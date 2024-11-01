Estados Unidos vincula las garantías de seguridad con la renuncia de Ucrania a Donbás, dice Zelenskiy

Estados Unidos está condicionando su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda toda la región oriental del país de Donbas a Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy a Reuters. Mientras EE.UU. se centra en su propio conflicto con Irán, “el presidente Donald Trump está presionando a Ucrania en un esfuerzo por poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022”, dijo Zelenskiy. “El Medio Oriente definitivamente tiene un impacto en el presidente Trump".