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Estados Unidos deniega la visa al actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind Rajab', días antes de los Oscar

Estados Unidos deniega la visa al actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind Rajab', días antes de los Oscar

El intérprete ha comunicado a través de sus redes sociales su ausencia en la gala y denuncia que el gobierno americano le ha negado el acceso al país por su ciudadanía palestina.

| etiquetas: oscar , motaz , eeuu , deniega , visa
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3 comentarios
21 4 0 K 257 EEUU
frankiegth #1 frankiegth *
Entra dentro de la "lógica" actual de un país que ha perdido totalmente el rumbo. Y es la prueba de que la "verdad" y la "razón" con mayúsculas siguen siendo las mejores armas. Asesinaréis, pero no convenceréis.
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#3 Juantxi
Estados Unidos es e segundo Estado más sionista de mundo. El tercero puede ser Alemania.
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#2 AlexGuevara
Como está Corea...
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