Exfiscal afirma tener pruebas de que Trump trató de anular el resultado de las elecciones en 2020

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, dijo a los legisladores en una entrevista a puerta cerrada el miércoles que su equipo de investigadores “desarrolló pruebas más allá de toda duda razonable” de que el presidente Donald Trump conspiró criminalmente para anular los resultados de las elecciones de 2020, según partes de su declaración de apertura obtenidas por The Associated Press. También afirmó que los investigadores acumularon “evidencias contundentes” de que Trump violó la ley al acumular documentos clasificados…
