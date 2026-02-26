edición general
La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones

La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones

El Gobierno canario explicó a los eurodiputados, entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, que las pruebas médicas de edad que se habían realizado "a unos 1.500 migrantes" inicialmente registrados como menores. La conocida como "prueba de la muñeca" se hace en los casos "dudosos". Y el informe confirma lo que fuentes del Ejecutivo de Fernando Clavijo han denunciado repetidamente a este periódico: "Casi todos saltan al mar con una edad cercana a los 18 años, para entrar en el circuito de menores y evitar una eventual expulsión".

Titular tendencioso y manipulador. No es que la mitad de los menores fueran, en realidad, adultos, sino que la mitad de los casos sospechosos se confirmaron. Se puede ver de otra forma: la mitad de los casos en los que se creía que pudieran ser adultos eran, en realidad, menores.
pitercio #2 pitercio *
Se veta la entrada legal de marroquines y mercancía hasta que funcione con normalidad el canuto bidireccional. Es una precaución que cualquier administrador diligente debe conocer. Se habilita el tráfico de salida pero no de entrada hasta que se pongan las reglas correctamente.
#7 HolayAdios
#2 Si claro, y perjudicar a todas las familias de bien que han montado sus fábricas en marruecos para tener mano de obra barata-semiesclava.
Esos no quieren inmigrantes irregulares aquí, pero no van a comprometer nunca sus beneficios. Son patriotas de pacotilla
#10 Seat127
#7 y a tito Roig y sus naranjas, que no se te olvide ;)
Ovlak #3 Ovlak
Titular tendencioso y manipulador. No es que la mitad de los menores fueran, en realidad, adultos, sino que la mitad de los casos sospechosos se confirmaron. Se puede ver de otra forma: la mitad de los casos en los que se creía que pudieran ser adultos eran, en realidad, menores.
josde #5 josde
#3 Elespanol y sus noticias, ya sabemos el aire que respiran. xD
#6 Spermando
#3 Buen trabajo. Serás el último al que pongan a hablar árabe.
Ovlak #8 Ovlak
#6 Normal. Les costará más con el que no hace lecturas acríticas de homilías sectarias. Siento no dejarme manipular en pos del bien común.
#11 j-light
#3 Nada, que hay que aceptar a los menores de un país que no tiene una guerra, que es rico pero injusto, que podría mantener a sus habitantes perfectamente pero no lo hace porque sus dictadorzuelos de turno están mejor en París de juerga.

Y tenemos que aceptarlos porque...
#13 bizcobollo
#3 Lo tendencioso lo verás tú. A ver si te crees que cruzan de Marruecos niños de 5 años a los que directamente no les hacen la prueba. No sabes a qué porcentaje les hacen la prueba de la muñeca pero será a la inmensísima mayoría de los que declaran ser menores porque, como explica la noticia, es justo en el límite de los 18 cuando cruzan. Y de todos esos resulta que sí, que la mitad no son menores.
ElRespeto #19 ElRespeto
#13 Menudo comentario acabas de escribir... ¿tú te crees tus propias mentiras? Mira, te lo analizo punto por punto, para que veas lo cegado que estás:
-"A ver si te crees que cruzan de Marruecos niños de 5 años a los que directamente no les hacen la prueba". En el artículo explican que no le hacen la prueba a niños ni de 5 años, ni de 10, ni de 15, la prueba de la muñeca solo se la hacen a los casos dudosos que rondan los 18 años. Mientes.
-"Será a la inmensísima

#12 pozz
Menudo gibierno de calzonazos que tenemos en España, somos la potencia, el lugar de conexion fisica con la UE, desde España deberiamos tener la batuta negociadora con Marruecos, y no tengo ninguna duda de que es Marruecos quien tiene la sarten por el mango. :palm:
starwars_attacks #1 starwars_attacks
teniendo en cuenta que los marroquíes se hinchan a matar perros en su tierra,

voten PACMA en lugar de votar a la izquierda que no frena la inmigración. PACMA intentaría evitar esto.
josde #4 josde
#1 Pacma el partido defensa de los animales, propaganda encubierta
#16 omega7767
#1 lo único que la izquierda gobernando es una minoria con poco peso
#9 Selection
A ver cuando nos ponemos firmes de verdad, las devoluciones no se pueden "no aceptar". O te llevas a tu ciudadano o te meto sanciones.
aupaatu #14 aupaatu *
Marruecos depende economicamente de Europa y es socio de Israel y EEUU en el Sahara, igual si se le aplicaran sanciones a la exportacion comprenderia que no puede ir por libre y de paso ayudaria a decidirse los Empresarios Españoles instados en la Zona que no todo es mas beneficio en la vida y que regresen a el mundo libre y democratico.
Pero me da que ni la Europa libre y democratica ni los patriotas esta por la labor
#17 omega7767
#14 españa tiene un problema con marruecos. Me da que a la mayoria de europa están contentos con su comercio con marruecos y no estarian por aplicar sanciones para ayudar a españa
#15 Nastar
Marruecos es socio estrategico de usa, podrian mearle en la cara a pedro sanchez y este les daria las gracias por la ducha calentita.

Nada que rascar, y si algo que decimos no les suena bien abren del todo las vallas y donde tenias 1000 tendras 10000
#18 omega7767
#15 a mi me parece que somos unos acojonados. Siempre parece que tenemos que ceder nosotros.

¿abres las vallas? pues te cierro las puertas al comercio y te dejo de pagar por tener las vallas cerradas, ¿ahora quien está peor?
