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Eva Evros, la vaca con las ubres más grandes, produce 343 litros de leche en solo 3 días [ENG]

Eva Evros, la vaca con las ubres más grandes, produce 343 litros de leche en solo 3 días [ENG]  

Eva Evros es una vaca brasileña con una ubres masivas que recientemente ha superado el récord se mayor cantidad de litros de leches secretadas en un día. Y en solo tres días produjo 343,563 litros de leche.

| etiquetas: vaca , ubre , leche
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10 comentarios
3 1 0 K 44 cultura
#2 Leclercia_adecarboxylata
Cuanto toro hay aquí.
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maldia #5 maldia
Ninguna como la Vanessa de la peli La vida que te espera.
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#3 Sacapuntas
Supongo que llegar a los mililitros lo harán por el record, no vaya a ser que otra vaca la supere por un mililitro.
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El_pofesional #7 El_pofesional
#3 Lo hacen para crear confusión y generar clics. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
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omegapoint #6 omegapoint
es una salvajada y totalmente absurdo
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#10 fzman
Yo quiero el video de este bicho bebiendo agua.
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paumal #8 paumal
Cómo va a producir 100.000 litros al día? Eso son dos piscinas y media domésticas, o 700 bañeras. Estamos locos?
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#9 Leclercia_adecarboxylata
#8 A mí también me confundió el uso de la coma jeje. Son 343 litros.

Aquí otra fuente mejor:
plmea.com/?p=1586
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taSanás #4 taSanás
Pobre bicho :-(
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menéame