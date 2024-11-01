Europa se asoma al racionamiento aéreo tras perder 13 millones de barriles diarios

El mercado petrolero global está operando, de facto, con un agujero del tamaño de un gran productor: 13 millones de barriles diarios fuera de juego por el conflicto en Oriente Medio. El dato lo puso sobre la mesa este jueves 23 de abril de 2026 el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en el foro CONVERGE LIVE de CNBC, y lo remató con una advertencia poco habitual: Europa podría verse obligada a limitar el tráfico aéreo si el suministro de jet fuel no se normaliza antes del verano.