Estados Unidos vincula las garantías de seguridad con la renuncia de Ucrania a Donbás, dice Zelenskiy

Estados Unidos está condicionando su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda toda la región oriental del país de Donbas a Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy a Reuters. Mientras EE.UU. se centra en su propio conflicto con Irán, “el presidente Donald Trump está presionando a Ucrania en un esfuerzo por poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022”, dijo Zelenskiy. “El Medio Oriente definitivamente tiene un impacto en el presidente Trump".
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Los términos hace 4 años eran mucho mejores para Ucrania.
Es lo que tiene que estar perdiendo la guerra.
Grave error de cálculo de los nacionalistas ukros y OTANistas: tenían una Ucrania mucho más grande incluso de lo que sus ancestros tenían en sus planes, gracias principalmente a… » ver todo el comentario
Tener a USA por referente es como seguir a un elefante...te hartarás de pisar mierda.
No nos hagamos los sorprendidos.