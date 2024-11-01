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Estados Unidos integra a Marruecos en el sistema Link-16, reservado para los miembros de la OTAN

Estados Unidos integra a Marruecos en el sistema Link-16, reservado para los miembros de la OTAN

Es una red encriptada de datos tácticos utilizado para intercambiar información en tiempo real en el campo de batalla.

| etiquetas: marruecos , eeuu , otan
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17 comentarios
18 3 3 K 153 actualidad
Comentarios destacados:      
angeloso #2 angeloso
Preparándose para salir de la OTAN están los yankis...
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#3 Alcalino
#2 Exacto

Las piezas van encajando poco a poco
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karaskos #10 karaskos
#2 Salir de la OTAN para agarrar a Marruecos suena a pide que yo te ayudo: Ceuta, Melilla y Canarias :clap:
1 K 12
Autarca #17 Autarca
#2 Es su OTAN, y hacen lo que quieren con ella
0 K 11
Malinke #4 Malinke
A ver lo que dice Rutte.
Mañana metemos nosotros a Argelia.
5 K 64
eldarel #11 eldarel
#4 Sería una risa que le compraran a Thales.
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Esto es como si los alemanes les entregaran máquinas enigma a los canadienses.
2 K 43
Priorat #13 Priorat *
Errónea, no está reservada a la OTAN. Miembros de link-16 que no son miembros de la OTAN, por ejemplo, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Suiza, Austria, Ucrania, Arabia Saudita, Israel, Egipto,...

Marruecos es miembro de link-16, además, desde 2022.

Es una no-noticia.
2 K 40
Ransa #16 Ransa
#13 gracias, voto errónea
0 K 10
#7 pozz
Cuando se enteren esto de la razon que Ucrania, Taiwan, Japon o Corea del Sur, paises no OTAN, tambien tienen sistemas de armas integrados en el Link-16, les va a dar un jamacuco.
1 K 27
Priorat #15 Priorat *
#14 Es que son unos mentirosos. Primero nos venden que la acaban de integrar, claro, si no no es noticia. Y llevan desde 2022.

Luego nos vendemos que son los únicos que no son de la OTAN, y hay un chorro fuera.

El fondo de la noticia es vender que por culpa de Perros Sanxe que se lleva mal con Trump, nos meten a Marruecos en algo exclusivo. Ese es el motivo de esta noticia falsa y de mierda.

Además, son unos cabrones. Porque si no lo verificas, cosa que he hecho, te la cuelan. Es que de verdad, me he quedado corto.
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Laro__ #12 Laro__ *
Hoy día preferiría usar wireGuard, aunque sea encima de esa red, (si es que soporta IP) antes de utilizar nada usano.
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powernergia #5 powernergia
A Israel ya lo habrán metido.
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#9 F.c.r
Y a Marruecos, casi nada ... Preparando nuevas fiestas proxis? Da miedito!!! Sobre todo, después de los ganitas que nos tiene el zanahorio, vamos que nos la tiene jurada... Y los "judonazis" preparando otro escenario catalufo...
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karlos_ #8 karlos_
Hago que ES te regale el sahara y a cambio te conviertes en mi putita y me das los fosfatos, me dejas controlar el estrecho y no te olvidades de darme las gracias

Buen trato
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#6 hackerman
Why cant we be Friends....
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menéame