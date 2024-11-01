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Estonia afirma que Europa debería regular a las grandes empresas tecnológicas en lugar de prohibir a los niños el acceso a las redes sociales [ENG]

Estonia afirma que Europa debería regular a las grandes empresas tecnológicas en lugar de prohibir a los niños el acceso a las redes sociales [ENG]

La Unión Europea debería centrarse en regular las grandes plataformas de redes sociales en lugar de prohibir su uso a los menores, afirmó el viernes la ministra de Educación de Estonia, Kristina Kallas. Países europeos como Francia, Dinamarca y Grecia están impulsando medidas para evitar que los adolescentes utilicen las redes sociales, alegando que estas perjudican la salud mental de los menores. Estonia es el único país de la UE que se opone abiertamente a tales prohibiciones de las redes sociales para los menores.

| etiquetas: estonia , redes sociales , niños , prohibición , big tech
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10 comentarios
13 3 0 K 156 actualidad
powernergia #1 powernergia
No pueden ser las dos cosas??
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azathothruna #2 azathothruna
No hay webos.
Los chinos parece que son los unicos en el mundo que pueden castrar a los ricos
2 K 37
#6 perej *
Regular empresas americanas está más allá de las posibilidades de la UE
1 K 24
#8 Pitchford
Lo mismo que un niño no puede conducir un coche pero sí una bicicleta, que no pueda operar un móvil o una tableta con acceso a lo que se considere peligroso. Móviles y tabletas capados para niños. Los normales, que tengan el mismo tratamiento en sus manos que un cuchillo.
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capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿Cómo está regulando las plataformas Estonia?
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#9 konde1313
Vale, podemos empezar por obligar a todas las redes sociales a ser de pago con suscripción mensual obligatoria.
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Malinke #3 Malinke
No sé lo que se tendría que hacer con lo de los niños, pero está claro que tendríamos poner condiciones a esas empresas y si no prohibirlas. Si no pareciera que no tenemos control en nuestros países sobre lo queremos para nuestros países.
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Aokromes #4 Aokromes
es facil, las grandes tecnologicas tienen que prohibir a los niños el acceso a sus redes sociales

:troll:
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#5 aitkiar
Yo creo que ni lo uno ni lo otro. A quien hay que regular es a los padres.
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BastardWolf #7 BastardWolf
#5 a esos padres que niegan a sus hijos el acceso a educacion sexual, de genero o feminista? A esos mismos padres que piensan que las vacunas les volverán autistas y no se las ponen?
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menéame