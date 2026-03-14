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Estados Unidos deniega la visa al actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind Rajab', días antes de los Oscar
El intérprete ha comunicado a través de sus redes sociales su ausencia en la gala y denuncia que el gobierno americano le ha negado el acceso al país por su ciudadanía palestina.
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#1
frankiegth
*
Entra dentro de la "lógica" actual de un país que ha perdido totalmente el rumbo. Y es la prueba de que la "verdad" y la "razón" con mayúsculas siguen siendo las mejores armas. Asesinaréis, pero no convenceréis.
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#3
Juantxi
Estados Unidos es e segundo Estado más sionista de mundo. El tercero puede ser Alemania.
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#2
AlexGuevara
Como está Corea...
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