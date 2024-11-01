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Estudiar Medicina en la universidad pública es cada vez más difícil: “Hay familias endeudadas para pagar la privada”

Estudiar Medicina en la universidad pública es cada vez más difícil: “Hay familias endeudadas para pagar la privada”

El aumento de la demanda, junto al estancamiento de la oferta en las universidades públicas, provocan que acceder a un grado de Medicina en un campus estatal sea una quimera para muchos aspirantes.

| etiquetas: medicina , universidad pública , precariedad educativa
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23 comentarios
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Supercinexin #11 Supercinexin
#8 ¿No necesariamente? ¿Por qué deduces eso? En la privada puedes entrar pagando y ya está. En el caso que ponía de ejemplo los tres teníamos las mejores notas posibles, pero sólo podían coger a dos en la pública.
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Pertinax #13 Pertinax *
#11 No es posible el empate. En el caso de darse la misma nota entre varios candidatos, se valoran en mayor medida las notas en asignaturas relacionadas con la carrera en cuestión. Tu ejemplo no es real. No funciona así.
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Supercinexin #19 Supercinexin
#13 Hombre, el ejemplo no es real, pero pretendía demostrar el problema. Que no es otro más que gente perfectamente válida para estudiar Medicina se tiene que ir a otro sitio porque, a pesar de tener nota suficiente, no hay más plazas. Se presentan miles de alumnos y son pocas asignaturas a evaluar: por cojones tienen que haber unos cuantos bastantes muchos con las mismas notas de corte.
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Pertinax #3 Pertinax *
Es normal que sea difícil. Ingreso con notas de corte muy altas en la pública, que tienen como consecuencia una muy baja tasa de abandonos. Solo llegan los más capaces. Correcto.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#3 El problema que describen es la falta de oferta. Si tú tienes un 10 de nota media en el instituto, yo tengo otro 10 de nota media y el dueño de Menéame tiene otro 10 de nota media, pero sólo hay 2 plazas... pues el problema está claro: uno se va a tener que rascar el bolsillo para pagar las matrículas privadas y los otros dos estudiarán en la pública.

De todos modos, ésto no es ningún problema, es exactamente el plan en curso para la educación superior: privatizarla. O sea ninguna sorpresa.
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Pertinax #8 Pertinax *
#6 De donde podemos deducir que los estudiantes de medicina de la privada tienen menores notas de corte que los de la pública. Menor o nula exigencia de acceso, a cambio de dinerito.
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#23 Onaj
#3 No es correcto porque faltan médicos que estamos cubriendo como podemos con inmigrantes.

Deben ampliar el número de plazas no porque las notas de corte sean altas, sino porque son necesarios más médicos.

Y, por cierto, que el 100% de la nota sea la del examen de selectividad. Eso de irse al colegio de curas a que te regalen la nota en bachillerato se está pasando de castaño oscuro.
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Feindesland #17 Feindesland
#15 me parece bastante normal.

La socciedad te paga, paga algo a la sociedad, ¿no?
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Feindesland #4 Feindesland
Quieren estudiar en la pública para ejercer en Gran Bretaña , ¿no?
Es que les pagan más.
Pues que estudien en Bristol...

Propongo.

O se genera una obligción de trabajar aquí a cambio de la formación, o que cada cual se la pague de su bolsillo.
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cocolisto #7 cocolisto
#4 Tu comentario es muy asqueroso o desconoces la cantidad de médicos formados en países y universidades extranjeras que ejercen en España.
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Feindesland #12 Feindesland *
#7 Las dos cosas.
Por eso creo que darle una beca a un estudiante de un país pobre es colonilaismo. Le extraes talento.
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Supercinexin #14 Supercinexin
#4 En Cuba les obligan exactamente a eso. Por esos mismos motivos. Hay lo que llaman "periodo de servidumbre", que son unos cuantos años en los que no pueden ejercer fuera de Cuba.

Otro ejemplo similar son los polis y guardias civiles especiales, como pilotos de helicóptero, submarinistas, etcétera: una vez terminada su formación dentro del cuerpo no pueden abandonarlo hasta ciertos años en los que sólo pueden ejercer de su especialidad. No tienen permitido trabajar para el sector privado de lo mismo hasta que no pasen esos años obligados.
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Feindesland #16 Feindesland
#14 Aquí también, por ejemplo, cuando ere spioloto militar, antes d epasarte a la aviación civil.

Eso es. Y no veo por qué la gente s elleva las manos a la cabeza cuando lo propongo.

Al final, socialistas de verdad quedamos cuatro...

:palm:
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Supercinexin #20 Supercinexin
#16 Un cubano emigrado con el que anduve un año me decía que él eso lo veía normal y justo, ya que el Estado te pagaba los estudios y por tanto estudiabas gratis y estabas en deuda con tu sociedad.

Por supuesto anticastrista, antigobierno y de todo. Eso sí, decía que él era socialista, que de derechas no era.
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Songji #15 Songji
#4 Conozco un ingeniero de Ecuador que me contó que en su país hacen algo parecido. Si no se quedan X años ejerciendo en el país, tienen que devolver el dinero de las becas que recibieron.
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#22 girombo
#4 Si vieras mi nómina de residente de primer año, después de 7 años estudiando, un año para el MIR y la cantidad de trabajo que tengo ahora... (la semana pasada trabajé 56h, y eso que tuve un día festivo) no dirías eso.

Por ponerte un dato: mi hora de guardia un día normal se cobra a 11€ netos (20% de IRPF) y sin plus de nocturnidad. Dime si no te irías a buscar mejores condiciones.
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#18 luckyy
Lo llaman privatizar pero es malversar y tienen que ser condenados
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#2 NeuronaSur
Paren las rotativas!!!!
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Y al final.....

Normal que se vayan a países menos pobres.
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#10 bizcobollo
Lo peor es que los que acceden son máquinas de estudiar pero muchas veces con poca vocación real y solamente por el estatus de ser médico en un hospital de referencia. Luego pasa que ninguno quiere ir al medio rural.
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#21 jaramero
Pues estamos volviendo al pasado, donde sólo había médicos de familias ricas.

Y los pobres, a enfermería.

Yo también creo que si no te quedas al menos 3 años ejerciendo en tu país, debes devolver el dinero de la beca. Si te vas fuera para ganar más, no te costará devolverlo.
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allaquevamos #5 allaquevamos
Esto siempre ha sido así, no es nada nuevo.
Uno más cerca de la jubilación que de los años de universidad.
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#9 dumbo
#5 tenemos la misma edad y a mí cada vez me parece que cada vez estoy más cerca de la universidad que de la jubilacion
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menéame