Estamos ante un golpe de estado mundial

La desestabilización del este europeo, medio oriente y sureste asiático son parte del Golpe de Estado Mundial contra el Mundo Emergente y especialmente contra la dupla chino-rusa. Los jefes estadounidenses y/o sionistas de la principal banda armada mundial (OTAN), vienen dando un golpe de Estado a escala planetaria, en un proceso de larga data. el actual golpe de Estado mundial ha tenido sus manifestaciones en todo un reguero de destrucción de sociedades: Irak, Afganistán, Yugoeslavia, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Líbano, Siria...

17 comentarios
cosmonauta #4 cosmonauta *
Propongo cambiar el voto "bulo" por "bulos". Incluso por "a bulo por párrafo"

Y una nueva etiqueta para los usuarios que sistemáticamente publican bulos, en plural. Pero muchos bulos.

Y como siempre, recomendar la sección negacionista del COVID que incluye esa web. Un auténtico insulto para todos los que tuvimos que sufrir las consecuencias.
#8 Leon_Bocanegra
#4 este usuario llevaría miles de esos votos. Yo a veces "me confundo" y le llamo boosterfelix. Por lo cansino que resulta siempre con lo mismo.
carakola #9 carakola
#4 Y otra para los hdp que votan bulo sin serlo.
Torrezzno #3 Torrezzno
El mundo emergente va tan mal que llevo un 11% de ganancias en lo que va de año
Aeren #17 Aeren
#3 Si sigues mi curso online de como hacerte rico metiendo los huevos en agua helada a las 3 de la madrugada habrías conseguido un 80% y las rubias tetonas te pagarían por tus virtudes sexuales.
alcama #2 alcama
No sé si a Lahine les parece que invadir Ucrania por parte de Rusia también desestabiliza. Como no dicen nada y presentan a Rusia casi como una víctima ...
#12 Cincocuatrotres
#2 lo que pasa es que los de Lahine como le pasaba a Kissinger y a muchos más que profetizaron, no se quedan en las noticias de las 3.
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
Y el que ha escrito el artículo ¿se ha enterado ahora? Eso lo llevan haciendo desde el final de la SGM.

Y luego tienes a los NATOntados que lo niegan, claro. Traidores a Europa y a España, vendidos al yanki por un curro de mesero en los States.
#11 imaginateca
Los que despotricáis tanto de EEUU y la alianza occidental, una pregunta: ¿de verdad creéis que el mundo va a ser mejor cuando mande China y la alianza post-marxista?

Porque tenemos claro que o son unos o son otros, ¿verdad?

Es que no termino de entender qué tipo de blanco futuro vislumbráis, la verdad. Tengo curiosidad.

Y por favor, el que vaya a responder con "un mundo en el que no...", mejor que se lo guarde. Ya me conozco los males de lo de ahora (tanto de unos, como de losotros), lo que quiero saber es lo que creéis que va a traernos eso de bueno y positivo,.
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#11 Por supuesto será mejor, porque lo dice el Partido!

El usuario #0 siempre está con la turra de lo mal que lo hacen los dirigentes de Occidente
Pero de los desmanes de Rusia, China y cía, nada de nada
En este sitio nunca llegan a portada y si llegan de forma clamorosa se empieza con el whataboutism a saco; remontándose hasta épocas coloniales si hace falta
mariKarmo #5 mariKarmo *
Para mi no es un golpe de Estado como tal. Es más bien ciertas potencias que han ido esperando al momento oportuno para alzarse por encima del resto y parece que ha llegado ese momento. Como haría cualquier potencia y como ya ha hecho muchas veces EEUU.

La diferencia es que esta vez no es EEUU.
DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
#5 Es una lucha por la hegemonía, como tantas otras que han habido a lo largo de la historia.
#1 tierramar
Un golpe que se lleva a cabo cada día desestabilizando países y cambiando sus gobiernos por otros impuestos por EEUU-PSM-(OTAN), y que tiene sus expresiones más recientes, o de más inmediato futuro, en todo el conjunto de hechos de guerra que estamos viviendo.
Enunciemos algunos de ellos (aparcando por esta vez la casi destrucción total del continente americano, con el permanente asedio a las pocas excepciones que quedan -Venezuela, Cuba y Nicaragua-). EEUU-PSM-(OTAN):
1. Van a seguir a toda…   » ver todo el comentario
#7 soberao
#1 Internet que parecía que iba a hacer que la información no dependiera de grandes corporaciones, al final éstas han conseguido tener a toda la gente comiendo de sus "redes sociales" y lo que parecía una liberación ha sido al final un control a nivel mundial, donde un meme se ve en todo el mundo porque todo el mundo usa las mismas redes sociales del imperio. Todo el mundo en su cada haciendo el gilipollas en Internet, mientras los dueños de los medios de comunicación se dedican a cobrar por estos servicios y deciden a quién se le encumbra y a quién se le silencia.
#16 tierramar *
#7 geoestrategia.eu/noticia/45159/defensa/colonizacion-de-la-mente-los-me Colonización de la mente: los medios, las raíces y los peligros globales de la guerra cognitiva estadounidense
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#1 Es "Acoso a Rusia POR invadir Ucrania"
¿Ansia de guerra europea? ¿Con un nazi como Putler amenazando a Occidente siempre que puede? Tú alucinas
#13 Cincocuatrotres
En realidad en todos los sitios es la misma guerra, el imperio contra los emergentes, el quítate tú para ponerme yo.
