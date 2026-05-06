edición general
27 meneos
30 clics

El estudio de animación japonés Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El Studio Ghibli, la productora de animación más famosa del mundo fuera de Hollywood, la cuna de las obras maestras de Hayao Miyazaki y Isao Takahata, es el ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Más allá de su impresionante aportación al mundo del cine y al del arte en general, desde Ghibli siempre ha habido un extremo cuidado en resaltar valores como el cuidado por el medioambiente y un riguroso cariño por la creación que hace a esta empresa indiscutible merecedora del galardón en ese apartado

| etiquetas: estudio ghibli , princesa asturias
22 5 0 K 176 cultura
20 comentarios
22 5 0 K 176 cultura
EvilPreacher #9 EvilPreacher
La monarquía borbónica intentando ganar legitimidad asociando su nombre a artistas de prestigio.
2 K 42
Kyoko #10 Kyoko
A ver, dejo a otros los comentarios sobre quien da el premio, porque y otras mondongas.
El premio en si está mas que merecido. Ghibli es un estudio fundamental en el desarrollo de la animación, y uno de los que ha hecho mas para que el anime llegue al gran público (y sin escatimar un pelo en calidad).
Hayao Miyazaki es el mas conocido, pero Isao Takahata ya lamentablemente fallecido no le iba a la zaga.
Crearon peliculas tan optimistas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, y otras tan…   » ver todo el comentario
2 K 39
celyo #11 celyo *
#10 Lo del feminismo de Miyazaki es sorprendente, y más en una cultura como la japonesa, que cada vez está más abierta. Aunque en el anime siempre he visto figuras femeninas bastante potentes, mucho más que en el cine.

También destaca Miyazaki su antibelicismo y el respeto al medio ambiente y el recuerdo a las tradiciones y cultura.

La película "El viento se levanta" es muy polémica, la verdad, y a la vez muy curiosa. Me supongo que según quien lo mire, destacará algunas cosas por encima de otras.
1 K 26
Kyoko #14 Kyoko *
#11 El viento se levanta fue polemica porque va del ingeniero que diseño los famosos "zeros" de la 2GM, aunque la pelicula es muy poco belicista (mas bien al contrario). Como curiosidad recrea muy bien el famoso terremoto de Kanto (1923), el mas letal del Japon reciente. En youtube se puede encontrar facilmente la escena.
En Japon hay una solida tradición de mujeres como creadores de manga (que es la base del anime). Rumiko Takahashi (la reina del manga, la autora de Ranma 1/2), o el colectivo Clamp son las mas conocidas.
A mi me encantan Kaoru Mori o Akiko Higashimura o Koyoharu Gotōge, por ejemplo.
1 K 26
celyo #16 celyo *
#14 A ver, hay una escena curiosa, que por ejemplo es cuando logra un buen diseño, y se ve como a él disfrutando con sus aviones, pero de fondo saliendo bombardeos. (Ya hace tiempo que la vi, y no la tengo muy fresca la escena en si, sería casi por la parte final)

Es como querer reivindicar el ingenio de alguien brillante, pero que su ingenio al final servía para crear máquinas para matar, y todo envuelto en una época donde al final tienes un gobierno autoritario y militar, que por ello tiene su contexto, no creo que en aquella época y sociedad se contemplara una objeción de conciencia.
1 K 26
celyo #18 celyo
#14 No se si era en el "El viento se levanta", pero recuerdo en algún anime, donde había cierta objeción de conciencia a luchar, y al final era tratado como un paria a nivel social, ... es que tengo un popurrí de películas .... tendré que hacer un repaso algún día.
1 K 26
Kyoko #19 Kyoko *
#18 En Gen de los pies descalzos (manga y anime) sobre Hiroshima, el padre de la familia protagonista es contrario a la guerra y muchos les tratan mal por ello. Tambien sale la discrimincion que sufrian los coreanos.
La producción de manga y anime sobre la guerra es muy grande y suele ser antibelicista.
-Gen de los pies descalzos / Hiroshima (manga y anime)
-En este rincon del mundo (manga y anime)
-Operación muerte (manga)
-Adolf / la historia de los tres Adolf (Osamu Tezuka) (manga)
-Okinawa el viento habla (manga)
No tratan tanto los crimenes de guerra japoneses sobre otras poblaciones asiaticas, eso es cierto.
1 K 26
celyo #20 celyo
#19 La verdad es que bueno que estén llegando muchos de ellos aquí a España :-)

No tratan tanto los crimenes de guerra japoneses sobre otras poblaciones asiaticas, eso es cierto.

Cierto.

Ahí te tienes que ir hacia afuera, a quienes lo sufrieron.

Como puede ser

HIERBA Keum Suk Gendry-Kim

y ese al menos que yo recuerde
0 K 16
angelitoMagno #1 angelitoMagno
A estás alturas, el premio princesa de Asturias me parece con más credibilidad que el premio Nobel.
1 K 24
#4 Leon_Bocanegra
#1 si el puticlub del polígono cerca de mi casa diera premios, tb tendrían más credibilidad que el Nobel.
2 K 37
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 Premio La Tacones de la Paz.
4 K 76
#8 asgard_gainsborough
#1 En realidad es uno de los casos en los que el premio es una patata y quieren obtener credibilidad dándoselo a quienes saben que ya tienen muchísima.
Es como la frase al final de la película Oppenheimer (spoiler), cuando en la escena final Einstein le dice a Oppenheimer "cuanto te den el premio, recuerda: no es para ti, es para ellos"
1 K 18
Cuñado #7 Cuñado *
Una adolescente inútil cuyo único mérito es haber sido parida por su madre premiando a uno de los mayores genios de la animación de la historia... :shit:

Ponerle a los premios que pagamos todos el título de su hija es algo que haría Trump.
1 K 20
#13 Leon_Bocanegra
#7 el premio ya existía antes de que la borbona heredera hubiera nacido. Es cosa de la fundación princesa de Asturias (antes fundación príncipe de Asturias) y no del papanatas que tenemos por rey.
0 K 16
Cuñado #15 Cuñado
#13 Por supuesto, su papá ya fue el adolescente inútil cuyo único mérito fue haber sido parido por su madre que entregaba los premios pagados con nuestro dinero.
0 K 10
#3 usuarioeliminado
Ni Takahata ni Ibañez se lo van a llevar ya.
1 K 17
angelitoMagno #17 angelitoMagno
Como dicen por ahí, destacable que se lo hayan dado al estudio en conjunto, y no solo a Miyazaki
0 K 13
LeDYoM #12 LeDYoM
Deberían dárselo a OpenAI, dado que podías crear imágenes Ghibli muy fácilmente.
0 K 10

menéame