Estados Unidos trabaja en un misil con una capacidad de destrucción total que garantizaría la paz definitiva en la Tierra y en solo 30 minutos

“Hablamos de un sosiego total en todo el planeta alcanzado instantáneamente en minutos en el punto en el que detone y en pocas horas o días en toda la superficie del planeta Tierra”, explican desde el Pentágono, que consideran que el nuevo misil Total Annihilation podría concluir la guerra de Irán, Ucrania y Gaza de golpe.
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es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_neutrones
en.wikipedia.org/wiki/W66_(nuclear_warhead)
Luego está esta, pero no sé si es teórica o existe de verdad:
es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_cobalto_(arma)#Status-6_ruso
Por ejemplo un evangélico que crea en el armagedon y la segunda venida de cristo y que la movida empezará por la zona de oriente medio ¿no?