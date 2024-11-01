El exministro de Defensa israelí: la ideología israelí de la «supremacía judía» se asemeja a la teoría racial nazi

A finales de la década de 1980, el filósofo israelí Yeshayahu Leibowitz lanzó una controvertida advertencia: la ocupación de 1967 corría el riesgo de convertir a los israelíes en «judeonazis». Leibowitz ha encontrado recientemente un sorprendente partidario de esta opinión: el exministro de Defensa israelí Moshe Ya'alon. El viernes, Ya'alon tuiteó que «Yeshayahu Leibowitz tenía razón y yo estaba equivocado». No se trataba de una referencia benigna, sino que aludía directamente a las «advertencias... sobre el proceso de bestialización que (...)
| etiquetas: sionismo , israel , supremacismo , racismo , nazismo
Ojalá se pudieran hacer test, pruebas o lo que sea fiables, objetivas... y seguramente daría que estos canallas (los dirigentes israelís actuales) son psicópatas o algo por el estilo.
El martes pasado por la noche asistí a un evento para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria del Holocausto. Al llegar a casa, recibí un mensaje sobre pogromistas judíos que atacaban a palestinos en las colinas del sur de Hebrón, robándoles sus ovejas y quemando sus propiedades. "¡No hay comparación!"...
Tras el bloqueo de las ambulancias que intentaban llegar al
