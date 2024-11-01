La exalcaldesa del PP en Clavijo reconoce haber falsificado documentos para la plantación ilegal de viñedos

La exalcaldesa de Clavijo del PP y dos agricultores han reconocido que participaron de forma concertada en la elaboración, modificación y presentación de documentos falsos, tanto oficiales como mercantiles, con el objetivo de simular una disponibilidad de superficie agraria para la plantación de viñedo nuevo. La exalcaldesa de Clavijo, en el cargo del 1999 al 2003 y del 2015 al 2019, ha aceptado 900 euros de multa y 6 meses de suspensión para empleo y cargo público.