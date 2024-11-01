edición general
El exdiputado valenciano David Calvo se da de baja del PSOE por “alinearse con la ultraderecha” tras no votar a favor de la ILP contra el blindaje a la tauromaquia

El exdiputado en Les Corts por el PSPV, David Calvo, ha anunciado este lunes que se ha dado de baja del PSOE después de que el partido se abstuviera en el Congreso en la votación para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No Es Mi Cultura' con el fin de acabar con el blindaje legal de la tauromaquia. “Después del atropello a la democracia que perpetró el PSOE la semana pasada, alineándose con la ultraderecha e impidiendo el DEBATE sobre la derogación del blindaje de la tauromaquia, a través de la ILP 'No Es Mi Cultura', me he...

Harkon #1 Harkon
Vaya, uno con principios, al menos.
4 K 78
Macadam #4 Macadam
#1 Más cancha para los que no los tienen
0 K 18
Harkon #6 Harkon
#4 Sí, es lo que se va quedando en el PSOE, vende principios por pasta.
0 K 19
efectogamonal #5 efectogamonal
Pero bueno, tantos años militando en el PSOE y aun no es consciente que su verdadera esencia es la cal viva? {0x1f525}
2 K 44
#8 omega7767
#5 es lentito .....
0 K 11
#3 Pixmac
El PSOE también se alineó con la ultraderecha quitando los toros y perros de caza de la Ley de bienestar animal.
1 K 39
Arzak_ #7 Arzak_
Olé, olé y olé
0 K 11
Catapulta #2 Catapulta
Bueno, uno que no es ya nadie se da de baja de un partido. Si fuese Felipe González pues sería noticiable.
1 K -7

