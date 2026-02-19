edición general
Un estudio científico no halla secuelas psiconeurológicas en el consumo habitual de cannabis y ayahuasca

Un estudio científico no halla secuelas psiconeurológicas en el consumo habitual de cannabis y ayahuasca

Un estudio del centro de investigación ICEERS ha constatado que el consumo con cierta asiduidad -no deforma clínicamente problemática- de cannabis o de ayahuasca no produce efectos psiconeurológicos significativos en comparación con el cerebro de personas no consumidoras de estas substancias. El estudio fue publicado la semana pasada en la prestigiosa revista European Neuropsychopharmacology, y sigue el camino de la investigación sobre los usos no conflictivos de substancias psicoactivas. En concreto, el análisis llega a la conclusión de que "

#4 Pixmac
No me parece que el ICEERS sea muy de fiar, que parece que no es muy independiente: El International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS) es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar la relación de la sociedad con las medicinas tradicionales indígenas. Hacemos esto comprometiéndonos con algunos de los problemas fundamentales que resultan de la globalización de las prácticas relacionadas con la ayahuasca, la iboga y otros etnobotánicos.

#5 Wachoski
#4 muy buen apunte, gracias!
#1 sleep_timer
El cannabis tiene dos problemas:
- Te falla la memoria.
- Del segundo no me acuerdo.
#3 End
#1 discrepo, de hecho la principal cualidad del cannabis es... Vaya, no me acuerdo...
#2 Milmariposas
Estudio patrocinado por el cártel de... (complete con el nombre de uno de ellos).
#8 Marisadoro
.... de cannabis o de ayahuasca

El titular puede confundir.
#6 UNX
No he encontrado el estudio, me gustaría leerlo entero. Creo que el truco está en "consumo con cierta asiduidad", ya que en el cannabis es fácil llegar a un consumo abusivo y dudo que no encuentren problemas de memoria.
Edit: enlace al artículo (abstract) www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X26000234
#7 gustavocarra
"en el caso del cannabis, eran consumidores activistas catalanes"

Sesgo de selección.
