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Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad

Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad

«Si no eres una persona que cuente con un colchón inicial muy grande de dinero previo, o tuviste la suerte de heredar algo, ya puedes tener los años que sean, que si vives al día estás jodido, o ahorras sin gastar absolutamente nada, y no tienes vida, o es imposible llegar». «Si veo posible ahorrar para poder comprar a muy largo plazo en caso de vivir con tus padres, sin pagar alquiler, y si no tienes ningún tipo de gasto fijo». «La vida que se podía tener antes con 20 años ya no la podremos tener nosotros ni con 50».

| etiquetas: vivienda , jóvenes , emancipación , alquiler , heredar
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18 comentarios
17 3 0 K 206 Vivienda
Comentarios destacados:    
PeterDry #2 PeterDry
Van a heredar el piso como Carlos III de Inglaterra el trono , a los 70 años ...
7 K 123
#9 encurtido
#2 Estaba pensando que aunque te lleves 45 años con tus padres, eso significa heredar de media con 40 años. Pero pone un caso de una chica que heredará el piso de la abuela, mis abuelos tendrían 15 nietos cada pareja.

De todas formas gran parte de España es un erial laboral, o por lo menos no hemos querido lo que hemos viendo de nuestros padres: empleo no cualificado a 50-60h semanales y todos los chanchullos laborales posibles. Así que en general gran parte de los españoles nos hemos ido como poco a capitales de provincia.
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#10 tropezon
#9 Bueno, a la edad de heredar de la que estamos hablando, con el edadismo para contratar de muchas empresas (que no quieren a nadie de más de 55), los subsidios a mayores de 52...
a mucha gente le va a salir que irse a la casa heredada de los padres es la única pensión que van a cobrar.
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#12 Icelandpeople
#2 O ni eso. A los nietos.
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Azken #6 Azken
Ya se encargarán los fondos buitres de ofrecer hipotecas inversas para que no heredes una mierda!!!
1 K 28
#11 tropezon
#6 y mordidas para que la sanidad sea una mierda y los viejos se mueran... ah, no, que eso ya está pasando.

Con la deriva de que esos mismos fondos ganan pasta cuando esos viejos tienen que ir a la privada a curarse, pagando con los pocos ahorros que tengan
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Y algunos heredarán dos o más pisos. Problema resuelto
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Dragstat #7 Dragstat *
#3 además, como los heredarán con más de 50, la siguiente generación heredará más todavía, porque tendrán menos hijos todavía. Así que en dos generaciones se podrá vivir sin trabajar, siendo rentista alquilando a los inmigrantes que lleguen para compensar que no tuvieron niños. El nuevo modelo económico español.
1 K 31
Supercinexin #13 Supercinexin
#7 Al final cuando se mueran nuestros hijos sin hijos, habrá que regalarles los pisos a los fondos de inversión de los Aznar-Botella, porque total, si te mueres y no tienes nada de familia, ¿para qué diablos quieres dejar nada en herencia? Dáselo a alguna familia del Opus Del, que esos sí que tienen chiquillos.
3 K 52
Gry #8 Gry
No es una buena opción. Si sus padres los tuvieron a los 30 van a tener que esperar hasta los 40 o 50 para heredar, eso ya es muy tarde para tener hijos y formar una familia.

Para eso mejor vivir con los padres como se hacía antiguamente. En casa de mi madre cuando era pequeña vivían 4 generaciones.
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#14 tropezon *
#8 Entonces la mejor pensión que tenían los viejos era que te cuidaran las hijas (nueras cuando no había otra cosa) De ahí el rol femenino de cuidadoras.

Hoy en día no me veo yo a los jóvenes y jóvenas (aclaremos esto) sacrificando su vida para atender a los viejos, como hicieron sus abuelas (las madres ya no tanto, la sociedad empezó a cambiar)
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Dragstat #15 Dragstat *
#14 por eso la mejor pensión es tener viviendas para alquilar y no tener hijos. Porque no te van a cuidar, ya que no se pueden cuidar ni ellos mismos, y además por cada uno que tengas, un piso menos para tu propia jubilación. Lo que te gastas en niños está mejor invertido en ladrillo. Y ya se traen inmigrantes para extraerles las rentas y trabajen para ti en el futuro. Veo que este es el plan.
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MAVERISCH #5 MAVERISCH
Yo soy Generación X y me dijeron que los jóvenes estábamos jodidos. Veinte años después los jóvenes dicen que están jodidos. Mi sobrino de ocho años lo tendrá jodido. Vaya moto nos están vendiendo con la movida generacional.
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loborojo #17 loborojo
#5 Solo tienes que ver un gráfico de la distribución de salarios y rentas en el tiempo y verás que no te han engañado.
1 K 13
#4 okeil *
Bueno, está al punto el nuevo reventón de la burbuja ... Lo que no hay que hacer es comprar ahora ...
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#16 Cualicuatrototem
Hay otras opciones aparte de esperar. Algunas son muy impopulares como participar activamente en política, agruparse y asociarse. Otras, a lo mejor menos impopulares, son ilegales, algunos ya empiezan a boicotear cajetines de llaves de los Airbnb.
La opción de esperar para la clase trabajadora no suele dar buen resultado.
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#1 Borgiano
El cobete
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#18 tropezon
#1 Más bien es la explosión termonuclear que rompe una sociedad.

Los jóvenes no son capaces de independizarse y crear una familia, con lo que no tienen hijos, con lo que el futuro de la sociedad se acaba cortando.
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menéame