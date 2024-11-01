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Estados Unidos trabaja en un misil con una capacidad de destrucción total que garantizaría la paz definitiva en la Tierra y en solo 30 minutos

Estados Unidos trabaja en un misil con una capacidad de destrucción total que garantizaría la paz definitiva en la Tierra y en solo 30 minutos

“Hablamos de un sosiego total en todo el planeta alcanzado instantáneamente en minutos en el punto en el que detone y en pocas horas o días en toda la superficie del planeta Tierra”, explican desde el Pentágono, que consideran que el nuevo misil Total Annihilation podría concluir la guerra de Irán, Ucrania y Gaza de golpe.

| etiquetas: ocio , humor
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10 comentarios
15 3 1 K 141 ocio
#9 concentrado
En cuanto se entere Trump, lo usa
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pepel #6 pepel
Que suerte que sea el MTD. Ya me había alarmado.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Eso ya se inventó en la época de Reagan:

es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_neutrones

en.wikipedia.org/wiki/W66_(nuclear_warhead)

Luego está esta, pero no sé si es teórica o existe de verdad:

es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_cobalto_(arma)#Status-6_ruso
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#7 Leclercia_adecarboxylata
#3 Pues cuidado, si la detonación de un arma similar estuviese a manos de alguien que dijese "a tomar por * todo el mundo"
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Por ejemplo un evangélico que crea en el armagedon y la segunda venida de cristo y que la movida empezará por la zona de oriente medio ¿no?
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
La paz no se garantiza con un misil de destrucción total.
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klabervk #4 klabervk
Fallout
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ombresaco #2 ombresaco *
La foto me ha recordado al Cañón molecular de el juego de Ender, que es más efectivo ;)
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#1 Cuchifrito
"humor"
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Songji #10 Songji
Pues yo me lo he creído :-S
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menéame