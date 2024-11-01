Esto no es normal (Roger Senserrich)

El sábado por la tarde, un hombre armado irrumpió en un aula de la universidad de Brown con un arma automática y disparó a los estudiantes de forma indiscriminada. Dos estudiantes murieron en el acto; nueve fueron heridos de gravedad. La reacción del presidente de los Estados Unidos fue peculiar. Primero, anunció desde su cuenta oficial que las autoridades habían detenido a un sospechoso, algo que resultó no ser cierto. Poco después, en un evento, se pronunció sobre los hechos de esta manera:
| etiquetas: tiroteo , trump , universidad , trump
Da gusto ir a clase
El agujero moral en que se están metiendo los gringos con este demente a la cabeza es como para hacérselo mirar.
Pero es que a muchos de sus votantes las salvajadas de este energúmeno encima les parecen bien. Como si fuera el cuñao bolinga que dice barbaridades con una birra en la mano.
Suerte con lo suyo, no vuelvo a pisar EEUU ni aunque me regalen el pasaje.