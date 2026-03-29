Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad

«Si no eres una persona que cuente con un colchón inicial muy grande de dinero previo, o tuviste la suerte de heredar algo, ya puedes tener los años que sean, que si vives al día estás jodido, o ahorras sin gastar absolutamente nada, y no tienes vida, o es imposible llegar». «Si veo posible ahorrar para poder comprar a muy largo plazo en caso de vivir con tus padres, sin pagar alquiler, y si no tienes ningún tipo de gasto fijo». «La vida que se podía tener antes con 20 años ya no la podremos tener nosotros ni con 50».
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De todas formas gran parte de España es un erial laboral, o por lo menos no hemos querido lo que hemos viendo de nuestros padres: empleo no cualificado a 50-60h semanales y todos los chanchullos laborales posibles. Así que en general gran parte de los españoles nos hemos ido como poco a capitales de provincia.
a mucha gente le va a salir que irse a la casa heredada de los padres es la única pensión que van a cobrar.
Con la deriva de que esos mismos fondos ganan pasta cuando esos viejos tienen que ir a la privada a curarse, pagando con los pocos ahorros que tengan
Para eso mejor vivir con los padres como se hacía antiguamente. En casa de mi madre cuando era pequeña vivían 4 generaciones.
Hoy en día no me veo yo a los jóvenes y jóvenas (aclaremos esto) sacrificando su vida para atender a los viejos, como hicieron sus abuelas (las madres ya no tanto, la sociedad empezó a cambiar)
La opción de esperar para la clase trabajadora no suele dar buen resultado.
Los jóvenes no son capaces de independizarse y crear una familia, con lo que no tienen hijos, con lo que el futuro de la sociedad se acaba cortando.