·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6353
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7897
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4838
clics
Menéame cumple 20 años
3656
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
4496
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1226
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
807
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
958
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
785
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
489
Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
139
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Estadounidense pasea por Rusia¡En Moscú!Solo por la noche Doblado automáticamente
Estadounidense pasea por Rusia¡En Moscú!Solo por la noche Doblado automáticamente
|
etiquetas
:
moscú
,
usa
,
ciudades
,
paseos
3
0
8
K
-16
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
8
K
-16
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Don_Pixote
Vamos típico vídeo paseándose por el centro de Moscú
Le recomiendo que se vaya a cualquier barrio residencial de mierda en las últimas paradas del metro
4
K
58
#8
pozz
#1
Que pruebe a alejarse unos 50km de Moscu, viajara al tercermundismo.
1
K
18
#11
d5tas
#1
Sea lo que sea no va ser peor de lo que puedes ver en las ultimas paradas del metro de Bruselas.
0
K
6
#12
Don_Pixote
#11
Bruselas el propio centro de Molenbeek sobra para dar miedo
Lo que no quita que el extrarradio de Moscú y San Petersburgo sea casi tercermundista
Como en muchas otras ciudades
0
K
7
#4
antesdarle
Que pruebe a passarse con una bandera LGTBI que va a salir cantando lírica cristiana de los palos que le van a dar. Irrelevante
3
K
47
#7
pozz
Que pruebe a opinar en Moscu un simple "la guerra esta mal"...
x.com/RusiaSeMueve/status/1992690210203967497
2
K
34
#5
Cincocuatrotres
*
Ja ja como les puede corroer a la peña ver la miseria USA y comparar con por ejemplo Moscu, la limpieza absoluta en casi todas partes, ver las ciudades decadentes USA llenas de peña drogada comparables solo con los suburbios de ciudades africanas. Bajar al metro y que sea un sitio amigable no lleno de ratas, poder ir sola a casa.
3
K
12
#9
alfre2
#5
las ciudades en EEUU están configuradas al contrario, y pasearse por el centro en plena noche resulta más inseguro que hacerlo por las afueras. De ahí que le llame la atención
0
K
12
#10
Tertuliano_equidistante
#5
Lo curioso es que lo compara con “the west”, como poniendo en el mismo lugar las ciudades europeas y las norteamericanas.
En fin, para un estadounidense que viaja y compara tampoco lo vamos a machacar
0
K
10
#2
Jointhouse_Blues
Hombre, si no lo doblan a porrazos no tiene la misma gracia.
0
K
11
#3
Mustela
#0
Vídeo en inglés (falta [EN] o [ING] o algo que lo identifique)
0
K
11
#6
Joaker
Menuda tonteria
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Le recomiendo que se vaya a cualquier barrio residencial de mierda en las últimas paradas del metro
Lo que no quita que el extrarradio de Moscú y San Petersburgo sea casi tercermundista
Como en muchas otras ciudades
x.com/RusiaSeMueve/status/1992690210203967497
En fin, para un estadounidense que viaja y compara tampoco lo vamos a machacar