Estados Unidos acusa a China de «acumulación masiva» de armas nucleares

Estados Unidos acusó este viernes a China de haber realizado «una acumulación masiva y deliberada» de armas nucleares y de perseguir un arsenal similar al suyo o al de Rusia. Lo hizo en la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, mientras se daba la situación de que anoche expiraba el acuerdo START III de no proliferación entre EEUU y Rusia.

#1 Suleiman
El chiste se cuenta solo.
#2 Leon_Bocanegra
Creo que china debería liberar algunas de esas bombas... justo encima de mar-a-lago
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Habló de puta la Tacones.
Entendiendo la política esquizo de Trump esto significa que USA quiere acumular armas nucleares de forma masiva y ya lo va anunciando.
gordolaya #3 gordolaya
Habló la puta de tacones....
