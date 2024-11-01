Estudiar Medicina en la universidad pública es cada vez más difícil: “Hay familias endeudadas para pagar la privada”

El aumento de la demanda, junto al estancamiento de la oferta en las universidades públicas, provocan que acceder a un grado de Medicina en un campus estatal sea una quimera para muchos aspirantes.
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De todos modos, ésto no es ningún problema, es exactamente el plan en curso para la educación superior: privatizarla. O sea ninguna sorpresa.
Deben ampliar el número de plazas no porque las notas de corte sean altas, sino porque son necesarios más médicos.
Y, por cierto, que el 100% de la nota sea la del examen de selectividad. Eso de irse al colegio de curas a que te regalen la nota en bachillerato se está pasando de castaño oscuro.
La socciedad te paga, paga algo a la sociedad, ¿no?
Es que les pagan más.
Pues que estudien en Bristol...
Propongo.
O se genera una obligción de trabajar aquí a cambio de la formación, o que cada cual se la pague de su bolsillo.
Por eso creo que darle una beca a un estudiante de un país pobre es colonilaismo. Le extraes talento.
Otro ejemplo similar son los polis y guardias civiles especiales, como pilotos de helicóptero, submarinistas, etcétera: una vez terminada su formación dentro del cuerpo no pueden abandonarlo hasta ciertos años en los que sólo pueden ejercer de su especialidad. No tienen permitido trabajar para el sector privado de lo mismo hasta que no pasen esos años obligados.
Eso es. Y no veo por qué la gente s elleva las manos a la cabeza cuando lo propongo.
Al final, socialistas de verdad quedamos cuatro...
Por supuesto anticastrista, antigobierno y de todo. Eso sí, decía que él era socialista, que de derechas no era.
Por ponerte un dato: mi hora de guardia un día normal se cobra a 11€ netos (20% de IRPF) y sin plus de nocturnidad. Dime si no te irías a buscar mejores condiciones.
Normal que se vayan a países menos pobres.
Y los pobres, a enfermería.
Yo también creo que si no te quedas al menos 3 años ejerciendo en tu país, debes devolver el dinero de la beca. Si te vas fuera para ganar más, no te costará devolverlo.
Uno más cerca de la jubilación que de los años de universidad.