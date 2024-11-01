edición general
9 meneos
55 clics
Una estadounidense que lleva 6 años en España define la gran diferencia con su país con una frase para enmarcar: "allí la gente sueña, aquí vivís los sueños"

Una estadounidense que lleva 6 años en España define la gran diferencia con su país con una frase para enmarcar: "allí la gente sueña, aquí vivís los sueños"  

Allí se prioriza el logro personal, convencidos de ser el país más avanzado, más poderoso y mejor del mundo. Mirando a otras culturas como inferiores, una idea que se respira en cada esquina, la bandera está por todas partes, no es cosa solo de películas. El patriotismo se mezcla con el juramento diario en el colegio y el himno en cualquier evento. En España se percibe una mentalidad distinta, con más interés por los problemas globales, por los demás, con importancia del tejido social y sensación constante de pertenencia al grupo.

| etiquetas: españa , estados unidos , inmigrante , diferencias , estilo vida , mentalidad
8 1 0 K 115 Inmigración
9 comentarios
8 1 0 K 115 Inmigración
Pertinax #1 Pertinax *
Menuda flipada la Mrs. Wonderful esta.
1 K 31
comadrejo #8 comadrejo
#1 ¿Ha vivido usted en yankilandia?
0 K 12
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Con un sueldo de 18000 euros se vive igual que con el doble en EEUU.
0 K 12
ccguy #9 ccguy
#6 Estados Unidos es muy grande. Hay sitios muy baratos. Obviamente por algo.
0 K 20
bronco1890 #2 bronco1890
Si es que como en Ejpaña no se vive en ningún sitio.
0 K 11
Veelicus #3 Veelicus
#2 si tienes un buen sueldo eso es 100% cierto.
3 K 58
#5 Pixmac *
#3 Aunque no tengas un buen sueldo en España se vive mejor que en Estados Unidos en la misma situación.
2 K 47
Veelicus #7 Veelicus
#5 Si, pero que vivas mejor que en EEUU no significa que vivas bien en España si no tienes un buen sueldo.
0 K 11
#4 encurtido
Es el enésimo influencer que vive en un país extranjero y su temática ultra trillada es ensalzarlo.
0 K 7

menéame