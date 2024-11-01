Estonia afirma que Europa debería regular a las grandes empresas tecnológicas en lugar de prohibir a los niños el acceso a las redes sociales [ENG]

La Unión Europea debería centrarse en regular las grandes plataformas de redes sociales en lugar de prohibir su uso a los menores, afirmó el viernes la ministra de Educación de Estonia, Kristina Kallas. Países europeos como Francia, Dinamarca y Grecia están impulsando medidas para evitar que los adolescentes utilicen las redes sociales, alegando que estas perjudican la salud mental de los menores. Estonia es el único país de la UE que se opone abiertamente a tales prohibiciones de las redes sociales para los menores.