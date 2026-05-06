El estudio de animación japonés Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El Studio Ghibli, la productora de animación más famosa del mundo fuera de Hollywood, la cuna de las obras maestras de Hayao Miyazaki y Isao Takahata, es el ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Más allá de su impresionante aportación al mundo del cine y al del arte en general, desde Ghibli siempre ha habido un extremo cuidado en resaltar valores como el cuidado por el medioambiente y un riguroso cariño por la creación que hace a esta empresa indiscutible merecedora del galardón en ese apartado
| etiquetas: estudio ghibli , princesa asturias
El premio en si está mas que merecido. Ghibli es un estudio fundamental en el desarrollo de la animación, y uno de los que ha hecho mas para que el anime llegue al gran público (y sin escatimar un pelo en calidad).
Hayao Miyazaki es el mas conocido, pero Isao Takahata ya lamentablemente fallecido no le iba a la zaga.
Crearon peliculas tan optimistas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, y otras tan… » ver todo el comentario
También destaca Miyazaki su antibelicismo y el respeto al medio ambiente y el recuerdo a las tradiciones y cultura.
La película "El viento se levanta" es muy polémica, la verdad, y a la vez muy curiosa. Me supongo que según quien lo mire, destacará algunas cosas por encima de otras.
En Japon hay una solida tradición de mujeres como creadores de manga (que es la base del anime). Rumiko Takahashi (la reina del manga, la autora de Ranma 1/2), o el colectivo Clamp son las mas conocidas.
A mi me encantan Kaoru Mori o Akiko Higashimura o Koyoharu Gotōge, por ejemplo.
Es como querer reivindicar el ingenio de alguien brillante, pero que su ingenio al final servía para crear máquinas para matar, y todo envuelto en una época donde al final tienes un gobierno autoritario y militar, que por ello tiene su contexto, no creo que en aquella época y sociedad se contemplara una objeción de conciencia.
La producción de manga y anime sobre la guerra es muy grande y suele ser antibelicista.
-Gen de los pies descalzos / Hiroshima (manga y anime)
-En este rincon del mundo (manga y anime)
-Operación muerte (manga)
-Adolf / la historia de los tres Adolf (Osamu Tezuka) (manga)
-Okinawa el viento habla (manga)
No tratan tanto los crimenes de guerra japoneses sobre otras poblaciones asiaticas, eso es cierto.
No tratan tanto los crimenes de guerra japoneses sobre otras poblaciones asiaticas, eso es cierto.
Cierto.
Ahí te tienes que ir hacia afuera, a quienes lo sufrieron.
Como puede ser
HIERBA Keum Suk Gendry-Kim
y ese al menos que yo recuerde
Es como la frase al final de la película Oppenheimer (spoiler), cuando en la escena final Einstein le dice a Oppenheimer "cuanto te den el premio, recuerda: no es para ti, es para ellos"
Ponerle a los premios que pagamos todos el título de su hija es algo que haría Trump.