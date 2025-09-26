¿Estamos intentando parecer ricos sin serlo?

La forma en la que vestimos y los planes que hacemos se han convertido en un juego de apariencias. La precariedad económica, las redes sociales y el contexto social podrían estar detrás de este fenómeno
| etiquetas: actualidad , sociedad , redes sociales , sociología , españa
Vestirse es barato. Unos pocos euros en ropa duran para años.
Es fácil cruzarse por la calle con un pobre bien vestido y no notar que es pobre.
No es falsa apariencia. Es que eso uno se lo ha podido permitir.
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario