more
Pero a estos los apoya el eje "del bien"
#7 NireeN
Premio a la caída del guindo.
