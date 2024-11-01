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Eva Evros, la vaca con las ubres más grandes, produce 343 litros de leche en solo 3 días [ENG]
Eva Evros es una vaca brasileña con una ubres masivas que recientemente ha superado el récord se mayor cantidad de litros de leches secretadas en un día. Y en solo tres días produjo 343,563 litros de leche.
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#2
Leclercia_adecarboxylata
Cuanto toro hay aquí.
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#5
maldia
Ninguna como la Vanessa de la peli La vida que te espera.
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#1
Javi_Pina
#bigtits
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#3
Sacapuntas
Supongo que llegar a los mililitros lo harán por el record, no vaya a ser que otra vaca la supere por un mililitro.
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#7
El_pofesional
#3
Lo hacen para crear confusión y generar clics. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
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#6
omegapoint
es una salvajada y totalmente absurdo
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#10
fzman
Yo quiero el video de este bicho bebiendo agua.
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#8
paumal
Cómo va a producir 100.000 litros al día? Eso son dos piscinas y media domésticas, o 700 bañeras. Estamos locos?
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#9
Leclercia_adecarboxylata
#8
A mí también me confundió el uso de la coma jeje. Son 343 litros.
Aquí otra fuente mejor:
plmea.com/?p=1586
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#4
taSanás
Pobre bicho
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