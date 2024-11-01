edición general
Estonia acusa a guardias rusos de cruzar a su territorio en el río Narva

Estonia afirma que tres guardias fronterizos rusos cruzaron ilegalmente a su territorio en el geopolíticamente sensible río Narva. El trío ruso «cruzó la línea de control desde Rusia hacia Estonia» durante el breve incidente, según informaron las autoridades. Luego, los rusos regresaron a su embarcación y se dirigieron de vuelta hacia la orilla rusa. El incidente ha sido registrado por equipos de vigilancia, y también se llevó a cabo una inspección inicial

