Estados Unidos acusa a China de «acumulación masiva» de armas nucleares

Estados Unidos acusó este viernes a China de haber realizado «una acumulación masiva y deliberada» de armas nucleares y de perseguir un arsenal similar al suyo o al de Rusia. Lo hizo en la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, mientras se daba la situación de que anoche expiraba el acuerdo START III de no proliferación entre EEUU y Rusia.