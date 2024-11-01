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Estados Unidos integra a Marruecos en el sistema Link-16, reservado para los miembros de la OTAN
Es una red encriptada de datos tácticos utilizado para intercambiar información en tiempo real en el campo de batalla.
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marruecos
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eeuu
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otan
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#2
angeloso
Preparándose para salir de la OTAN están los yankis...
7
K
81
#3
Alcalino
#2
Exacto
Las piezas van encajando poco a poco
0
K
10
#10
karaskos
#2
Salir de la OTAN para agarrar a Marruecos suena a pide que yo te ayudo: Ceuta, Melilla y Canarias
1
K
12
#17
Autarca
#2
Es su OTAN, y hacen lo que quieren con ella
0
K
11
#4
Malinke
A ver lo que dice Rutte.
Mañana metemos nosotros a Argelia.
5
K
64
#11
eldarel
#4
Sería una risa que le compraran a Thales.
1
K
21
#1
HeilHynkel
Esto es como si los alemanes les entregaran máquinas enigma a los canadienses.
2
K
43
#13
Priorat
*
Errónea, no está reservada a la OTAN. Miembros de link-16 que no son miembros de la OTAN, por ejemplo, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Suiza, Austria, Ucrania, Arabia Saudita, Israel, Egipto,...
Marruecos es miembro de link-16, además, desde 2022.
Es una no-noticia.
2
K
40
#16
Ransa
#13
gracias, voto errónea
0
K
10
#7
pozz
Cuando se enteren esto de la razon que Ucrania, Taiwan, Japon o Corea del Sur, paises no OTAN, tambien tienen sistemas de armas integrados en el Link-16, les va a dar un jamacuco.
1
K
27
#14
jm22381
#7
Los chilenos creo que también
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3057407/viasat-ofrece-moderni
2
K
40
#15
Priorat
*
#14
Es que son unos mentirosos. Primero nos venden que la acaban de integrar, claro, si no no es noticia. Y llevan desde 2022.
Luego nos vendemos que son los únicos que no son de la OTAN, y hay un chorro fuera.
El fondo de la noticia es vender que por culpa de Perros Sanxe que se lleva mal con Trump, nos meten a Marruecos en algo exclusivo. Ese es el motivo de esta noticia falsa y de mierda.
Además, son unos cabrones. Porque si no lo verificas, cosa que he hecho, te la cuelan. Es que de verdad, me he quedado corto.
2
K
42
#12
Laro__
*
Hoy día preferiría usar wireGuard, aunque sea encima de esa red, (si es que soporta IP) antes de utilizar nada usano.
0
K
13
#5
powernergia
A Israel ya lo habrán metido.
0
K
12
#9
F.c.r
Y a Marruecos, casi nada ... Preparando nuevas fiestas proxis? Da miedito!!! Sobre todo, después de los ganitas que nos tiene el zanahorio, vamos que nos la tiene jurada... Y los "judonazis" preparando otro escenario catalufo...
0
K
10
#8
karlos_
Hago que ES te regale el sahara y a cambio te conviertes en mi putita y me das los fosfatos, me dejas controlar el estrecho y no te olvidades de darme las gracias
Buen trato
0
K
9
#6
hackerman
Why cant we be Friends....
0
K
8
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
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Las piezas van encajando poco a poco
Mañana metemos nosotros a Argelia.
Marruecos es miembro de link-16, además, desde 2022.
Es una no-noticia.
Luego nos vendemos que son los únicos que no son de la OTAN, y hay un chorro fuera.
El fondo de la noticia es vender que por culpa de Perros Sanxe que se lleva mal con Trump, nos meten a Marruecos en algo exclusivo. Ese es el motivo de esta noticia falsa y de mierda.
Además, son unos cabrones. Porque si no lo verificas, cosa que he hecho, te la cuelan. Es que de verdad, me he quedado corto.
Buen trato