Estadounidense pasea por Rusia¡En Moscú!Solo por la noche Doblado automáticamente

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Vamos típico vídeo paseándose por el centro de Moscú
Le recomiendo que se vaya a cualquier barrio residencial de mierda en las últimas paradas del metro
#8 pozz
#1 Que pruebe a alejarse unos 50km de Moscu, viajara al tercermundismo. :troll:
d5tas #11 d5tas
#1 Sea lo que sea no va ser peor de lo que puedes ver en las ultimas paradas del metro de Bruselas.
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#11 Bruselas el propio centro de Molenbeek sobra para dar miedo

Lo que no quita que el extrarradio de Moscú y San Petersburgo sea casi tercermundista

Como en muchas otras ciudades
antesdarle #4 antesdarle
Que pruebe a passarse con una bandera LGTBI que va a salir cantando lírica cristiana de los palos que le van a dar. Irrelevante
#7 pozz
Que pruebe a opinar en Moscu un simple "la guerra esta mal"... :roll:
x.com/RusiaSeMueve/status/1992690210203967497
#5 Cincocuatrotres *
Ja ja como les puede corroer a la peña ver la miseria USA y comparar con por ejemplo Moscu, la limpieza absoluta en casi todas partes, ver las ciudades decadentes USA llenas de peña drogada comparables solo con los suburbios de ciudades africanas. Bajar al metro y que sea un sitio amigable no lleno de ratas, poder ir sola a casa.
alfre2 #9 alfre2
#5 las ciudades en EEUU están configuradas al contrario, y pasearse por el centro en plena noche resulta más inseguro que hacerlo por las afueras. De ahí que le llame la atención
Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#5 Lo curioso es que lo compara con “the west”, como poniendo en el mismo lugar las ciudades europeas y las norteamericanas.

En fin, para un estadounidense que viaja y compara tampoco lo vamos a machacar
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Hombre, si no lo doblan a porrazos no tiene la misma gracia.
#3 Mustela
#0 Vídeo en inglés (falta [EN] o [ING] o algo que lo identifique)
#6 Joaker
Menuda tonteria
