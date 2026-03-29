Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad

«Si no eres una persona que cuente con un colchón inicial muy grande de dinero previo, o tuviste la suerte de heredar algo, ya puedes tener los años que sean, que si vives al día estás jodido, o ahorras sin gastar absolutamente nada, y no tienes vida, o es imposible llegar». «Si veo posible ahorrar para poder comprar a muy largo plazo en caso de vivir con tus padres, sin pagar alquiler, y si no tienes ningún tipo de gasto fijo». «La vida que se podía tener antes con 20 años ya no la podremos tener nosotros ni con 50».