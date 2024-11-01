Estas publicaciones de seguidores de MAGA en las que suplican a Donald Trump que baje los precios de la gasolina se están haciendo virales, y las reacciones son brutales (Eng)

«Estaban tan obsesionados con arruinar la vida de los liberales y las minorías que se olvidaron de leer la letra grande». Un votante de MAGA afirmó que está pagando más de 125 dólares al día en gasolina. «Te voté, pero ahora mismo me estás sacando de quicio, amigo...» «Es patético ver a tanta gente que alza la voz no por el racismo, la homofobia, la pedofilia o las guerras, sino porque ha subido el precio de la gasolina», escribió Calaigah.