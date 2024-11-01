edición general
7 meneos
117 clics

Esto no es normal (Roger Senserrich)

El sábado por la tarde, un hombre armado irrumpió en un aula de la universidad de Brown con un arma automática y disparó a los estudiantes de forma indiscriminada. Dos estudiantes murieron en el acto; nueve fueron heridos de gravedad. La reacción del presidente de los Estados Unidos fue peculiar. Primero, anunció desde su cuenta oficial que las autoridades habían detenido a un sospechoso, algo que resultó no ser cierto. Poco después, en un evento, se pronunció sobre los hechos de esta manera:

| etiquetas: tiroteo , trump , universidad , trump
6 1 0 K 87 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ojo que en el tiroteo de Brown hay estudiantes que han sobrevivido a dos tiroteos en escuelas.

Da gusto ir a clase
2 K 46
sotillo #5 sotillo
#2 Te olvidas que luchar y formar parte de la democracia del mundo da a entender que estas cosas son asumibles por que los que les atacan son comunistas y hay que luchar contra el comunismo
0 K 10
ayatolah #1 ayatolah
... eso después de un Funeral de Estado por Kirk
2 K 42
cromax #3 cromax
Pues no, no es normal.
El agujero moral en que se están metiendo los gringos con este demente a la cabeza es como para hacérselo mirar.
Pero es que a muchos de sus votantes las salvajadas de este energúmeno encima les parecen bien. Como si fuera el cuñao bolinga que dice barbaridades con una birra en la mano.
Suerte con lo suyo, no vuelvo a pisar EEUU ni aunque me regalen el pasaje.
1 K 34
sotillo #6 sotillo
#3 No va a hacer falta, ya lo tienes aquí y están llegando en masa
0 K 10
jm22381 #4 jm22381
Como dice The Onion: “No Hay Manera De Prevenir Esto”, dice la única nación donde esto sucede regularmente.
0 K 18

menéame