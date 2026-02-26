La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones

El Gobierno canario explicó a los eurodiputados, entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, que las pruebas médicas de edad que se habían realizado "a unos 1.500 migrantes" inicialmente registrados como menores. La conocida como "prueba de la muñeca" se hace en los casos "dudosos". Y el informe confirma lo que fuentes del Ejecutivo de Fernando Clavijo han denunciado repetidamente a este periódico: "Casi todos saltan al mar con una edad cercana a los 18 años, para entrar en el circuito de menores y evitar una eventual expulsión".