Estamos abusando de Metro  

Líneas largas con cada vez más paradas que dejan de ser competitivas. Líneas que hace décadas competían con una ciudad compacta de calles estrechas y avenidas urbanas para competir con autovías y circunvalaciones donde los coches van a 100 por hora. El metro del siglo XIX ya no sirve para una gran parte del Madrid de hoy. Y Cercanías tampoco llega a ser un consuelo. Los trenes no aprovechan las velocidades de las líneas y las líneas no tienen la capacidad para admitir trenes con diferentes velocidades y servicios comerciales.

etiquetas: metro , transporte publico , cercanias , coche , movilidad , madrid
Comentarios destacados:    
anasmoon #1 anasmoon
Los servicios públicos no han de ser competitivos y/o rentables, simplemente han de dar servicio a la población. Y nada más.
powernergia #4 powernergia *
#1 No se refiere a ese tipo de competitividad, se refiere competitivo a ventaja de uso con respecto al coche.

Si ha dejado de ser más rápido que el coche, tal vez voy en coche.

#2 El problema puede surgir cuando se empieza a tardar más que antes.
Mark_ #6 Mark_
#4 el coche tiene más condicionantes que ser rápidos. ¿Cuanto te cuesta al mes? ¿Qué haces con él cuando no lo utilizas? ¿Donde lo metes al llegar del trabajo?
powernergia #9 powernergia *
#8 #6 No se si estáis entendiendo el video, su tesis es que si la gente deja de usar el metro y se pasa al coche, eso es un problema.

No digo que yo comparta que haya que dejar de ampliar el metro para evitar eso, tampoco lo pienso.

Por otro lado el precio de la gasolina irá poniendo a cada uno en su sitio.
Edheo #10 Edheo
#9 Si dejan de usar el metro, y todos usan coche... se acabó el problema de "rapidez"... pasarán a estar 2 horas colapsados en la autovia (como poco).
La paradoja, se aniquila a si misma
Edheo #8 Edheo
#4 no puede plantearse un transporte público, en términos de "ser más rápido que el coche", porque en general, esa ventaja casi nunca existe.
Creo que lo importante de su eficiencia, ha de ser que sea económico, resulte versátil, y tenga alta disponibilidad.
Un coche, puede ser realmente muy caro de mantener... y es su punto más flaco... el transporte público ha de velar por la conectividad y un precio asequible para la gran mayoría.
Si te ofrece eso, es un gran plus... o a mi (con lo cómodo que soy), con eso me vale.
Gry #2 Gry
La verdad nunca me ha preocupado que el tren, el metro o el autobús sean más lentos que el coche, para mí es más cómodo porque en transporte público voy leyendo o viendo vídeos y en coche es más complicado (a no ser que tengas chófer)
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Hacer que pare en menos sitios y vaya más rápido es el tipo de pensamiento que ha llevado a la desaparición de los regionales.
Cehona #11 Cehona
Faltan más anillos externos de circunvalación, sobre todo por el sur, los que más usan el transporte público.
#5 Jonako
¿Eso no se arreglaría poniendo líneas express (no paran en todas las paradas) como en otras ciudades?
#13 R2dC
#5 Nope, por que te hacen tapón los trenes que no son express en la linea. La idea es ofrecer transporte masivo con carriles segregados en superficie para distancias más cortas, como indico en #12
nemesisreptante #3 nemesisreptante
lineas largas con cada vez más paradas que dejan de ser competitivas.... 20 años que apenas ha crecido el metro ni han puesto lineas nuevas de autobus mientras que viajas a cualquier ciudad de china y te encuentras 1 linea de metro cada vez que vas.

Y sí, podeís freirme a negativos como la ultima vez que dije que llevamos 20 años sin que apenas crezca el metro con comentarios del tipo si que ha crecido mira MetroSur (solo que MetroSur tiene 23 años ya... )
#12 R2dC
El truco es tener metros que comunican barrios y dentro de los barrios tranvías que te acerquen a las zonas de los barrios, y de ahí andando o en bici pública a tu destino final.

Es el sistema que utilizan en holanda en urbanismo, y desde luego tiene sentido, de la misma forma que para moverte en coche por españa tienes autopistas/autovias y nacionales que vertebran autonomías, provinciales que vertebran capital de provincia con pueblos y caminos de cabras que comunican todo lo demás.
