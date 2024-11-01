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Estas publicaciones de seguidores de MAGA en las que suplican a Donald Trump que baje los precios de la gasolina se están haciendo virales, y las reacciones son brutales (Eng)

Estas publicaciones de seguidores de MAGA en las que suplican a Donald Trump que baje los precios de la gasolina se están haciendo virales, y las reacciones son brutales (Eng)

«Estaban tan obsesionados con arruinar la vida de los liberales y las minorías que se olvidaron de leer la letra grande». Un votante de MAGA afirmó que está pagando más de 125 dólares al día en gasolina. «Te voté, pero ahora mismo me estás sacando de quicio, amigo...» «Es patético ver a tanta gente que alza la voz no por el racismo, la homofobia, la pedofilia o las guerras, sino porque ha subido el precio de la gasolina», escribió Calaigah.

| etiquetas: maga , trump , precio , gasolina , combustible , eeuu
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 fremen11
Aupa Leopards!!!
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themarquesito #2 themarquesito *
Boom, leopard to the face!  media
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Jódete mamarracho!!!
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troymclure #8 troymclure
Que recuerdos, una vez que fui a los Uisei, y alquilamos un lincoln.. que literalmente eran 20 litros a los 100( me costo calcularlo por los galones y las millas) y la verdad que tampoco estaba tan barata la gasolina... creo recordar que me salia al cambio unos 80-90 centimos y aqui eran 1.30-1.40... de nada servia que estuviera 40- 50 centimos mas barata si te consumia como tres veces que mi coche de aquel entonces toyota auris hibrido

Ahora tienen que estar flipando con los coches que tienen alli... porque los coches de bajo consumo son de comunistas
7 K 61
#12 baronluigi
#8 Hace un tiempo vi unos memes de Jurassic Park EL MUNDOD PERDIDO, donde decían que lo sorprendente no era ver un T-rex arrasando San Diego...si no los precios que había en la gasolina en el año 1996.  media
2 K 19
FueraSionistasdeMeneame #13 FueraSionistasdeMeneame
#6 De casi gratis nada, como dice #8 pues un 30-50% menos según la época, con la diferencia que allí medio Estados Unidos saliendo de las grandes ciudades tienen esas pickups que consumen como 15 litros y necesitan el coche hasta para ir a comprar el pan
2 K 26
reithor #4 reithor
Si esto son reacciones brutales... Bastante suavecitas. Ni siquiera les han disparado.
4 K 51
ccguy #15 ccguy
Todos empiezan con "te voté". Todos. Lo que demuestra el nivel de imbecilidad y egoísmo.
2 K 38
chemari #20 chemari
#15 "y solo cambié de idea cuando me subieron la gasolina" Con lo de ser un pedofilo, un racista o asaltar países no tenían ningún problema. Que les den por culo bien dado.
1 K 18
#22 C.Nutrio
#20 Es que para esa gente, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero.
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#5 Suleiman
Todavía no han entendido que sus peticiones se las pasa por el escroto sudado...
2 K 28
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 y lamido por menores.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Habrá subido la gasolina pero en eeuu sigue siendo casi gratis si lo comparas con lo que pagamos aquí ¿no?

(Pregunta seria)
1 K 28
Cehona #9 Cehona
#6 Si, allí casi es gratis, como hipotecarte por una operación o cáncer.
3 K 25
troymclure #14 troymclure
#6 Ahora mismo en California el precio por litro $1.56... ahora imaginte que vas con tu pickup que te consume 20 litros a los 100
8 K 88
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#14 Ford F150 camioneta más vendida anda en torno 10–14 L/100 km consumo medio… imagina ciudad xD
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troymclure #17 troymclure
#16 Me cuesta creer que una F150 solo consuma 14 litros
Tengo un amigo con una Hilux y se le va a mas de 16.. y creo que toyota cuida mas los consumos... o al menos eso tenia entendido
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#23 Robe7064 *
#14 California es lo más caro, hasta Hawai es más barato :-P En Texas pagan alrededor de US$0,8/L y en la mayoría de los estados se acercan a US$1. Lo miré en esta página www.gasbuddy.com/usa hace dos días, puede ser diferente hoy

1 galón gringo ~ 3,8 L
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obmultimedia #24 obmultimedia
#14 Ahi repostan a diario con lo que consumen los vehiculos,
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jdhorux #18 jdhorux
#6 en Iowa un dolar el litro más o menos. Eso sí, el coche a todos lados y pocos gastan 6 litros a los 100
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Raziel_2 #10 Raziel_2
¡No mires arriba! ¡Tampoco mires las gasolineras!
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santim123 #19 santim123
Aquí los cuñados que no van a poder salir de vacaciones en semana santa echando la culpa a perro Sánchez que no baja el precio del diesel
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ErMijita #11 ErMijita
Espero que estén disfrutando lo votado :-)
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karaskos #21 karaskos
:popcorn:

Con la de armas que tenéis a qué esperáis para solventarlo en casa
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z3t4 #25 z3t4
Todo perfectamente correcto y estupendo cuando sufrían otros. Ahora que les llegó el turno..
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menéame