La exalcaldesa del PP en Clavijo reconoce haber falsificado documentos para la plantación ilegal de viñedos

La exalcaldesa de Clavijo del PP y dos agricultores han reconocido que participaron de forma concertada en la elaboración, modificación y presentación de documentos falsos, tanto oficiales como mercantiles, con el objetivo de simular una disponibilidad de superficie agraria para la plantación de viñedo nuevo. La exalcaldesa de Clavijo, en el cargo del 1999 al 2003 y del 2015 al 2019, ha aceptado 900 euros de multa y 6 meses de suspensión para empleo y cargo público.

Gry #6 Gry *
¿No se supone que la condena mínima para una autoridad o funcionario que falsifique un documento público es de 3 años de cárcel? :-P

codigopenal.online/articulo-390/

900 € de multa es lo que te meten por cambiar la fecha de un certificado de empadronamiento por no molestarte a ir a pedir uno nuevo.
sotillo #10 sotillo
#6 Tocan todos en la misma banda
makinavaja #11 makinavaja
#6 Es gente de bien, pepera de toda la vida.... :-D :-D
EvilPreacher #12 EvilPreacher
#5 #6 Se lo habrá afinado la fiscalía.
#13 concentrado
#6 Si eres de un gran partido con buenos amigos entras por otra puerta al juzgado :troll:
#1 jorgeesc *
Seguro que es una falsificación muy burda. Circulen.
sotillo #7 sotillo
#4 Por falsificaciones en documentos oficiales y mercantiles me parece una puta broma de mal gusto
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Solución, arrancarlos y multa al canto
Aokromes #4 Aokromes
#2 900 euros de multa para la alcaldesa.....
Andreham #5 Andreham
900 euros de multa y 6 meses sin cobrar.

Después de estar de alcalde 8 años con una separación de casi 20, por lo tanto será ya mayor mayor la señora.

A saber qué más ha hecho.
sotillo #8 sotillo
#5 Le pedirán todas las notas y apuntes de estos años, Como a todos
#9 chocoleches
#5 Lo que está claro es lo que han hecho los jueces, alargar el proceso y aplicar delaciones indebidas.

Un poco más y le devuelven dinero a la señora.
Aokromes #3 Aokromes
de aqui al senado.
