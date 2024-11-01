Estamos ante un golpe de estado mundial

La desestabilización del este europeo, medio oriente y sureste asiático son parte del Golpe de Estado Mundial contra el Mundo Emergente y especialmente contra la dupla chino-rusa. Los jefes estadounidenses y/o sionistas de la principal banda armada mundial (OTAN), vienen dando un golpe de Estado a escala planetaria, en un proceso de larga data. el actual golpe de Estado mundial ha tenido sus manifestaciones en todo un reguero de destrucción de sociedades: Irak, Afganistán, Yugoeslavia, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Líbano, Siria...