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Europa se asoma al racionamiento aéreo tras perder 13 millones de barriles diarios

Europa se asoma al racionamiento aéreo tras perder 13 millones de barriles diarios

El mercado petrolero global está operando, de facto, con un agujero del tamaño de un gran productor: 13 millones de barriles diarios fuera de juego por el conflicto en Oriente Medio. El dato lo puso sobre la mesa este jueves 23 de abril de 2026 el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en el foro CONVERGE LIVE de CNBC, y lo remató con una advertencia poco habitual: Europa podría verse obligada a limitar el tráfico aéreo si el suministro de jet fuel no se normaliza antes del verano.

| etiquetas: europa , racionamiento , guerra
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5 comentarios
4 1 0 K 70 actualidad
Andreham #2 Andreham *
¿Se le va a exigir algo al que ha causado ésto o es un suceso que ha ocurrido porque sí, porque el mundo es así, como el COVID?
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Veremos rescates de aerolíneas otra vez?
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#4 Celsar
Me juego dinero a que no van a empezar por lo más lógico que es prohibir los aviones privados.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#4 lo más lógico es pedir compensaciones a EEUU
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a ver si nos dan un verano mas tranquilo sin guiris haciendo el turista...algo positivo tendria que tener
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menéame