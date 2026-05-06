El estudio de animación japonés Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El Studio Ghibli, la productora de animación más famosa del mundo fuera de Hollywood, la cuna de las obras maestras de Hayao Miyazaki y Isao Takahata, es el ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Más allá de su impresionante aportación al mundo del cine y al del arte en general, desde Ghibli siempre ha habido un extremo cuidado en resaltar valores como el cuidado por el medioambiente y un riguroso cariño por la creación que hace a esta empresa indiscutible merecedora del galardón en ese apartado