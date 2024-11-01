Estamos ante un golpe de estado mundial

La desestabilización del este europeo, medio oriente y sureste asiático son parte del Golpe de Estado Mundial contra el Mundo Emergente y especialmente contra la dupla chino-rusa. Los jefes estadounidenses y/o sionistas de la principal banda armada mundial (OTAN), vienen dando un golpe de Estado a escala planetaria, en un proceso de larga data. el actual golpe de Estado mundial ha tenido sus manifestaciones en todo un reguero de destrucción de sociedades: Irak, Afganistán, Yugoeslavia, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Líbano, Siria...
| etiquetas: guerras=golpe de estado mundial , nazismo global
Y una nueva etiqueta para los usuarios que sistemáticamente publican bulos, en plural. Pero muchos bulos.
Y como siempre, recomendar la sección negacionista del COVID que incluye esa web. Un auténtico insulto para todos los que tuvimos que sufrir las consecuencias.
Y luego tienes a los NATOntados que lo niegan, claro. Traidores a Europa y a España, vendidos al yanki por un curro de mesero en los States.
Porque tenemos claro que o son unos o son otros, ¿verdad?
Es que no termino de entender qué tipo de blanco futuro vislumbráis, la verdad. Tengo curiosidad.
Y por favor, el que vaya a responder con "un mundo en el que no...", mejor que se lo guarde. Ya me conozco los males de lo de ahora (tanto de unos, como de losotros), lo que quiero saber es lo que creéis que va a traernos eso de bueno y positivo,.
El usuario #0 siempre está con la turra de lo mal que lo hacen los dirigentes de Occidente
Pero de los desmanes de Rusia, China y cía, nada de nada
En este sitio nunca llegan a portada y si llegan de forma clamorosa se empieza con el whataboutism a saco; remontándose hasta épocas coloniales si hace falta
La diferencia es que esta vez no es EEUU.
Enunciemos algunos de ellos (aparcando por esta vez la casi destrucción total del continente americano, con el permanente asedio a las pocas excepciones que quedan -Venezuela, Cuba y Nicaragua-). EEUU-PSM-(OTAN):
1. Van a seguir a toda… » ver todo el comentario
¿Ansia de guerra europea? ¿Con un nazi como Putler amenazando a Occidente siempre que puede? Tú alucinas