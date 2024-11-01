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Estados Unidos vincula las garantías de seguridad con la renuncia de Ucrania a Donbás, dice Zelenskiy

Estados Unidos vincula las garantías de seguridad con la renuncia de Ucrania a Donbás, dice Zelenskiy

Estados Unidos está condicionando su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda toda la región oriental del país de Donbas a Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy a Reuters. Mientras EE.UU. se centra en su propio conflicto con Irán, “el presidente Donald Trump está presionando a Ucrania en un esfuerzo por poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022”, dijo Zelenskiy. “El Medio Oriente definitivamente tiene un impacto en el presidente Trump".

| etiquetas: donbás , zelenskiy , ucrania
5 0 0 K 78 actualidad
8 comentarios
5 0 0 K 78 actualidad
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"¿todo por algo que se podía haber cerrado en los mismos términos hace cuatro años y sin todo el coste añadido?"
Los términos hace 4 años eran mucho mejores para Ucrania.
Es lo que tiene que estar perdiendo la guerra.
8 K 108
Supercinexin #5 Supercinexin
Que se van a quedar sin el Donbas, región por cierto donde el gobierno golpista nacionalista bombardeó a sus propios ciudadanos, ni cotizaba desde que los soldados rusos pusieron sus botas sobre esa tierra. Además la gente de ahí no quiere ni oír hablar de nacionalistas ucranianos por más que la TV nos cuente mentiras.

Grave error de cálculo de los nacionalistas ukros y OTANistas: tenían una Ucrania mucho más grande incluso de lo que sus ancestros tenían en sus planes, gracias principalmente a…   » ver todo el comentario
6 K 26
cosmonauta #7 cosmonauta *
#5 Sarta de bulos. ¡La pastilla!!
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
#_5 el cuadro de Putin no, pero otra parte de su anatomia en tu boca si xD
1 K 18
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Entonces...cuatro años de guerra, miles de muertos, un país medio destruido, una deuda gigante para muchos países, ...¿todo por algo que se podía haber cerrado en los mismos términos hace cuatro años y sin todo el coste añadido?
Tener a USA por referente es como seguir a un elefante...te hartarás de pisar mierda.
1 K 16
#8 chavi
#3 Eso es algo que se sabe desde el primer segundo.

No nos hagamos los sorprendidos.
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
:roll: :roll: alguien tiene prisas, no va a llegar ni a los midterms de Noviembre
1 K 15
antesdarle #2 antesdarle
Trump está completamente senil y eso lo saben sus adversarios.
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menéame